Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 20 очков в 21 игре

Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча.

« » разгромила «Предаторс» (6:1) в игре регулярного чемпионата .

В активе россиянина стало 20 (7+13) очков в 21 игре сезона при общей полезности «минус 7».

Сегодня Капризов (17:35, 2:20 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ, еще 4 пришлись мимо.

Он получил 3 малых штрафа (один – за участие в стычке), сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.