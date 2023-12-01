Вратарь «Питтсбурга» Джерри забил «Тампе», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в истории клуба

Теги Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Тристан Джерри Хоккей

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри забил гол «Тампе», поразив пустые ворота.

28-летний канадец установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2). 

Он отразил 39 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи. 

Вратарский гол стал первым в истории «Пингвинс». В предыдущий раз в НХЛ такой случай был зафиксирован в феврале этого года – отличился Линус Улльмарк из «Бостона». 

Отметим, что в ноябре гол в матче АХЛ забил другой вратарь «Питтсбурга» – Алекс Неделькович. 

9 комментариев
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Ответ nupor
В истории клуба? Их в истории нхл по пальцам одной руки посчитать можно. После Ринне это по-моему второй гол в этом веке…
Одной не хватит. В этом веке уже 10-й и 6-й чистый (именно с броском).
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И ведь это реально его гол! Не как бывает там отскок или же от своего, тут все четко! Офигенно засадил!
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Болел за Тампу, и то понравилось. Представляю, какой восторг у игроков и болельщиков Питтсбурга. Поздравляю!
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Ответ nupor
В истории клуба? Их в истории нхл по пальцам одной руки посчитать можно. После Ринне это по-моему второй гол в этом веке…
В истории Лиги голов вратарей после прямых бросков стало 10, так что надо уже две руки. Это не считая записанных на вратарей как последних коснувшихся шайбы.
В этом веке из этих прямых голов уже шесть: Теодор в 2001, Набоков в 2002, Смит в 2013, Ринне в 2020, Улльмарк в феврале этого года, ну и Джарри сегодня.
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Красава
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Гол вратаря это всегда круто, весело и прям событие! Вне зависимости от клубных пристрастий можно поздравить парня!👏👏👏
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Батя 💪
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🐧 опять обосцали тампонов, уже даже и 🐭 забил)
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