Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)

Финляндия не намерена играть против России на турнире НХЛ для сборных.

НХЛ прорабатывает организацию турнира сборных, проведение которого планируется в феврале 2025 года.

На турнире, как ожидается, примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Сборную России не пригласят на турнир, который не получит брендинг Кубка мира – соревнование назовут иначе.

По информации Iltalehti, Финляндия откажется участвовать в турнире, если на него допустят команду России.

НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо