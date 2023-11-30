НФЛ. 13-я неделя. «Сиэтл» сыграет с «Далласом», «Майами» встретится с «Вашингтоном», другие матчи
С 1 по 5 декабря пройдут матчи 13-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Регулярный чемпионат
13-я неделя
1 декабря
Сиэтл – Даллас – 4.15
3 декабря
Индианаполис – Теннесси – 21.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Нью-Ингленд – 21.00
Детройт – Нью-Орлеан – 21.00
Атланта – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Аризона – Питтсбург – 21.00
Майами – Вашингтон – 21.00
Денвер – Хьюстон – 21.00
4 декабря
Каролина – Тампа-Бэй – 00.05
Кливленд – Лос-Анджелес Рэмс – 00.25
Сан-Франциско – Филадельфия – 00.25
Канзас-Сити – Грин-Бэй – 4.20
5 декабря
Цинциннати – Джексонвилл – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ковбойз—Сихоукс: тур стартует без раскачки.
Тексанс—Бронкос: матч за гонку за плей-офф.
Сэйнтс—Лайонс: лидеры двух дивизионов НФК.
Рэмс—Браунс: последний шанс для ЛА.
Пэкерс—Чифс: Лав vs Махоумс.
Иглз—49: главный матч тура!
Я начну традиционно смотреть Стилерз, но если и против Кардиналс будет шляпа в атаке, то переключусь на Бразильскую Серию А — там концовка чемпионата, 4 команды в гонке.