НФЛ. 13-я неделя. «Сиэтл» сыграет с «Далласом», «Майами» встретится с «Вашингтоном», другие матчи

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С 1 по 5 декабря пройдут матчи 13-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

13-я неделя

1 декабря

СиэтлДаллас – 4.15

 

3 декабря

ИндианаполисТеннесси – 21.00

 

Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Ингленд – 21.00

 

ДетройтНью-Орлеан – 21.00

 

АтлантаНью-Йорк Джетс – 21.00

 

АризонаПиттсбург – 21.00

 

МайамиВашингтон – 21.00

 

ДенверХьюстон – 21.00

 

4 декабря

Каролина –  Тампа-Бэй – 00.05

 

Кливленд – Лос-Анджелес Рэмс – 00.25

 

Сан-ФранцискоФиладельфия – 00.25

 

Канзас-Сити –  Грин-Бэй – 4.20

 

5 декабря

Цинциннати – Джексонвилл – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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3 комментария
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Nuteruoli
Интересная игра будет в Хьюстоне, хорошая проверка для команд и узнаем кто больше достоин места в плей-офф
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vzi
Опять хозяева и гости перепутаны. ;) Ладно…
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vzi
Вообще на неделе много вкусных игр.

Ковбойз—Сихоукс: тур стартует без раскачки.
Тексанс—Бронкос: матч за гонку за плей-офф.
Сэйнтс—Лайонс: лидеры двух дивизионов НФК.
Рэмс—Браунс: последний шанс для ЛА.
Пэкерс—Чифс: Лав vs Махоумс.
Иглз—49: главный матч тура!

Я начну традиционно смотреть Стилерз, но если и против Кардиналс будет шляпа в атаке, то переключусь на Бразильскую Серию А — там концовка чемпионата, 4 команды в гонке.
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