Барбашев набрал 1+1 с «Ванкувером», прервав серию из 6 игр без очков и из 10 – без голов. У него 5+3 в 24 матчах

Иван Барбашев набрал 1+1 с «Ванкувером», прервав серию из 6 игр без очков.

Форвард « » внес вклад в победу над «Кэнакс» (4:1) в регулярном чемпионате .

Россиянин прервал серию из 6 игр без очков и 10 – без голов. На его счету стало 8 (5+3) баллов в 24 играх.

Сегодня Барбашев (10:53, «+2») реализовал единственный бросок в створ, отметился 2 силовыми приемами и выиграл 2 вбрасывания из 3.