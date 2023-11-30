Жерар Пике: «Молодежь привыкла к иным скоростям – у них несколько экранов и соцсети. Им нет смысла смотреть 90-минутный матч»

Жерар Пике вновь высказался о том, что интерес молодежи к футболу снижается.

«Молодые люди привыкли к иным скоростям и ритмам. Они могут смотреть на несколько экранов одновременно, паралелльно используя соцсети для получения информации. Обладая всей этой информацией, нет никакого смысла сидеть в комнате и смотреть 90-минутный матч.

В 90-х ничего другого не было. Ты не мог выбирать. Сейчас все потребляется совсем по-другому. Но это не означает, что футбол потерял свою привлекательность», – сказал бывший защитник «Барселоны» в рамках Business Sport Forum.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!