Вратарь «Питтсбурга» Джерри забил «Тампе», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в истории клуба

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри забил гол «Тампе», поразив пустые ворота.

28-летний канадец установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (4:2).

Он отразил 39 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи.

Вратарский гол стал первым в истории «Пингвинс». В предыдущий раз в НХЛ такой случай был зафиксирован в феврале этого года – отличился Линус Улльмарк из «Бостона».

Отметим, что в ноябре гол в матче АХЛ забил другой вратарь «Питтсбурга» – Алекс Неделькович.