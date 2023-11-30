Составлен рейтинг лучших голов Криштиану Роналду.

Британский журнал включил в список 34 наиболее красивых гола, забитых португальцем в течение всей карьеры.

Лучшим был признан гол Роналду ударом через себя в ворота « » в 1/4 финала -2017/18 – тогда «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

Первая пятерка выглядит так:

1. Гол «Ювентусу» бисиклетой в 1/4 финала ЛЧ-2017/18 («Реал», 2018)

2. Гол « » дальним ударом в 1/4 финала ЛЧ-2008/09 (« », 2009)

3. Гол в ворота сборной Испании со штрафного на ЧМ-2018 (сборная Португалии, 2018)

4. Гол «Сампдории» головой в Серии А-2019/20 («Ювентус», 2019)

5. Гол «Барселоне» на «Камп Ноу» в Суперкубке Испании (« », 2017).

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