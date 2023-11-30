Лучший гол Роналду по версии FourFourTwo – бисиклета «Ювентусу» в 2018-м. Гол «Порту» дальним ударом в 2009-м – 2-й, Испании со штрафного на ЧМ-2018 – 3-й

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Составлен рейтинг лучших голов Криштиану Роналду.

Британский журнал FourFourTwo включил в список 34 наиболее красивых гола, забитых португальцем в течение всей карьеры.

Лучшим был признан гол Роналду ударом через себя в ворота «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 – тогда «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

Первая пятерка выглядит так:

1. Гол «Ювентусу» бисиклетой в 1/4 финала ЛЧ-2017/18 («Реал», 2018)

2. Гол «Порту» дальним ударом в 1/4 финала ЛЧ-2008/09 («Манчестер Юнайтед», 2009)

3. Гол в ворота сборной Испании со штрафного на ЧМ-2018 (сборная Португалии, 2018)

4. Гол «Сампдории» головой в Серии А-2019/20 («Ювентус», 2019)

5. Гол «Барселоне» на «Камп Ноу» в Суперкубке Испании («Реал», 2017).

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76 комментариев
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D@nny
Гол Портсмуту в 2008 наклболом
+46
-3
+43
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Фанат спорта01
Гол Арсеналу со штрафного был круче гола против Испании.
+32
-3
+29
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JENNINGS
Бисиклета «Ювентусу» в 2018-м - это в целом один из красивейших голов в истории футбола! Идеальный удар в ворота одного из эпохальных голкиперов мира!
+33
-8
+25
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Любезный Коссутий
Ответ JENNINGS
Бисиклета «Ювентусу» в 2018-м - это в целом один из красивейших голов в истории футбола! Идеальный удар в ворота одного из эпохальных голкиперов мира!
вот, знаю, что меня сейчас заклюют, но не могу не выложить 😂

