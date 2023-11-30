Жерар Пике: «Молодежь привыкла к иным скоростям – у них несколько экранов и соцсети. Им нет смысла смотреть 90-минутный матч»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике вновь высказался о том, что интерес молодежи к футболу снижается.

«Молодые люди привыкли к иным скоростям и ритмам. Они могут смотреть на несколько экранов одновременно, паралелльно используя соцсети для получения информации. Обладая всей этой информацией, нет никакого смысла сидеть в комнате и смотреть 90-минутный матч.

В 90-х ничего другого не было. Ты не мог выбирать. Сейчас все потребляется совсем по-другому. Но это не означает, что футбол потерял свою привлекательность», – сказал бывший защитник «Барселоны» в рамках Business Sport Forum.

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62 комментария
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Согласен. Тайм должен длиться от силы 30-40 секунд, как ролики в тиктоках.
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если человеку интересен футбол и, в частности конкретный матч, он и все 130 минут посмотрит. вне зависимости от возраста.
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Ответ #SharkTeam
Ну в баскете например правилами запрещен любой ватокат. В футболе можно добавить какие-нибудь антиавтобусные правила
"Антиавтобусные правила" это лишить тренерской лицензии Симеоне и Бердыева?
+27
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Ответ Иван..
А теннис 5 часов. Или НБА матч 3 часа. )
Ну в баскете например правилами запрещен любой ватокат.
В футболе можно добавить какие-нибудь антиавтобусные правила
+17
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Ответ Только Крылья
если человеку интересен футбол и, в частности конкретный матч, он и все 130 минут посмотрит. вне зависимости от возраста.
вот именно "если"... а если не интересен, а большинству молодых не интересен... как заинтересовать? я с 1992 года по 2022 год смотрел в сезоне по 6-8 матчей в неделю... не пропустил ни одного крупного турнира или финала... а сейчас уже за 1,5 года посмотрел 3 матча (2 полуфинала и финал ЧМ) и у меня столько времени оказывается освободилось, для семьи, для детей, для спорта, тупо для отдыха - сна... даже я сейчас удивляюсь на хрена было тратить столько времени на эту бурду?

даже эти 3 матча которые я посмотрел за эти 1,5 года, я посмотрел тогда что бы в компании можно было разговор поддержать не более того...
+21
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А теннис 5 часов. Или НБА матч 3 часа. )
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Ну лично мне сейчас действительно стало скучно смотреть матч от начала до конца, обычно включаю последние 30-40 минут, если есть интрига. Возможно, из-за эпохи хайлайтов некоторые люди уже не готовы тратить 2-3 часа времени в обмен на несколько ярких моментов, которые можно посмотреть за пару минут.
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Самое популярное что есть на Амер тв это футбол, футбол и ещё много раз футбол. С гигантским отрывом! Ну их футбол конечно. Так вот матчи там длятся три с половиной часа.
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А фильмы, сериалы, некоторые другие виды спорта. 5 минут идут?
+5
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Знаю молодых, которые говорят - свободного времени мало, и рад бы посмотреть какой-нибудь спорт, но если выбирать, лучше за эти свободные часы сыграю в какую-нибудь любимую игрушку на компе.
Так легче отключиться от всего, отдохнуть, плюс интерактив (ты тоже что-то делаешь, на что-то влияешь), чем тупо сидеть те же два часа вперившись в экран, глядя как бегают какие-то дяди.
И даже не знаю, что на это ответить...
С другой стороны: стадионы меньше заполняться не стали, даже при том, что стоимость билетов на хороший футбол растёт намного быстрее инфляции.
+5
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Ответ Валера, уходи!!!
вот именно "если"... а если не интересен, а большинству молодых не интересен... как заинтересовать? я с 1992 года по 2022 год смотрел в сезоне по 6-8 матчей в неделю... не пропустил ни одного крупного турнира или финала... а сейчас уже за 1,5 года посмотрел 3 матча (2 полуфинала и финал ЧМ) и у меня столько времени оказывается освободилось, для семьи, для детей, для спорта, тупо для отдыха - сна... даже я сейчас удивляюсь на хрена было тратить столько времени на эту бурду? даже эти 3 матча которые я посмотрел за эти 1,5 года, я посмотрел тогда что бы в компании можно было разговор поддержать не более того...
