Кучеров набрал очки в 8-м матче подряд (4+12). У него 0+2, 8 бросков, 3 потери и «минус 2» за 24:10 с «Питтсбургом»

Никита Кучеров набрал очки в 8-м матче подряд – 0+2 с «Питтсбургом».

Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Пингвинс» (2:4). Он продлил результативную серию до 8 игр (4+12 на отрезке).

В активе россиянина стало 39 (15+24) очков в 23 играх сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Сегодня Кучеров (24:10, 3:26 – в большинстве, «минус 2») нанес 8 бросков в створ и 5 мимо створа. У него 1 блок, 1 перехват и 3 потери шайбы.