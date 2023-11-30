Алла Шишкина: «Методика Тутберидзе мне совершенно не близка. В России еще очень сильна атмосфера абьюзивных отношений между тренерами, родителями и детьми»
Алла Шишкина заявила, что ей не близок жесткий подход Этери Тутберидзе.
– Как относитесь к таким требовательным тренерам, как Тутберидзе?
– Мне совершенно не близка ее методика. В России еще очень сильна атмосфера абьюзивных отношений между тренерами, родителями и детьми.
Должно прийти новое поколение, которое сможет исправить ситуацию с такими жесткими методиками тренировок детей. Меня никогда не били дома и на тренировках, не считаю, что такие меры оправдывают средства.
С ребенком нужно разговаривать как с человеком, он не животное для дрессировки.
Я не говорю, что Тутберидзе кого-то бьет, но ее жесткий подход мне не близок, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.
Тутберидзе – заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Вот как он это сделал? Понятно что человеческим подходом к несовершеннолетним девочкам! Нашим дремучим тренерам еще учиться и учиться такому!!!
рассказывать о методике Тутберидзе.
Все ученицы Покровской говорят, что она никогда никого не хвалит - либо ругает, либо молчит. Даже если команда выигрывает Олимпиаду, спортсменкам говорят: "Ну сегодня было более или менее, но могли и лучше".
В общем, подход примерно такой же, как у Винер.
А Тутберидзе просто строгая и не любит, когда кто-то работает в полсилы. Вот и всё.
Похоже, Шишкина рассуждает о Тутберидзе на основании рассказов Косторной, которую приглашала к себе на интервью)) Та ей наверняка рассказала, как злой тренер поставил программу под музыку, которая не нравится спортсменке)
Абьюз, дрессировки, избиения, всё собрала. Когда уже такие комментаторы будут отвечать за базар.
Так а в чём жёсткий подход-то? Начиталась наших хайпожоров и просто повторяет за ними.
Тутберидзе со специфическим подходом, не всегда душевным, но конкретных фактов накидыватели ни разу представить не смогли.
А чем вам Тутберидзе- Медведева не нравится тогда?))
или Тутберидзе - Валиева?)
Мишин рассказывал, как одевал наручники на Плющенко (и скорее всего не только на него) , как с ноги ударил и сломал руку ему Про дедовщину кто только не рассказывал уже. Это нормальная методика?
И да, раньше я была подписана на блог Шишкиной. Когда она сама соревновалась, то почти ежедневно выкладывала видео с тренировок, довольно подробно описывала режим подготовки, взаимоотношения в коллективе. И там было прекрасно видно, кто добрый тренер, а кто не очень.
Я как-то смотрела передачу о тгм, как наши синхронистки тренируются (кстати, честь им, и хвала!). Вот уж где все поставлено на карту, тренятся, как звери, света белого не видя .
Туктамышева к ней на интервью не пошла, Тутберидзе вообще мало с кем общается. Пришла только Косторная, но это не дало желаемого эффекта. Вот Алла и решила еще одну попытку предпринять)
Вы у перечисленных были на тренировках? Без жестокой пахоты результата не будет. И если не тренер, то они сами заставляли себя вспахивать будь здоров. Чен в детстве ездил к Арутюняну за тридевять земель и ночевал в машине, денег не было на отели. Это в любом случае не неженки, а очень сильные люди, которые прошли много трудностей
О чем говорит эта тетка? Она была на тренировках или изучала метод Тутберидзе?
Лучше бы говорила о том в чем хоть что-то понимает, о бассейне, например 🤷🏼♀️