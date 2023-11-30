Галактионов дисквалифицирован на 2 игры за слово «########» в эфире, Баринов – на 1 матч за «Вы позор для всего футбола». Оба пропустят игру с «Зенитом»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации телевидение КДК РФС Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Матч ТВ Чемпионат.com Футбол

Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов пропустят игру с «Зенитом» из-за бана.

После игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» (3:3) тренер раскритиковал судейство в эфире: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться».

Капитан «Локо» сказал резервному абитру: «Вы позор для всего футбола».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на 2 матча, а Баринова – на один и еще на один – условно.

В следующем туре Мир РПЛ «Локомотив» 3 декабря дома сыграет с «Зенитом».

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74 комментария
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Как то очень мало, за мат в прямом эфире всего 1 матч, даже странно
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Мягче не придумаешь
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А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
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Так это усиление для Локо, минус два вредителя.
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Ответ Штаны Габора Кирая
А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
А ничего, что в этом сезоне Семака удалили после окончания матча в Ростове-на-Дону за "подход к арбитру в конфратационной манере"? Когда Сергей Богданович просто решил спросить насчёт судейства, а его удалили.
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Ответ Magico!
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я так понимаю это зенит пришел и заставил Галактионова ослабить игру, а игроков - фолить, а потом ещё и материться на камеру?)
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Ответ Штаны Габора Кирая
А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
Семак за "козлов" матчей 6 получил?
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блинство))))
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А вот теперь в матче с Зенитом шансы у Локо на победу увеличились , жду Митая в опорке!
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Опасно в наше время Антибиотика цитировать!
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Ответ Штаны Габора Кирая
А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
чего думать семак просто подошё к судье и что было. правильно и был наказан. а ты дальше думай умник
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Ответ Штаны Габора Кирая
А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
Семака банили за куда более мягкие выражения. Вот и думайте.
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Ответ Штаны Габора Кирая
А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
Я с трудом представляю Семака матерящимся на послематчевом интервью для ТВ
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Ответ fil_spb
"А Барриосу перед матчем со Спартаком наоборот сокращали количество игр дисквы." Неа, не было такого. Все как всегда, когда спартаковец врет? Когда у него шевелятся губы
Просто они живут в своем мирке. Они же сначала придумали, что Барриос должен получить 3 матча, а теперь на голубом глазу пишут, что ему их сократили. Типичные КБ - глупые и лживые.
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Ответ Magico!
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"А Барриосу перед матчем со Спартаком наоборот сокращали количество игр дисквы."

Неа, не было такого. Все как всегда, когда спартаковец врет? Когда у него шевелятся губы
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А по Кордобе что?
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Митай>Баринов))))))
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Ответ Алексей Филиппов
Как то очень мало, за мат в прямом эфире всего 1 матч, даже странно
так 2 же матча дали. матерился Галактионов
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Ответ 47hell
блинство))))
Блин, блинский)
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Ответ Геннадий Тимченко
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гена а если бы баранов не чего не говорил то играл бы хоть с зенитом хоть с динамо. напомню семак просто подошёл и не успел не чего сказать
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Ответ Алексей Филиппов
Как то очень мало, за мат в прямом эфире всего 1 матч, даже странно
2 же матча
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Ответ mean machine/
Газпром посылает лучи ####### в головы Баринова и Галактионова. Доколе?
Мы, фанаты Локомотива понимаем, что тут лишь они оба виноваты и никто другой.
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Ответ Алексей Филиппов
Как то очень мало, за мат в прямом эфире всего 1 матч, даже странно
можно в контакте Бастрыкину написать, что-бы обратил на этот случай внимание
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Баринов так слабо играет, что именно с точки зрения игры от его отсутствия ни тепло, ни холодно. А вот то, что один из главных костоломов лиги пропустит матч с Зенитом, это радует.
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Без Баринова у Локомотива есть шансы с Зенитом. Превращается в Тарасова парень
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Ответ Алексей Филиппов
Как то очень мало, за мат в прямом эфире всего 1 матч, даже странно
За мат Галактионову дали дискву на 2 матча, Баринову 1 потому, что он не матерился, а сказал обидные слова арбитру (Вы позор футбола это ведь не мат). Я уверен, Вы читали текст но то ли не поняли, то ли любите на вентилятор набрасывать, а 23 человека еще и плюсанули это.
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Заслуженно
Два дурака, честное слово
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Не за слова про б######, а за краткость и ёмкость формулировки)
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когда Гончаренко молчал в интервью, страшно представить какие ######, были в голове и как ему хотелось их произнести в слух...
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Газпром посылает лучи ####### в головы Баринова и Галактионова. Доколе?
+4
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Ответ Magico!
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Это пишет фанат клуба, который сократил дисквалификацию Соболева за его жест? Или когда фанаты оскорбляя Гильерме на регулярной основе получали только условную дисквалификацию стадиона?
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Ответ Виталий Голицын
А по Кордобе что?
Наказанием для него будет отсутствие дисквы, так как явно хотел пораньше в отпуск уехать🙃
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Ответ abramovich80
Меня тут банили за скрытый мат, модер потом писал, если хотите вставлять в комменты такие слова используйте символы ######. Вот это ####### (офигенная) клиентоориентированность #####! (блин)
Я в одном комментарии про Баринова недавно привел строки из басни Крылова. Текст сразу потёрли.
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«Блинство», хм, надо запомнить🧐
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Ответ Штаны Габора Кирая
А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
а что ту думать,за них все давно подумали?
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Ответ Штаны Габора Кирая
А если бы на месте Галактионова и Баринова были Семак и какой-нибудь Кержаков? Вот и думайте.
Семаку и Кержакову дали бы по классике 6 матчей. Но для московских у КДК всегда скидки.
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Справедливо
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Б
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Меня тут банили за скрытый мат, модер потом писал, если хотите вставлять в комменты такие слова используйте символы ######. Вот это ####### (офигенная) клиентоориентированность #####! (блин)
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Ответ Милдронат Бромантанов
Так это усиление для Локо, минус два вредителя.
Легенда спартака фигни не скажет😎
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Ответ Оригинальный Ник
За мат вообще не должны штрафовать. Футбол не театр, грубые слова — неотъемлемая часть игры
За мат в прямом эфире федерального телеканала, который имеет маркировку 0+ (то есть, его могут смотреть и дети, и подростки), нужно штрафовать обязательно.
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Ответ Геннадий Тимченко
это ты опечатка, Сашок... если не понимаешь тему - просто не пиши рандомные фамилии в подтверждение своего мнения ☝️
такие как ты много понимают но пишут полную дальше ты знаешь
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Ответ Геннадий Тимченко
кто такой Баранов 🤔- друг Семака❓
гена опечатка а ты по ходу не далёкий.
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Ответ Tydeus
На интервью-то зачем?
Так более искренне и ближе к народу
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Ответ Оригинальный Ник
За мат вообще не должны штрафовать. Футбол не театр, грубые слова — неотъемлемая часть игры
На интервью-то зачем?
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Вот блинчики!!
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Ответ Алексей Филиппов
Как то очень мало, за мат в прямом эфире всего 1 матч, даже странно
Из песни слов не выбросить. Это по другому не назвать.
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Ответ Алексей Филиппов
Как то очень мало, за мат в прямом эфире всего 1 матч, даже странно
Ты чем читаешь новость?
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Блинство,пипец слово...🤣🤣🤣
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