«Аргумент Кордобы: он показывал жест не судьям, а своим игрокам, так как считает, что команда не проявила воли к победе». Григорьянц о дисквалификации форварда

Теги Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации судьи Урал КДК РФС Краснодар Артур Григорьянц Дмитрий Баринов Джон Кордоба Михаил Галактионов Футбол

Глава КДК заявил, что Джон Кордоба показал оскорбительный жест не судье.

Форвард «Краснодара» трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. Сегодня Кордобу дисквалифицировали на 3 матча Мир РПЛ, еще на один – условно.

«Судьям ничего не известно о том, пытался ли Кордоба попасть к арбитрам после игры.

Основным аргументом Кордобы было следующее: данный жест Джон показывал своим игрокам, а не судьям. Кордоба был очень расстроен игрой партнеров по команде и показал данный жест на эмоциях. Джон считает, что команда не проявила достаточной воли к победе.

Отличие этой ситуации от инцидента Соболева и Роши в том, что жест был показан в адрес официального лица – судьи.

Арбитр настраивает, что жест был показан именно ему, поэтому Кордоба быстро убежал в раздевалку. Итог: дисквалификация на 4 матча РПЛ (3 – реально, 1 – условно) и штраф 200 тысяч рублей.

Извинения судье Кордоба не принес. Баринов и Галактионов не могут обжаловать решения КДК, а у Кордобы есть такая возможность.

Кордоба заявил, что данный жест показывал и в других странах, но санкций не было. Мы сказали, что есть международная система жестов», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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39 комментариев
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Соболев показывал Роше, что тот мало делает для победы ЦСКА, видимо
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Бред, какая разница кому он его показывал, это неспортивное поведение!
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Ответ Дмитрий9779
А жест пальцем у виска он кому показывал?
Имел ввиду, что у него голова разболелась от такого безволия партнеров по команде.
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Это был жест уважения к крови предков судьи на линии Вазгена Петросяна.
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хватит уже бред всякий нам на уши лепить, скажите еще, что он жене этот жест на камеру показал, мол вот тебе болт, а не шубу на зиму за мою плохую игру в этом матче)))
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Лучше бы про рептилоидов че нибудь завернул, типа им показывал, выглядело бы убедительнее
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Отмазка огненная "мотивировал партнеров", ржу в голос. Типа не будете играть как следует черной кукурузиной всех покараю)
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К Баринову в команду его
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Ответ ТрактоПоктер
К Баринову в команду его
Тут больше к Соболеву
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Хорошо еще, что в конце не снял шорты и не показал Аргумент Кордобы
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А зачем в раздевалку моментально побежал? Типа ему партнеры хотели навалять за такой жест?
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А жест пальцем у виска он кому показывал?
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Во оно как! А мужики то и не знали))
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Ответ JohnnyMulka
Мастер отмазок левел 100
со здоровым человеком такая отмазка не прокатит
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Ответ Alex
Тут больше к Соболеву
Баринов партнёров своих обвинять любит
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Так почему Соболеву за жест в адрес игрока дали 4 матча (потом апелляция 3+1), а тут за судью 3+1 сразу и могут еще скостить?
Да еще и "извинения судье Кордоба не принес".
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М. Джексон с того света : Мой 3.14здюк.
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Всем известно: девки любят не за белое лицо...
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Вспомнился момент из фильма "Высшая Лига" где один из игроков тоже показывал этот жест. Может это была отсылка к фильму 1989 года?
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-Он мне писюн показывал
-Я не показывал!
-Показывал
-Я не тебе показывал!
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А парень приколист)) Дважды судей простебал)
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Джон трогал себя за свой аргумент при женщинах и детях.
И это при фан айди)
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Арбирт настаивает😃Видимо очень хочет, чтобы именно ему это было адресовано.
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А в судейскую зачем побежал? Тоже показать, что у партнеров яиц в матче не хватило? Напоминает историю про невиновного Рафика. Смотри,мол,судья, каких яиц у моей команды сегодня не было.
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А зачем тогда так быстро убежал? 😂
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Огромное уважение к своим игрокам... )
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Ответ Кочевник56
шоколадный заяц..
ласковый мерзавец
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Ответ utsh44psmr
Вышел заяц на крыльцо
шоколадный заяц..
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А в судейскую он ломился перепутав её с раздевалкой?))
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Григорьянц начал собирать бабло на новогодний банкет?!
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показал жест Симеоне и Рональду
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Своим игрокам пусть в раздевалке показывает, а по телевизору не надо!))
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"Основным аргументом Кордобы было следующее: данный жест Джон показывал своим игрокам, а не судьям."
за это наказание должно быть еще больше...
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лучше бы молчал ) Отмазка из пятого "В" подъехала.
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Дзюба тоже своих мотивировал и Азмуна мотивировал
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