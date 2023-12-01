Вратарь «Питтсбурга» Джерри забил «Тампе», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в истории клуба
Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри забил гол «Тампе», поразив пустые ворота.
28-летний канадец установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2).
Он отразил 39 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи.
Вратарский гол стал первым в истории «Пингвинс». В предыдущий раз в НХЛ такой случай был зафиксирован в феврале этого года – отличился Линус Улльмарк из «Бостона».
Отметим, что в ноябре гол в матче АХЛ забил другой вратарь «Питтсбурга» – Алекс Неделькович.
В этом веке из этих прямых голов уже шесть: Теодор в 2001, Набоков в 2002, Смит в 2013, Ринне в 2020, Улльмарк в феврале этого года, ну и Джарри сегодня.