Алла Шишкина: «Методика Тутберидзе мне совершенно не близка. В России еще очень сильна атмосфера абьюзивных отношений между тренерами, родителями и детьми»

Теги синхронное плавание сборная России Этери Тутберидзе Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Фигурное катание

Алла Шишкина заявила, что ей не близок жесткий подход Этери Тутберидзе.

– Как относитесь к таким требовательным тренерам, как Тутберидзе?

–  Мне совершенно не близка ее методика. В России еще очень сильна атмосфера абьюзивных отношений между тренерами, родителями и детьми.

Должно прийти новое поколение, которое сможет исправить ситуацию с такими жесткими методиками тренировок детей. Меня никогда не били дома и на тренировках, не считаю, что такие меры оправдывают средства.

С ребенком нужно разговаривать как с человеком, он не животное для дрессировки.

Я не говорю, что Тутберидзе кого-то бьет, но ее жесткий подход мне не близок, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.

Тутберидзе – заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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93 комментария
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Ответ Клирик
Винер в курсе?))
В синхронном плавании Покровская, тоже не милая и добрая тётушка, достаточно жёсткая.
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Алла Шишкина: "Ничего не знаю про методы Тутберидзе, но осуждаю их!"
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Еще одна понятия не имеет о методах Тутберидзе, но мнение имеет, и даже осуждает за битье детей!
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Шишкина хотя бы раз была на тренировках Тутберидзе, что бы говорить о её жестком подходе?
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Вообще странно, с какой целью спортсменки из других видов спорта дают оценки тому, чего не знают...Комментируй своё родное синхронное плавание, зачем критиковать ФК и тренера, о котором ты только что-то слышала?
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Все правильно, добрый подход творит чудеса. В США добрый доктор за десятилетия работы смог изнасиловать 300 юных гимнасток, и никто из родителей даже не возник в этом чудесном государстве свободы, прав человеков, и американской демократии.
Вот как он это сделал? Понятно что человеческим подходом к несовершеннолетним девочкам! Нашим дремучим тренерам еще учиться и учиться такому!!!
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Раз Тутберидзе не дает ей интервью , Шишкина сама будет
рассказывать о методике Тутберидзе.
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Винер в курсе?))
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Пускай вначале Алла Шишкина расскажет о методике Татьяны Покровской, а мы обсудим это.
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И это говорит человек, который бОльшую часть карьеры тренировался у Покровской, то есть в режиме постоянных криков, ругани и очень жесткой дисциплины. Она постоянно кричит.
Все ученицы Покровской говорят, что она никогда никого не хвалит - либо ругает, либо молчит. Даже если команда выигрывает Олимпиаду, спортсменкам говорят: "Ну сегодня было более или менее, но могли и лучше".
В общем, подход примерно такой же, как у Винер.

А Тутберидзе просто строгая и не любит, когда кто-то работает в полсилы. Вот и всё.
Похоже, Шишкина рассуждает о Тутберидзе на основании рассказов Косторной, которую приглашала к себе на интервью)) Та ей наверняка рассказала, как злой тренер поставил программу под музыку, которая не нравится спортсменке)
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За все годы нет ни одного видео, ни одного свидетельства от очевидцев, что Этери жестоко относится к кому-то, унижает, да хотя бы просто грубо орёт, но разные горе-комментаторы продолжают трындеть об абьюзе и излишней жесткости.
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Обида за то, что Этери дала интервью Слуцкому, а не ей?
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Этери в интервью сказала таким как Шишкина "Ты приди и посмотри".
Абьюз, дрессировки, избиения, всё собрала. Когда уже такие комментаторы будут отвечать за базар.
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Кто такая шишкина для Тутберидзе, ее фигуристок, и вообще, для ФК? Ни шиша себе на Тутберидзе хайпиться всяк кому не лень)))
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*Я не говорю, что Тутберидзе кого-то бьет, но ее жесткий подход мне не близок*

