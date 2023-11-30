Лучший гол Роналду по версии FourFourTwo – бисиклета «Ювентусу» в 2018-м. Гол «Порту» дальним ударом в 2009-м – 2-й, Испании со штрафного на ЧМ-2018 – 3-й
Составлен рейтинг лучших голов Криштиану Роналду.
Британский журнал FourFourTwo включил в список 34 наиболее красивых гола, забитых португальцем в течение всей карьеры.
Лучшим был признан гол Роналду ударом через себя в ворота «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 – тогда «Реал» одержал победу со счетом 3:0.
Первая пятерка выглядит так:
1. Гол «Ювентусу» бисиклетой в 1/4 финала ЛЧ-2017/18 («Реал», 2018)
2. Гол «Порту» дальним ударом в 1/4 финала ЛЧ-2008/09 («Манчестер Юнайтед», 2009)
3. Гол в ворота сборной Испании со штрафного на ЧМ-2018 (сборная Португалии, 2018)
4. Гол «Сампдории» головой в Серии А-2019/20 («Ювентус», 2019)
5. Гол «Барселоне» на «Камп Ноу» в Суперкубке Испании («Реал», 2017).
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Мне вот интересно, что у человека в голове? Я понимаю, что он - фанат Месси, хейтер «Реала» и Роналду, но всему же есть предел. И везде должен быть здравый смысл.
Как можно писать, что этот гол переоценён? Ты что ли выполнишь такой удар без перелома позвоночника?
Если этот гол переоценён, стесняюсь спросить, какие голы не переоценены? Пенальти Месси? А если бы Месси забил бы такой гол, что бы ты писал?
Неужели ты не понимаешь, как ты выглядишь со стороны?
Цирк уехал, VERBLYUD остался :)
Хотя такие голы Роббен, Тошич и многие другие забивали.
Не без голосов паствы, но все таки.
Первый раз слышу🤔
1. С пенальти хорватам
2. С пенальти голландцам
3. С пенальти французам
В нижний ближний угол с такой дистанции кипер пускать не должен.
1.Собственно сами стандарты - штрафные.
2. Вариант, где он с правого фланга врывается в свободную зону и дальше продвигаясь вдоль линии штрафной или внутри штрафной, обводящим кладет в точку, где вратарь наиболее уязвим, хотя мог и в ближний угол пробить.
Приоритетом была -"уязвимая точка", при выборе позиции вратарем .Он очень хорошо оценивал расположение вратаря.
3. В ходе атаки Барсы, с левого фланга, он вбегает в зону чуть левее центра штрафной площади, партнер отдает передачу короткую, либо прострел в эту зону. Месси на опережении забивает гол, с убойной дистанции. Наигранная комбинация Барселоны.
Это обычные варианты его голов. Думается, 2/3 из всех его голов забиты именно по этим трем лекалам.
P.S. На чемпионатах мира, стиль был несколько иной,)