Галактионов дисквалифицирован на 2 игры за слово «########» в эфире, Баринов – на 1 матч за «Вы позор для всего футбола». Оба пропустят игру с «Зенитом»
Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов пропустят игру с «Зенитом» из-за бана.
После игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» (3:3) тренер раскритиковал судейство в эфире: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться».
Капитан «Локо» сказал резервному абитру: «Вы позор для всего футбола».
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на 2 матча, а Баринова – на один и еще на один – условно.
В следующем туре Мир РПЛ «Локомотив» 3 декабря дома сыграет с «Зенитом».
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