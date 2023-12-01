«Астон Вилла», «Айнтрахт», «Фиорентина», «Лилль» вышли из групп Лиги конференций

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Стали известны некоторые участники плей-офф Лиги конференций.

После 5 туров группового этапа определились некоторые команды, которые сыграют в плей-офф этого турнира.

«Гент» и «Маккаби» Тель-Авив гарантировали себе участие в весенней стадии Лиги конференций. Они выявят победителя группы B в заключительном туре. 

«Виктория» Пльзень точно примет участие в 1/8 финала этого турнира, досрочно выиграв группу C.

«Астон Вилла » обеспечила себе выход из группы E. 

«Брюгге» и «Буде-Глимт» гарантированно займут два первых места в квартете D. Они определят победителя группы в очной встрече. 

«Лилль» и «Слован» вышли в весеннюю стадию турнира и поборются за первое место в группе A. 

«Айнтрахт» и ПАОК квалифицировались в плей-офф из группы G. Греческий клуб досрочно выиграл эту группу, команда из Франкфурта – вторая.

«Фиорентина» гарантировала себе выход из группы F. 

Отметим, что команды, занявшие вторые места в группах, сыграют в стыковых матчах с клубами, которые станут третьими в группах Лиги Европы. Победители групп ЛК автоматически проходят в 1/8 финала. 

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