А я я с 1992 года по 2022 год посмотрел 0 (Ноль) балетов и 0 (Ноль) спектаклей театра МХАТ, а также 0(Ноль) баскетбольных матчей. Более того, я посмотрел бы больше чем 0 этого всего, если бы на балете, в театре или на баскетболе были бы, скажет, голые бабы.

Но это не значит что балет, МХАТ и баскетбол нужно срочно реформировать. Нужно подтягивать вкусы молодежи под хорошее а не опускать хорошее до их уровня.
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Ответ Давид Agabekyan
Например?
Можно взять за основу правило 24 секунд из баскета.
Я предлагаю вариант с назначением штрафного/свободного в пользу атаки, если обороняющиеся не могут отобрать мяч на своей половине поля в течение какого-то времени.
Можно также запретить владение на своей половине дольше какого-то времени.
Вместе правила будут заставлять одних идти в атаку, а других активнее отбирать мяч
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Ответ А. Мостовой
Пике привык к трем от Юве, четырем от ПСЖ, восьми от Баварии...
Пике выиграл главный матч против ювы, локальная месть в 17 году не идёт ни в какое сравнение с финалом 15 года. Про псжо вообще смешно, вспоминая эпичные, хоть и с судейским привкусом 6:1. С Баварией был более менее равноценный обмен, 9 год против 13, 15 год против 20.
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зависит от матча, финал ЧМ Аргентина и Франция можно и 3 часа смотреть и пересматривать. А ватакат лол лиги в который играет пол лиги с бесконечными задержками и валянием на газоне ещё и в 14.00 на солнце, действительно тяжело смотреть.
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Даешь трансляцию в тик ток!
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Ответ Иван..
А теннис 5 часов. Или НБА матч 3 часа. )
в Баскетболе , который вы имеете ввиду, совершается 80-90 точных бросков за матч. В футболе 2-3 гола . Я и сам начал замечать, что на 90 минут не хватает концентрации уже. Только , если классный матч попался
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Ответ JBa
щас придут ценители нынешнего футбола, которые в лучшем случае смотрят один полный матч в месяц. но Пике всё по факту говорит. скоро нынешние молодые станут главным сегментом и держать фокус аудитории станет куда сложнее
Нужно отменить молодёжь
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Ответ kellhus
Согласен. Тайм должен длиться от силы 30-40 секунд, как ролики в тиктоках.
Благодаря наличию нескольких экранов, можно на одном пересматривать нарезку игр Пике, а на другом то, как Шакира троллит его после расставания.
До чего дошел прогресс!
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Ответ unreality
В футболе подобные правила не будут иметь смысла. Для зрелищности можно ворота сделать более широкими. Тогда тусить в 10 рыл в обороне большого смысла не будет, ибо проще будет забить дальними ударами)
Еще тусить в 10 рыл в обороне не будет смысла, если каждые условно 30 секунд тусы без отбора мяча будут ставить 20-метровый по центру.
Было время, когда вратари могли брать мяч в руки от своих да еще и на всей своей половине поля
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Ответ Валера, уходи!!!
вот именно "если"... а если не интересен, а большинству молодых не интересен... как заинтересовать? я с 1992 года по 2022 год смотрел в сезоне по 6-8 матчей в неделю... не пропустил ни одного крупного турнира или финала... а сейчас уже за 1,5 года посмотрел 3 матча (2 полуфинала и финал ЧМ) и у меня столько времени оказывается освободилось, для семьи, для детей, для спорта, тупо для отдыха - сна... даже я сейчас удивляюсь на хрена было тратить столько времени на эту бурду? даже эти 3 матча которые я посмотрел за эти 1,5 года, я посмотрел тогда что бы в компании можно было разговор поддержать не более того...