https://ibb.co/HPvFx1m
+17
-6
+11
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Dmitry Kochnev
Ответ VERBLYUD
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Мне вот интересно. Когда вы подобную чушь пишете, не возникает даже мысли, что будете выглядеть максимально глупо?)
+15
-5
+10
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Kubinec_
даже болелы Ювентуса тогда аплодировали в конце ему. голешник реально топ
+11
-3
+8
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Утя Ваткин
Ответ Фанат спорта01
Гол Арсеналу со штрафного был круче гола против Испании.
Да. Тем более ЛЧ была.
+11
-3
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CHELSEA_2008
Ответ JENNINGS
VERBLYUD 5 минут назад Как же переоценен его гол против Ювентуса Мне вот интересно, что у человека в голове? Я понимаю, что он - фанат Месси, хейтер «Реала» и Роналду, но всему же есть предел. И везде должен быть здравый смысл. Как можно писать, что этот гол переоценён? Ты что ли выполнишь такой удар без перелома позвоночника? Если этот гол переоценён, стесняюсь спросить, какие голы не переоценены? Пенальти Месси? А если бы Месси забил бы такой гол, что бы ты писал? Неужели ты не понимаешь, как ты выглядишь со стороны? Цирк уехал, VERBLYUD остался :)
Если бы Гном так забил, он бы тут первый орал про 9 ЗМ для своего хозяина 🤭😃 Он тут местный де Поль.
+11
-4
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Любезный Коссутий
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
ну вот давай только без обид)) ну реально смешно же 🤣
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-1
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JENNINGS
VERBLYUD 5 минут назад Как же переоценен его гол против Ювентуса
Мне вот интересно, что у человека в голове? Я понимаю, что он - фанат Месси, хейтер «Реала» и Роналду, но всему же есть предел. И везде должен быть здравый смысл.
Как можно писать, что этот гол переоценён? Ты что ли выполнишь такой удар без перелома позвоночника?
Если этот гол переоценён, стесняюсь спросить, какие голы не переоценены? Пенальти Месси? А если бы Месси забил бы такой гол, что бы ты писал?
Неужели ты не понимаешь, как ты выглядишь со стороны?
Цирк уехал, VERBLYUD остался :)
+12
-7
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Где смеяться?
подсказываю: над 6-м фото 😁
+5
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CHELSEA_2008
Верблюд, сколько там у Месси голов бисиклетой? 😃
+7
-3
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Darth_Malice
Ответ VERBLYUD
Я максимально объективен, и не понимаю, как гол Криштика может быть лучше гола Бейла, который забил в более важном матче, с острого угла и попал прямо в девятку.
а причём тут Бэйл, когда список из голов Роналду
+3
0
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Любезный Коссутий
топовая бисиклета, круче только у Ибры получилась.
+5
-3
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Bayern Munich
Ответ JENNINGS
VERBLYUD 5 минут назад Как же переоценен его гол против Ювентуса Мне вот интересно, что у человека в голове? Я понимаю, что он - фанат Месси, хейтер «Реала» и Роналду, но всему же есть предел. И везде должен быть здравый смысл. Как можно писать, что этот гол переоценён? Ты что ли выполнишь такой удар без перелома позвоночника? Если этот гол переоценён, стесняюсь спросить, какие голы не переоценены? Пенальти Месси? А если бы Месси забил бы такой гол, что бы ты писал? Неужели ты не понимаешь, как ты выглядишь со стороны? Цирк уехал, VERBLYUD остался :)
По его мнению все голы Роналду забиты случайно и Роналду самый переоцененый футболист
+1
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fussballer
Ответ Заборостроитель
24. «Манчестер Юнайтед» — «Европа XI» (2007) Первый раз слышу🤔
Это из фифы
+1
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Zenit2013
Ответ CHELSEA_2008
Верблюд, сколько там у Месси голов бисиклетой? 😃
Один, и то несуразный какой-то.
+3
-2
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Ansu Fati
Ответ Заяцволк
Кстати, у него вроде ещё был шикарный гол в плей-офф ЧМ, ну он там очень красиво и мастерски разобрался, не помню только, против кого и в каком году, надо бы поискать в Ютубе
Это было в финале ЧМ против Барселоны. На воротах стоял Месси, как вчера помню))
+2
-1
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Zenit2013
Ответ VERBLYUD
Видимо, вы не смотрели финал ЛЧ того сезона. Бейл в финале забил более красивый и важный гол)
Гол Бейла был не настолько эстетичен. Твоя ненависть к Роналду не даёт тебе признавать очевидное)
+5
-4
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Заборостроитель
Ответ Ruscello
У Месси, как минимум, три "стандарта" голов: 1.Собственно сами стандарты - штрафные. 2. Вариант, где он с правого фланга врывается в свободную зону и дальше продвигаясь вдоль линии штрафной или внутри штрафной, обводящим кладет в точку, где вратарь наиболее уязвим, хотя мог и в ближний угол пробить. Приоритетом была -"уязвимая точка", при выборе позиции вратарем .Он очень хорошо оценивал расположение вратаря. 3. В ходе атаки Барсы, с левого фланга, он вбегает в зону чуть левее центра штрафной площади, партнер отдает передачу короткую, либо прострел в эту зону. Месси на опережении забивает гол, с убойной дистанции. Наигранная комбинация Барселоны. Это обычные варианты его голов. Думается, 2/3 из всех его голов забиты именно по этим трем лекалам. P.S. На чемпионатах мира, стиль был несколько иной,)
