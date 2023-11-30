Финляндия откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России (Iltalehti)
Финляндия не намерена играть против России на турнире НХЛ для сборных.
НХЛ прорабатывает организацию турнира сборных, проведение которого планируется в феврале 2025 года.
На турнире, как ожидается, примут участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.
Сборную России не пригласят на турнир, который не получит брендинг Кубка мира – соревнование назовут иначе.
По информации Iltalehti, Финляндия откажется участвовать в турнире, если на него допустят команду России.
НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо
Если сравнивать составы
Вратари
Россия:Шестеркин, Сорокин, Василевский(Бобровский, Кочетков)
Финляндия:Сарос, Корписало, Хуссо(Лукконен, Раанта
Защита
Россия:Сергачев,Гавриков, Проворов, Минтюков,Зуб,Романов, Орлов, Куликов (Любушкин, Замула)
Финляндия:Хейсканен, Ристолайнен, Валимаки, Миккола, Йокихайру, Линделль, Мяятя, Хакапяя(Вакхайнен, Мантипало)
Нападение
Россия:Овечкин, Малкин, Кучеров, Панарин, Кузнецов, Барбашев, Тарасенко, Капризов, Ничушкин, Наместников, Бучневич, Кузьменко, Свечников (Воронков, Марченко)
Финляндия:Рантанен, Барков, Ахо, Хинтц, Тервайнен, Котканиеми, Маччели,Толванен, Лайне, Лехконен, Хаула, Лунделль, Капанен(Гранлунд, Какко)
Я думаю по именам Россия сильней
Только США и Канада согласятся играть с нами
Нагнуться и раздвинуть булки?
Время все расставит по своим местам.
Очень жаль, что наше правительство не вводит жесткие ограничения в работе с этими странами.
Уверен, что игрокам максимально по барабану на всю ситуацию
Дальше местный национализм и не здоровые мысли о великой Финляндии.
Ничего не напоминает? Копатели Черного моря могут подсказать.
И почему в 2019 был сильнейший состав? Сильнейший вообще (что не так) или на ЧМ (что тоже не так)?
Но политота для организаторов важней чем бизнес и собственно спорт.
При этом Россия нигде и никогда на официальном уровне не говорила про войну с НАТО.
НАТО на всех официальных мероприятиях только и делает, что говорит о возможной войне с Россией.
Шапито.
Моськи&