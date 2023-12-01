Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча. У него 20 очков в 21 игре

Теги Нэшвилл Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой матча.

«Миннесота» разгромила «Предаторс» (6:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ

В активе россиянина стало 20 (7+13) очков в 21 игре сезона при общей полезности «минус 7». 

Сегодня Капризов (17:35, 2:20 – в большинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ, еще 4 пришлись мимо.

Он получил 3 малых штрафа (один – за участие в стычке), сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. 

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