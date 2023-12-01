Кучеров набрал очки в 8-м матче подряд (4+12). У него 0+2, 8 бросков, 3 потери и «минус 2» за 24:10 с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал очки в 8-м матче подряд – 0+2 с «Питтсбургом».

Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Пингвинс» (2:4). Он продлил результативную серию до 8 игр (4+12 на отрезке). 

В активе россиянина стало 39 (15+24) очков в 23 играх сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров. 

Сегодня Кучеров (24:10, 3:26 – в большинстве, «минус 2») нанес 8 бросков в створ и 5 мимо створа. У него 1 блок, 1 перехват и 3 потери шайбы. 

13 комментариев
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Тампа уничтожала Питтсбург в 1 периоде, а потом бросила играть.. Просто отдала всю инициативу
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Куч стал третьим игроком молний, который оформил ассистенский дубль за один период. Догнал Стэмкоса тоже 40. Рекорд у Вити 41. Если бы ещё выиграли сегодня, вообще было бы ништяк. Но это как говорится уже совсем другая история
+11
-2
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Сначал поучаствовал в заделе, а потом собственноручно соорудил Питтсбургу 2 шайбы, вернув их в игру)
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Динамика в нашу пользу. Никита-Макдэвид 2-1 сегодня.
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Ответ ovi1000
Пастерняк ,его главный конкурент за Арт Росс
а за Харт ?
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Ответ curdboy
Сначал поучаствовал в заделе, а потом собственноручно соорудил Питтсбургу 2 шайбы, вернув их в игру)
В обоих случаях коллективная ответственность отдающего и принимающего: в первом случае ему неудобную шайбу подсунули, во втором случае он не очень удачно оставил партнеру, в первом голе, его вины, с учётом его статуса, естественно больше
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Ответ ovi1000
Куч - Паста 2-2
Реальная гонка с Коннором. Не только у Кучерова, у всего пелотона.
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Ответ Денис Привалов
Тампа уничтожала Питтсбург в 1 периоде, а потом бросила играть.. Просто отдала всю инициативу
Никогда такого не было и вот опять😀
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Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Куч стал третьим игроком молний, который оформил ассистенский дубль за один период. Догнал Стэмкоса тоже 40. Рекорд у Вити 41. Если бы ещё выиграли сегодня, вообще было бы ништяк. Но это как говорится уже совсем другая история
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Ответ Как дела на заводе
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У меня сегодня выходной
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