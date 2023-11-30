Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)

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Финляндия не намерена играть против России на турнире НХЛ для сборных.

НХЛ прорабатывает организацию турнира сборных, проведение которого планируется в феврале 2025 года.

На турнире, как ожидается, примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Сборную России не пригласят на турнир, который не получит брендинг Кубка мира – соревнование назовут иначе.

По информации Iltalehti, Финляндия откажется участвовать в турнире, если на него допустят команду России.

НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо

139 комментариев
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А почему финны играют против русских в НХЛ?) Тоже надо бойкотировать) А ой, там же деньги платят и контракт, ну тогда на все свои взгляды и позицию можно глаза закрыть и против русских поиграть)
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-50
+127
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Ответ Maxim Shumov
Комментарий скрыт
А 0,2% вечно будет лизать сапог западным хозяевам и умолять простить, считая Россию во всем виновной
+96
-38
+58
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Что в данном случае есть Финляндия? Федерация здесь, вроде как, не при чем. Игроков опрашивали?
+53
-15
+38
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Ответ Ярик01
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Садись 5, и возьми с полки пирожок) А по факту есть что ответить?)
+19
-3
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Ответ Syndycate
А почему финны играют против русских в НХЛ?) Тоже надо бойкотировать) А ой, там же деньги платят и контракт, ну тогда на все свои взгляды и позицию можно глаза закрыть и против русских поиграть)
Люди, которые минусуют. С уважением, можете аргументированно объяснить что не так с такой постановкой вопроса?
+40
-24
+16
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Вот кстати интересно, а кто нужней на турнире фины или россияне?
Если сравнивать составы
Вратари
Россия:Шестеркин, Сорокин, Василевский(Бобровский, Кочетков)
Финляндия:Сарос, Корписало, Хуссо(Лукконен, Раанта
Защита
Россия:Сергачев,Гавриков, Проворов, Минтюков,Зуб,Романов, Орлов, Куликов (Любушкин, Замула)
Финляндия:Хейсканен, Ристолайнен, Валимаки, Миккола, Йокихайру, Линделль, Мяятя, Хакапяя(Вакхайнен, Мантипало)
Нападение
Россия:Овечкин, Малкин, Кучеров, Панарин, Кузнецов, Барбашев, Тарасенко, Капризов, Ничушкин, Наместников, Бучневич, Кузьменко, Свечников (Воронков, Марченко)
Финляндия:Рантанен, Барков, Ахо, Хинтц, Тервайнен, Котканиеми, Маччели,Толванен, Лайне, Лехконен, Хаула, Лунделль, Капанен(Гранлунд, Какко)
Я думаю по именам Россия сильней
+23
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А чего же в НХЛ финны не отказываются играть в клубах , где также играют и русские ?
+18
-6
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Если правде смотреть в глаза это нас ждет во всех видах спорта даже когда федерации допустят наших спортсменов.
+18
-8
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Ответ Docentr9
Люди, которые минусуют. С уважением, можете аргументированно объяснить что не так с такой постановкой вопроса?
Они как собаки Павлова: видят триггер - действуют.
+16
-6
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Ответ Фёдор Кузнецов
Вот кстати интересно, а кто нужней на турнире фины или россияне? Если сравнивать составы Вратари Россия:Шестеркин, Сорокин, Василевский(Бобровский, Кочетков) Финляндия:Сарос, Корписало, Хуссо(Лукконен, Раанта Защита Россия:Сергачев,Гавриков, Проворов, Минтюков,Зуб,Романов, Орлов, Куликов (Любушкин, Замула) Финляндия:Хейсканен, Ристолайнен, Валимаки, Миккола, Йокихайру, Линделль, Мяятя, Хакапяя(Вакхайнен, Мантипало) Нападение Россия:Овечкин, Малкин, Кучеров, Панарин, Кузнецов, Барбашев, Тарасенко, Капризов, Ничушкин, Наместников, Бучневич, Кузьменко, Свечников (Воронков, Марченко) Финляндия:Рантанен, Барков, Ахо, Хинтц, Тервайнен, Котканиеми, Маччели,Толванен, Лайне, Лехконен, Хаула, Лунделль, Капанен(Гранлунд, Какко) Я думаю по именам Россия сильней
Да, но в довесок к финнам пойдут и шведы, а там и чехи если их тоже пригласят.
Только США и Канада согласятся играть с нами
+11
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+9
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Ответ Dinamik1
Если правде смотреть в глаза это нас ждет во всех видах спорта даже когда федерации допустят наших спортсменов.
Какие предложения?
Нагнуться и раздвинуть булки?

