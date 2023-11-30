Алла Шишкина: «Методика Тутберидзе мне совершенно не близка. В России еще очень сильна атмосфера абьюзивных отношений между тренерами, родителями и детьми»

Алла Шишкина заявила, что ей не близок жесткий подход Этери Тутберидзе.

– Как относитесь к таким требовательным тренерам, как Тутберидзе?

– Мне совершенно не близка ее методика. В России еще очень сильна атмосфера абьюзивных отношений между тренерами, родителями и детьми.

Должно прийти новое поколение, которое сможет исправить ситуацию с такими жесткими методиками тренировок детей. Меня никогда не били дома и на тренировках, не считаю, что такие меры оправдывают средства.

С ребенком нужно разговаривать как с человеком, он не животное для дрессировки.

Я не говорю, что Тутберидзе кого-то бьет, но ее жесткий подход мне не близок, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.

Тутберидзе – заслуженный тренер России по фигурному катанию.