и что? ну давайте сократим таймы до 15 минут, составы - до 7 человек, увеличим размеры ворот, заменим пенальти на футбольные буллиты, а в случае ничьи бить классические пенальти, причем первыми бьющими обязательно должны быть вратари. перерывы между таймами сократим, а начало таймов будут предвещать выходы девушек в купальниках с табличками, как в боксе. и ещё обязательные трештоки игроков и тренеров.
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щас придут ценители нынешнего футбола, которые в лучшем случае смотрят один полный матч в месяц.

но Пике всё по факту говорит. скоро нынешние молодые станут главным сегментом и держать фокус аудитории станет куда сложнее
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Да даже порно раньше снимали фильмами по 2 часа.
А теперь какие-то бездушные 2-минутные ролики..
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Даже регби, которое насилуют в угоду новым трендам, даже оно до сих пор гипер популярно. Футболу можно не париться как минимум пару сотен лет.
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Ну пусть не смотрят
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Ответ bel01
Знаю молодых, которые говорят - свободного времени мало, и рад бы посмотреть какой-нибудь спорт, но если выбирать, лучше за эти свободные часы сыграю в какую-нибудь любимую игрушку на компе. Так легче отключиться от всего, отдохнуть, плюс интерактив (ты тоже что-то делаешь, на что-то влияешь), чем тупо сидеть те же два часа вперившись в экран, глядя как бегают какие-то дяди. И даже не знаю, что на это ответить... С другой стороны: стадионы меньше заполняться не стали, даже при том, что стоимость билетов на хороший футбол растёт намного быстрее инфляции.
Что на это ответить?
Очень просто, не хочешь - не смотри.
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Ответ The world champion 1998
А фильмы, сериалы, некоторые другие виды спорта. 5 минут идут?
Фильм ты можешь поставить на паузу, сходить похавать, почитать новости и продолжить смотреть, а футбол смотришь в прямом эфире делая эти занятия одновременно:)
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да именно, что потерял для молодых... это как с фильмами Марвелл, настолько все стагнирует, что даже любителям уже не всегда понятно, что, зачем и почему, а новый зритель вообще не понимает зачем это начинать смотреть...
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А ведь он прав. Не только молодёжь, но и более взрослое поколение привыкли поглощать информацию мелкими дозами. Ролик, длящийся более 10 минут, для многих становится тягучим.
Полтора часа футбола могут захватить внимание молодёжи, если они будут иметь сюжет триллера или драмы. Жёсткий износ тоже приветствуется
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Ответ #SharkTeam
Еще тусить в 10 рыл в обороне не будет смысла, если каждые условно 30 секунд тусы без отбора мяча будут ставить 20-метровый по центру. Было время, когда вратари могли брать мяч в руки от своих да еще и на всей своей половине поля
Ну это превратится в полнейший бред, ибо противник легко обеспечит 30 секунд контроля мяча тупым перепасом)
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Даже ютуб прифигел, что shorts-ы выстрелили.
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Как правило когда несколько матчи смотрешь первым внимание обращаешь на самое важное : гол забитый и результат. Но винить нынешних молодежь нельзя им предостоставлен такой возможность, но престиж,этика ,привлекательность и удовольствие футбола от комбинаций теряется.
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Ответ #SharkTeam
Ну в баскете например правилами запрещен любой ватокат. В футболе можно добавить какие-нибудь антиавтобусные правила
В футболе подобные правила не будут иметь смысла.
Для зрелищности можно ворота сделать более широкими. Тогда тусить в 10 рыл в обороне большого смысла не будет, ибо проще будет забить дальними ударами)
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Тут ещё и сам футбол поменялся. Большинство команд играют как-то по типовым схемам. Научились обороняться. Креатива очень мало стало. Многие матчи это фактически одно и тоже.
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Ответ #SharkTeam
много чего можно придумать
Например?
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Так пусть не смотрят.
В чём проблема?