Время все расставит по своим местам.
Очень жаль, что наше правительство не вводит жесткие ограничения в работе с этими странами.
+15
-6
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Когда то и страны прибалтики были независимые. А потом стали читать по бумажке то, что им напишут. Как сейчас фины.
+15
-7
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Ответ Суворов Антон
Боятся проиграть! А ещё они пост последний пропускной через Лапландию закрыли, чтобы наверняка..) Так по крайней мере утверждают Кожевников и т.д..
Чего им бояться? На большинстве турниров Россию они выносят.
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Ответ PolarBear
А чего же в НХЛ финны не отказываются играть в клубах , где также играют и русские ?
Потому что их пошлют на коткиниему и оставят без зарплаты 😂
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В УК РФ есть определение: Шантаж.
+9
-3
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Ответ Docentr9
Люди, которые минусуют. С уважением, можете аргументированно объяснить что не так с такой постановкой вопроса?
Думаю, их логика следующая. Играть против клубов НХЛ, в которых выступают российские хоккеисты, не то же самое, что играть против сборной России. Национальная сборная представляет страну, которую они бойкотируют.
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Ответ Docentr9
Люди, которые минусуют. С уважением, можете аргументированно объяснить что не так с такой постановкой вопроса?
к русским претензий нет, во всех игровых видах выступают в разных странах и командах. А к Стране есть, вот сборные и клубы, представляющие страну в бане. Что тут сложного?
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Ну и замените их на Россию. Канадцам и американцам вообще пофиг.Один раз забить на эти истерики и всё нормально будет. Особенно когда деньги мимо финских кошельков пройдут
+9
-4
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Ещё конь не валялся, а финны уже против))
+19
-14
+5
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Ответ Красная стрела
А 0,2% вечно будет лизать сапог западным хозяевам и умолять простить, считая Россию во всем виновной
Так их недругов!
+5
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Ответ yulay
Чего им бояться? На большинстве турниров Россию они выносят.
Это ж сарказм был в моем комментарии..
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Ответ Hola Hola
Что в данном случае есть Финляндия? Федерация здесь, вроде как, не при чем. Игроков опрашивали?
Очевидно, что речь о федерации.
Уверен, что игрокам максимально по барабану на всю ситуацию
+8
-4
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Ответ Ярик01
Комментарий удален модератором
Что и требовалось доказать, слит)
+5
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Ответ Песчанка
А чем фины недоводьны?
Тем, что чуть более 100 лет назад им Россия дала государственность.
Дальше местный национализм и не здоровые мысли о великой Финляндии.