И вариант номер 2 признается лучшими голами сезона.🤦‍♂️
Хотя такие голы Роббен, Тошич и многие другие забивали.
Не без голосов паствы, но все таки.
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pauljah
Был, помню, ещё гол со штрафного в товарняке против сборной Европы, метров с 40, тогда он первый раз так сделал, а Портсмуту уже довел до совершенства
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Writer 1
Либо это 442 не так обозначила критерии, либо перевод неверный. В комментариях реально красивые упомянуты, в списке же фигурируют значимые или что-то под собой подразумевающийся
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Дмитрий Рабко
Ответ Заяцволк
Кстати, у него вроде ещё был шикарный гол в плей-офф ЧМ, ну он там очень красиво и мастерски разобрался, не помню только, против кого и в каком году, надо бы поискать в Ютубе
Это было в матче против Аргентины - там ещё Месси два гола забил головой, дважды перевесев в воздухе Пепе.
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Нико Росберг
с Гранадой когда-то очень изящный автогол получился :)
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Заборостроитель
24. «Манчестер Юнайтед» — «Европа XI» (2007)
Первый раз слышу🤔
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Штаны Габора Кирая
Лучшие голы мемси:
1. С пенальти хорватам
2. С пенальти голландцам
3. С пенальти французам
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Любезный Коссутий
Ответ Roman Dementiev
Манджукич в финале ЛЧ?
ты первую часть оспариваешь или вторую?))
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Roman Dementiev
Ответ Любезный Коссутий
топовая бисиклета, круче только у Ибры получилась.
Манджукич в финале ЛЧ?
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8sq8bzqfby
Ответ Любезный Коссутий
топовая бисиклета, круче только у Ибры получилась.
У Руни, Бэйла и Мексеса голы покруче были. Кстати, гол Гарначо тоже выглядит эффектней.
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-3
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Сергей Лимонников
Ответ Любезный Коссутий
ну вот давай только без обид)) ну реально смешно же 🤣
Это Верблюду, который, как маленькая девочка, расплакался и ограничил ответы к его комментам: как и ЧМ, добытый арабскими шейхами...хотя о чём это я...все и так всё понимают
0
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Zenit2013
Ответ lizarazu
1. https://youtu.be/1qDWL-12Rcs?si=zc-59xuXrCBnwcXs 2. https://youtu.be/sG1rzhP9f8I?si=RwgBeAaV1f6Vtp6L 3. https://youtu.be/yCuy_nLS2eU?si=e1ECufmdG0SOqJ1U 4. https://youtu.be/-K1WHeH3HEg?si=nMghspbk3OyVBUY9 5. https://youtu.be/3sL3N-8RKOU?si=Qps05KD63KaKQPxz
Видел это вживую)
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ML26
Ответ Фанат спорта01
Гол Арсеналу со штрафного был круче гола против Испании.
Конечно, почти с центра поля ударил. Но многие Альмунию винят в этом голе. Наверное, из-за этого
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Влад Тюрин
Ответ Фанат спорта01
Гол Арсеналу со штрафного был круче гола против Испании.
Гол крутой из-за дистанции, а так это ошибка Альмунии.
В нижний ближний угол с такой дистанции кипер пускать не должен.
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Любезный Коссутий
Ответ zzzeeerrrooo
Фотку с КМ выложи
че за КМ?
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8sq8bzqfby
Ответ Leon Petov
В недавней игре тоже супергол забил, перекинув всю команду с середины поля. Но эти голы конечно классика
перекинув всю команду😂😂
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Мне не сиешно
ну ладно. гол забил же, в конце концов.
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Ruscello
Ответ Великий Алонсо
Извините, а лучшие голы Месси, это когда он семенит ножками и забивает в пустые ворота?
У Месси, как минимум, три "стандарта" голов:
1.Собственно сами стандарты - штрафные.
2. Вариант, где он с правого фланга врывается в свободную зону и дальше продвигаясь вдоль линии штрафной или внутри штрафной, обводящим кладет в точку, где вратарь наиболее уязвим, хотя мог и в ближний угол пробить.
Приоритетом была -"уязвимая точка", при выборе позиции вратарем .Он очень хорошо оценивал расположение вратаря.
3. В ходе атаки Барсы, с левого фланга, он вбегает в зону чуть левее центра штрафной площади, партнер отдает передачу короткую, либо прострел в эту зону. Месси на опережении забивает гол, с убойной дистанции. Наигранная комбинация Барселоны.

Это обычные варианты его голов. Думается, 2/3 из всех его голов забиты именно по этим трем лекалам.
P.S. На чемпионатах мира, стиль был несколько иной,)
+1
-1
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