Так а в чём жёсткий подход-то? Начиталась наших хайпожоров и просто повторяет за ними.
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Ответ V_k
За все годы нет ни одного видео, ни одного свидетельства от очевидцев, что Этери жестоко относится к кому-то, унижает, да хотя бы просто грубо орёт, но разные горе-комментаторы продолжают трындеть об абьюзе и излишней жесткости.
Разбирает ошибки при выходе со льда вместо амейзингов - это же абьюз чистой воды
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Очевидно, когда лед в бассейне замерзал от добрых тренировок Покровской, туда приходила злая Тутберидзе и синхронистки в страхе разбегались. Откуда ещё она знает о методах и ходе тренировок?
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Знает понаслышке. Но про таких Этери сказала-М-даки, но ты приди посмотри, чем болтать.
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Почему то никто не обсуждает методы Водорезовой. Смотрела её видео с Косторкой и Даниеляном. Такой уничижительный тон с её стороны. Неудивительно, что они от неё сбежали... Но у нас осуждают тех, кто успешен, прежде всего. Не видела на многочисленных видео из ТшТ какого то абьюза.
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Можно подумать тренер Покровская синхронистку Шишкину по головке гладила или по пузику
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Вот что такое значит судить о методах ЭГТ, ни разу не побывав на тренировках в Хрустальном.
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"Я не видела, не знаю, но методы не поддерживаю". Ещё один эксперт подъехал, которому несколько раз отказали во вью)
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Ответ V_k
За все годы нет ни одного видео, ни одного свидетельства от очевидцев, что Этери жестоко относится к кому-то, унижает, да хотя бы просто грубо орёт, но разные горе-комментаторы продолжают трындеть об абьюзе и излишней жесткости.
Еродина пишет, что лично спрашивала у Щербаковой и Трусовой насчёт рукоприкладства и обе ответили - их ни разу в жизни тренеры не били.(месяца два назад пост, в телеге).
Тутберидзе со специфическим подходом, не всегда душевным, но конкретных фактов накидыватели ни разу представить не смогли.
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Прикольно. Может, она лучше про методику Покровской, которая ее сделала олимпийской чемпионкой, расскажет? Она уж точно не менее жёсткая, своими глазами видела, как она со сборницами общается. А у Тутберидзе на тренировках она едва ли была, чтобы судить
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Ответ Peter Varfolomeyev
Все правильно сказала. Вспомните Громову - Слуцкую, Тарасову - Ягудина, Мишина - Туктамышеву, Москвину со своими подопечными. Вот это настоящие отношения тренера со спортсменом, полные взаимного уважения и взаимного доверия. А Тутберидзе их никогда за людей не считала, чисто за расходный материал.
подъехала методичка)
А чем вам Тутберидзе- Медведева не нравится тогда?))
или Тутберидзе - Валиева?)
Мишин рассказывал, как одевал наручники на Плющенко (и скорее всего не только на него) , как с ноги ударил и сломал руку ему Про дедовщину кто только не рассказывал уже. Это нормальная методика?
+14
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Ответ Клирик
Винер в курсе?))
Про Винер многие шавки опасаются высказываться
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Ответ Sonyas
Вы тренировались у обеих?
Я много лет слежу за синхронным плаванием. Смотрю соревнования, видео с тренировок. Даже документальные передачи о спортсменках и тренерах. Это даёт очень даже ясное представление о том, что там происходит.
И да, раньше я была подписана на блог Шишкиной. Когда она сама соревновалась, то почти ежедневно выкладывала видео с тренировок, довольно подробно описывала режим подготовки, взаимоотношения в коллективе. И там было прекрасно видно, кто добрый тренер, а кто не очень.
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Алла хоть один тренировочный День провела в Хрустальном? Или ее ребенок? О чем она рассуждает вообще?
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а ее что хоть раз пустили в Хрустальный? Она хоть раз своими глазами видела тренировки? Эти тренировки как-то отличаются от всех остальных, которые она тоже видела? Что за ангажированная никому не известная вещунья. Хайпануть захотелось? журналисты тут как тут
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Ответ Sonyas
Вы тренировались у обеих?
А Шишкина тренировалась у Тутберидзе?
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А она что-то знает о методике Тутберидзе??? ЭГ настаивает, чтобы родители были на тркнировках, и видели, что от их детей требуют. А по поводу тех, кто высказывается по поводу методик, предлагала сначала на тренировку придти, посмотреть, а потом уж высказываться
Я как-то смотрела передачу о тгм, как наши синхронистки тренируются (кстати, честь им, и хвала!). Вот уж где все поставлено на карту, тренятся, как звери, света белого не видя .
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ну да, Винер-то их лаской да пряниками чемпионками делала, ага
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Карполь вам в помощь...и сыр Алекс Фергюссон
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Ответ Anna
"Я не видела, не знаю, но методы не поддерживаю". Ещё один эксперт подъехал, которому несколько раз отказали во вью)
Она просто поняла, что фигурное катание - это "золотая жила" с точки зрения просмотров, лайков и пр. Но никак не может туда пробиться)
Туктамышева к ней на интервью не пошла, Тутберидзе вообще мало с кем общается. Пришла только Косторная, но это не дало желаемого эффекта. Вот Алла и решила еще одну попытку предпринять)
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У её тренера была другая методика?
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Походу её действительно не били))
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Ответ Olga.t
В синхронном плавании Покровская, тоже не милая и добрая тётушка, достаточно жёсткая.
Может оттуда у Шишкиной фантомные боли
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Ответ Sonyas
Нейтана Чена, Илью Малинина, Адама Сяо Хим Фа, Хавьера Фернандеса, Юдзуру Ханью кто-то подвергал жестокости? Или как вы говорите хотя бы жесткости? А это мальчики, мужчины. С которыми как раз «жесткие», а на деле садистские методы Тутберидзе никак не сработали.
С кем-с кем не сработали методы Тутберидзе? Кто из перечисленных тренировался у нее? Ведь только в случае тренировок можно утверждать, что что-то там не сработало.