Ничего не напоминает? Копатели Черного моря могут подсказать.
+4
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Ответ Христиан Юла
К старту Кубка Канады 2025 уже будет греметь российско-финская война. Эскиз солдатской медали за взятие Хельсинки (и португальского Лиссабона) уже в разработке.
Зачем они нам?
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Ответ Prokuror Prokurorov
Уж кто-кто, а горячие финские парни своих клиентов точно не боятся. Стабильно громят на всех международных турнирах: ОИ 2006 - 4:0, ЧМ 2011 3:0, ОИ с полурезервным составом и 44 летним пенсионером как главной звездой 3:1. ЧМ 2019 против сильнейшего состава сборной в 21 веке - уверенно засушили, ну и из последнего - уверенная победа в фиинале ОИ 22 против Красного Жака. Так что говорить, что финская сборная боится российскую по крайней мере наивно. Вот шведы как раз из числа команд, про которые можно сказать: Испугались.
Ну можно тогда и ЧМ-2008, 2012, 2014, КМ-2016 вспомнить. А как на ОИ можно приехать с полурезервным составом?)
И почему в 2019 был сильнейший состав? Сильнейший вообще (что не так) или на ЧМ (что тоже не так)?
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Ответ Crenk
Хрен с ним немцы , англичане, Польша - с ними никогда не было благожелательных отношений. Чехи могут не любить за 1968 Но По сей день неясно из за чего огрызались скандинавы
У нас с финнами было 3 войны, если что в 20 веке
+3
0
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Ответ Docentr9
Люди, которые минусуют. С уважением, можете аргументированно объяснить что не так с такой постановкой вопроса?
Им нечего ответить, максимум это указать на ошибки в орфографии или пунктуации)
+7
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ну и нафих их. Канада Россия и США . хороший кубок получится
+7
-4
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Ответ Docentr9
Люди, которые минусуют. С уважением, можете аргументированно объяснить что не так с такой постановкой вопроса?
Да ничего они не могут. По ключевым вопросам Европа как взаимодействовала с Россией так и взаимодействует. Где то скрыто, где то опосредованно. Но публичная повестка должна быть антироссийской. Причем это действует как для «них» так и для «нас».
+10
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Ответ Andy93
Да, но в довесок к финнам пойдут и шведы, а там и чехи если их тоже пригласят. Только США и Канада согласятся играть с нами
Можно попробовать вариант Канада + США + Русские НХЛ + Русские КХЛ.
+5
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Ответ Syndycate
А почему финны играют против русских в НХЛ?) Тоже надо бойкотировать) А ой, там же деньги платят и контракт, ну тогда на все свои взгляды и позицию можно глаза закрыть и против русских поиграть)
тут другой вопрос- а почему русские до сих пор играют в НХЛ, в самом логове врага, а не в своей легендарной и великой КХЛ- с зэтками на рукавах?)
+6
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Ответ PolarBear
Во времена. Пендосы и канадцы не против сборной России, а какая то чухня суомская против
Притом, что играть в хоккей их научили мы, ещё в 80х мы финном с двузначным счётом указывали, пока Борис Майоров не поехал тренировать Йокерит в их лиге. Постепенно финны подтянулись и начали играть на равных.
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Ответ Влад Безруков
Очевидно, что речь о федерации. Уверен, что игрокам максимально по барабану на всю ситуацию
Так федерации к этому турниру же отношения не имеют?
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Ответ Michael Scott
Здесь не так следующее: 1) Вопрос преисполнен чувством обиды, ресентимента 2) Это чувство деструктивно, оно мешает критическому анализу собственных ошибок Вместо того, чтобы задаться вопросом, почему финны вообще решили бойкотировать сборную России, автор предлагает финнам довести свое поведение до логического конца. Ну, допустим, что завтра российских игроков выпрут из НХЛ. Заживём тогда?
Какая связь между моим вопросом и последним предложением в ответе?)
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нас не допустят ,очень много лет просто потому что другие сборные значимые как футболе и хокке просто будут бойкотировать за чем терять 5-6 сборных если нас можно в бане держать
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Ответ Вован Азаров
Комментарий удален модератором
Когда это было?!И сколько Олимпийского золота у России за всю историю и Финляндии?!И вообще титулов и трофеев ВСЕХ на уровне сборных и клубов?!В курсе?! Уверен, нет.А что такое Рашка?!Я знаю Великую Россию,думаю и ты узнаешь!!!💪🇷🇺
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страна алкашей вякает
+6
-4
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alessio_80
вы желаете с НАТО повоевать? совсем уже потолок отчаяния? :)
Россия уже 2 года воюет с НАТО 56 стран и все видят что НАТО это пустышка а главное оружие ерунда .
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Ответ Syndycate
А почему финны играют против русских в НХЛ?) Тоже надо бойкотировать) А ой, там же деньги платят и контракт, ну тогда на все свои взгляды и позицию можно глаза закрыть и против русских поиграть)
потому что финны и сборная финляндии, равно как и русские и сборная россии - это разные вещи
+2
-1
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Ответ Syndycate
А почему финны играют против русских в НХЛ?) Тоже надо бойкотировать) А ой, там же деньги платят и контракт, ну тогда на все свои взгляды и позицию можно глаза закрыть и против русских поиграть)
Потому что отказалась играть с россией федерация хоккея финляндии
+2
-1
+1
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Ответ Александр Сачков
Можно попробовать вариант Канада + США + Русские НХЛ + Русские КХЛ.
лол. вы правда думаете что кому-то в америке интересны русские кхл? )))
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Вроде России и нет в списке приглашенных гостей, а суоми уже против
+2
-1
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Во времена. Пендосы и канадцы не против сборной России, а какая то чухня суомская против
+10
-9
+1
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Ответ Silky Mitts
В Сочи тоже так думали. Только толку с этих имён?
Толк прямой. Свитеров Овечкина продается в Северной Америке больше чем всех финнов вместе взятых.
Но политота для организаторов важней чем бизнес и собственно спорт.
+1
0
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Ответ Alessio_80
вы желаете с НАТО повоевать? совсем уже потолок отчаяния? :)
Война с НАТО - это ядерная война.
При этом Россия нигде и никогда на официальном уровне не говорила про войну с НАТО.

НАТО на всех официальных мероприятиях только и делает, что говорит о возможной войне с Россией.

Шапито.
+3
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А Финляндия это кто?!И да, конечно они не назовут этот турнир Кубком мира...Какой это кубок мира без РОССИИ?!!!Как на это всё смотреть смешно.🤣🤣🤣
+5
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некоторые фины и в КХЛ работают, так что пусть не возникают.
+1
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До 25 года многое может поменятся. А с точки зрения бизнеса сборная РФ из наших в НХЛ принесла бы дохода в 10 раз больше,чем сборная Финляндии. Был бы топ турнир,как в старые времена. Канада,США, Россия,Финляндия,Чехия,Германия. Круче любых ОИ .
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Горячие финские парни…
Моськи&
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