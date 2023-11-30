Жерар Пике: «Молодежь привыкла к иным скоростям – у них несколько экранов и соцсети. Им нет смысла смотреть 90-минутный матч»
Жерар Пике вновь высказался о том, что интерес молодежи к футболу снижается.
«Молодые люди привыкли к иным скоростям и ритмам. Они могут смотреть на несколько экранов одновременно, паралелльно используя соцсети для получения информации. Обладая всей этой информацией, нет никакого смысла сидеть в комнате и смотреть 90-минутный матч.
В 90-х ничего другого не было. Ты не мог выбирать. Сейчас все потребляется совсем по-другому. Но это не означает, что футбол потерял свою привлекательность», – сказал бывший защитник «Барселоны» в рамках Business Sport Forum.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
В футболе можно добавить какие-нибудь антиавтобусные правила
даже эти 3 матча которые я посмотрел за эти 1,5 года, я посмотрел тогда что бы в компании можно было разговор поддержать не более того...
Так легче отключиться от всего, отдохнуть, плюс интерактив (ты тоже что-то делаешь, на что-то влияешь), чем тупо сидеть те же два часа вперившись в экран, глядя как бегают какие-то дяди.
И даже не знаю, что на это ответить...
С другой стороны: стадионы меньше заполняться не стали, даже при том, что стоимость билетов на хороший футбол растёт намного быстрее инфляции.
Но это не значит что балет, МХАТ и баскетбол нужно срочно реформировать. Нужно подтягивать вкусы молодежи под хорошее а не опускать хорошее до их уровня.
Я предлагаю вариант с назначением штрафного/свободного в пользу атаки, если обороняющиеся не могут отобрать мяч на своей половине поля в течение какого-то времени.
Можно также запретить владение на своей половине дольше какого-то времени.
Вместе правила будут заставлять одних идти в атаку, а других активнее отбирать мяч
До чего дошел прогресс!
Было время, когда вратари могли брать мяч в руки от своих да еще и на всей своей половине поля
но Пике всё по факту говорит. скоро нынешние молодые станут главным сегментом и держать фокус аудитории станет куда сложнее
А теперь какие-то бездушные 2-минутные ролики..
Очень просто, не хочешь - не смотри.
Полтора часа футбола могут захватить внимание молодёжи, если они будут иметь сюжет триллера или драмы. Жёсткий износ тоже приветствуется
Для зрелищности можно ворота сделать более широкими. Тогда тусить в 10 рыл в обороне большого смысла не будет, ибо проще будет забить дальними ударами)
В чём проблема?
пожалуйста, оставьте футбол и хоккей какие они есть!!! Совершайте изменения в каких-нибудь других мероприятиях.
Ну это проблема обороны. Не могут отобрать мяч, получайте на свои ворота один за другим.
Вот тебе и динамика, нечего тупо стенкой стоять