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Хайлайтсы рулят он прав.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ bel01
Лично я стал мало игр смотреть впрямую. Процентов 90 матчей смотрю через час-два после их завершения, в записи (не зная результат), чтобы перематывать все остановки. Только игровое время. В итоге, трачу 60-65 минут на просмотр матча вместо двух часов (то есть 100 минут с добавленным временем таймов +15 минут перерыв, за который всё равно ничего другого не успеваешь сделать). Таким образом, за два часа смотрю два матча вместо одного, при этом ничего не упуская. Вот такой "лайфхак", рекомендую.
я смотрю матчи по flashscore, а если сильно захочется включая трансляцию и смотрю гол.
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Ответ Becu
Ну лично мне сейчас действительно стало скучно смотреть матч от начала до конца, обычно включаю последние 30-40 минут, если есть интрига. Возможно, из-за эпохи хайлайтов некоторые люди уже не готовы тратить 2-3 часа времени в обмен на несколько ярких моментов, которые можно посмотреть за пару минут.
Ну это те люди, которые вообще не шарят в футболе и сама игра им не интересна.
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Ответ rigobersong
Фильм ты можешь поставить на паузу, сходить похавать, почитать новости и продолжить смотреть, а футбол смотришь в прямом эфире делая эти занятия одновременно:)
Похавать можно и в перерыве, а новости после почитать.
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Нужно больше голов, пора увеличить ворота. Метр туда метр сюда
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Лайфхак. Смотрите запись и проматываете все паузы. Минут за 50-60 матч просматривается
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Выросло поколение тик-тока которые не могут на жопе ровно усидеть больше 5 минут. На самом деле клиповое мышление это большая проблема и многим стоит задуматься над этим.
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Ответ Валера, уходи!!!
вот именно "если"... а если не интересен, а большинству молодых не интересен... как заинтересовать? я с 1992 года по 2022 год смотрел в сезоне по 6-8 матчей в неделю... не пропустил ни одного крупного турнира или финала... а сейчас уже за 1,5 года посмотрел 3 матча (2 полуфинала и финал ЧМ) и у меня столько времени оказывается освободилось, для семьи, для детей, для спорта, тупо для отдыха - сна... даже я сейчас удивляюсь на хрена было тратить столько времени на эту бурду? даже эти 3 матча которые я посмотрел за эти 1,5 года, я посмотрел тогда что бы в компании можно было разговор поддержать не более того...
Ты просто постарел, как и мы все. :)
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В итоге,
пожалуйста, оставьте футбол и хоккей какие они есть!!! Совершайте изменения в каких-нибудь других мероприятиях.
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Ответ Саша Пушкин
"Антиавтобусные правила" это лишить тренерской лицензии Симеоне и Бердыева?
Симеонобердыевщина)
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Ответ #SharkTeam
Надо как-то в обе стороны
да можно подумать. матчей стало много, очень много, игроков просто не хватает и понятно, что они выходят поиграть от силы минут 30, если позволяет соперник. яркий пример матч Лацио
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Ответ unreality
Ну это превратится в полнейший бред, ибо противник легко обеспечит 30 секунд контроля мяча тупым перепасом)
ну 30 сек это для примера. можно начать с 3 минут, например.
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Ответ Nicolas Erfe
я пару дней назад тут такое написал, так меня капец засрали. я согласен, что надо вводить лимит на атаку. допустим, 3 минуты при этом не сокращая по времени сам матч. более, чем достаточно.
Надо как-то в обе стороны
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Ответ #SharkTeam
Ну в баскете например правилами запрещен любой ватокат. В футболе можно добавить какие-нибудь антиавтобусные правила
я пару дней назад тут такое написал, так меня капец засрали. я согласен, что надо вводить лимит на атаку. допустим, 3 минуты при этом не сокращая по времени сам матч. более, чем достаточно.
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Ответ unreality
Ну это превратится в полнейший бред, ибо противник легко обеспечит 30 секунд контроля мяча тупым перепасом)
Со временем можно варьировать. Я ниже написал другой вариант.
Ну это проблема обороны. Не могут отобрать мяч, получайте на свои ворота один за другим.
Вот тебе и динамика, нечего тупо стенкой стоять
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