«Аргумент Кордобы: он показывал жест не судьям, а своим игрокам, так как считает, что команда не проявила воли к победе». Григорьянц о дисквалификации форварда
Глава КДК заявил, что Джон Кордоба показал оскорбительный жест не судье.
Форвард «Краснодара» трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. Сегодня Кордобу дисквалифицировали на 3 матча Мир РПЛ, еще на один – условно.
«Судьям ничего не известно о том, пытался ли Кордоба попасть к арбитрам после игры.
Основным аргументом Кордобы было следующее: данный жест Джон показывал своим игрокам, а не судьям. Кордоба был очень расстроен игрой партнеров по команде и показал данный жест на эмоциях. Джон считает, что команда не проявила достаточной воли к победе.
Отличие этой ситуации от инцидента Соболева и Роши в том, что жест был показан в адрес официального лица – судьи.
Арбитр настраивает, что жест был показан именно ему, поэтому Кордоба быстро убежал в раздевалку. Итог: дисквалификация на 4 матча РПЛ (3 – реально, 1 – условно) и штраф 200 тысяч рублей.
Извинения судье Кордоба не принес. Баринов и Галактионов не могут обжаловать решения КДК, а у Кордобы есть такая возможность.
Кордоба заявил, что данный жест показывал и в других странах, но санкций не было. Мы сказали, что есть международная система жестов», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Да еще и "извинения судье Кордоба не принес".
-Я не показывал!
-Показывал
-Я не тебе показывал!
И это при фан айди)
за это наказание должно быть еще больше...