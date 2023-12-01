Барбашев набрал 1+1 с «Ванкувером», прервав серию из 6 игр без очков и из 10 – без голов. У него 5+3 в 24 матчах

Теги Ванкувер НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев набрал 1+1 с «Ванкувером», прервав серию из 6 игр без очков.

Форвард «Вегаса» внес вклад в победу над «Кэнакс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин прервал серию из 6 игр без очков и 10 – без голов. На его счету стало 8 (5+3) баллов в 24 играх. 

Сегодня Барбашев (10:53, «+2») реализовал единственный бросок в створ, отметился 2 силовыми приемами и выиграл 2 вбрасывания из 3.

2 комментария
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Ужас какой, статистика хуже, чем у Овечкина.
+7
-3
+4
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стоило подписать хороший контракт и жизнь удалась...
+2
0
+2
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