Вы у перечисленных были на тренировках? Без жестокой пахоты результата не будет. И если не тренер, то они сами заставляли себя вспахивать будь здоров. Чен в детстве ездил к Арутюняну за тридевять земель и ночевал в машине, денег не было на отели. Это в любом случае не неженки, а очень сильные люди, которые прошли много трудностей
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Что ж они все лезут то туда о чем ничего не знают??
О чем говорит эта тетка? Она была на тренировках или изучала метод Тутберидзе?
Лучше бы говорила о том в чем хоть что-то понимает, о бассейне, например 🤷🏼‍♀️
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Ещё одна, которая ничего не видела, но всё знает, и ей "это" не близко)))
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Ответ Sonyas
Нейтана Чена, Илью Малинина, Адама Сяо Хим Фа, Хавьера Фернандеса, Юдзуру Ханью кто-то подвергал жестокости? Или как вы говорите хотя бы жесткости? А это мальчики, мужчины. С которыми как раз «жесткие», а на деле садистские методы Тутберидзе никак не сработали.
Про какие садисткие методики вы говорите? Конкретные примеры приаедите, пожалуйста
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Вот такие высказывания неизвестно кого о "методах Тутберидзе" и провоцируют абьюз и жестокость по отношению к детям в фигурном катании. Например, какой-нибудь начинающий тренер, наслушавшись, что секрет успеха ЭТ заключается в оре матом и избиении детей чехлами, может подумать: я ведь тоже могу так воспитывать чемпионов - ничего мудрёного в этом нет. А потом наблюдаем шарахание детей от замахнувшегося на них чехлами тренера и вопли "Мне нужны триксели! Мне нужны квады!" и последующее искреннее изумление от того, что "методика Тутберидзе" в его случае никак не срабатывает - всё ведь делал как она🤷‍♀️
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Ответ Sonyas
Нейтана Чена, Илью Малинина, Адама Сяо Хим Фа, Хавьера Фернандеса, Юдзуру Ханью кто-то подвергал жестокости? Или как вы говорите хотя бы жесткости? А это мальчики, мужчины. С которыми как раз «жесткие», а на деле садистские методы Тутберидзе никак не сработали.
У Чена тренер Арутюнян, о его жёсткости легенды ходили, когда в России тренировал
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Ответ FlowerF
А Шишкина тренировалась у Тутберидзе?
Походу, стажировалась - только никто в Самбо не был в курсе. Но каждый левый спец вдруг становится экспертом в методах наших тренеров ФК.
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Ответ Peter Varfolomeyev
Все правильно сказала. Вспомните Громову - Слуцкую, Тарасову - Ягудина, Мишина - Туктамышеву, Москвину со своими подопечными. Вот это настоящие отношения тренера со спортсменом, полные взаимного уважения и взаимного доверия. А Тутберидзе их никогда за людей не считала, чисто за расходный материал.
Все перечисленные тренеры распускали руки, если что (кроме Москвиной)
+9
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Ответ Marya Y
Еродина пишет, что лично спрашивала у Щербаковой и Трусовой насчёт рукоприкладства и обе ответили - их ни разу в жизни тренеры не били.(месяца два назад пост, в телеге). Тутберидзе со специфическим подходом, не всегда душевным, но конкретных фактов накидыватели ни разу представить не смогли.
Косторная несколько лет назад в аске на вопрос может ли ЭГ ударить, отвечала: никогда
+4
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Ответ Георгий Большаков
У её тренера была другая методика?
Как раз речь о тгм, что в синхроннлм плавании требования жестче.
+3
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Там Траньков в ТГ отправил привет для "Веры с говорящей фамилией", но спортс об этом почему-то молчит.
+4
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Например в Канаде или во Франции, где тренеров за изнасилование посадили?)
+9
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Ответ Sonyas
Вы тренировались у обеих?
А Шишкина о методах Этери, откуда знает?? Тренировалась у нее?
+3
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