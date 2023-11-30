Андрей Пятницкий: «Абаскаль – не тренер. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Пятницкий Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Пятницкий раскритиковал работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Игру с «Оренбургом» я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль – не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придет, то будет хотя бы предсказуемость.

Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту». У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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56 комментариев
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Что все так взъелись на этого абаскаля? он держит тушинский середняк в верхней части таблицы, и так выше головы прыгнул уже.
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Это Спартак не может создать конкуренцию ЦСКА?

Ясно, как он следит за чемпионатом... Но проехаться по Абаскалю - святое дело..
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Ответ FNT
Околотоповый клуб с 1 чемпионством за 20 лет. А что тут не понимать?
Ничего страшного , что за 20 лет только 1 чемпионство . Таких команд с такими же результатами , как собак нерезаных у нас в стране - ВСЕ ! А вам не следовало бы так говорить и просто заглянуть в историю вашего Зенита - с 1936 года по 1884 год этот клуб завоевал только одно чемпионство (вычтем годы ВОВ) и получим 44 года . Чего не смеётесь ? Дались вам эти 20 лет ! Лучше считай общее количество чемпионств - 22 у Спартака . А у вас ? ЕГЭ не даёт возможности думать ? У нас в стране только одна команда по среднестатистическим чемпионствам - Спартак . 1 чемпионство за 4 года . Вот у Зенита 1 чемпионство за 16 лет (с небольшой погрешностью) . Это так , к слову .
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Ответ Михаил
Андрей, держи стакан полней
Пятницкий, как игрок, был большой любитель выпить.
На полгодика к нам в Саратов заезжал, под задачу выйти в Вышку. Сыграл в трех играх, забил один гол - и забухал по-черному. ;)
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Ответ Kenny De Schepper
Что все так взъелись на этого абаскаля? он держит тушинский середняк в верхней части таблицы, и так выше головы прыгнул уже.
Сами хотят порулить командой, но шансов нет.
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Ответ FNT
Околотоповый клуб с 1 чемпионством за 20 лет. А что тут не понимать?
А как охарактеризуете Зенит? Окологазовый клуб, околомиллерский клуб, околопутинский клуб, околоединоросский клуб, околокооперативноозерский клуб или есть какие то другие вариации, учитывая что до прихода Газпрома этого клуба, как такового, если судить по достижениям, на футбольной карте России практически не существовало?
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А что такое Спартак , кстати? Почему тренер должен тут работать лучше, чем может? почему , кстати, из того Спартака 90-х никто не стал хорошим тренером, кроме Карпина?
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Ответ Kenny De Schepper
Что все так взъелись на этого абаскаля? он держит тушинский середняк в верхней части таблицы, и так выше головы прыгнул уже.
Согласен, у него из нападающих один тупой дельфин а в защите жирный хинкал и Дуарте которого непонятно где учили в футбол играть + еще куча непонятных не футбольных личностей
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Ответ vzi
Пятницкий, как игрок, был большой любитель выпить. На полгодика к нам в Саратов заезжал, под задачу выйти в Вышку. Сыграл в трех играх, забил один гол - и забухал по-черному. ;)
Вы, должно быть, перепутали. То был Питницкий.
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С Мостовым пил?
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а что такое спартак? стеночки, забегания, великий дух доктора ли и борщ?
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Что такое «Спартак»? Что такое «Спартак»? Да вот то что он последние 20 лет из себя представляли , вот то он конкретно сейчас и есть. Ничего нового
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Ответ заблокированному пользователю
а что такое спартак? стеночки, забегания, великий дух доктора ли и борщ?
буквы AKAI на груди!
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Ответ Kenny De Schepper
Что все так взъелись на этого абаскаля? он держит тушинский середняк в верхней части таблицы, и так выше головы прыгнул уже.
Усатый генерал свободен, вот и метит на место плетя интриги. Также журналисты объявили войну нынешнему тренеру Спартака вот и помогают мочить его. Такая же ситуация была и с бывшим тренером Каррелой. Сделал чемпионом, на следующий сезон взял призовое место, начал перестройку команды. Но нашлись кое-какие личности, которым это не понравилось и решили устроить ему "адский спартак"
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Ответ Алексей Мясников
С Мостовым пил?
И не закусывал!
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а что такое Спартак? обычный клуб с кучей денег и так себе руководством, ничего особенного
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Ответ Tpy6kaMerlina
Когда так много человек высказываются про то, что Абаскаля интересует только зарплата и он ничего не смыслит в тренерстве, волей-неволей хочется стать на его сторону и написать "да вы сами хотите того же, просто вас не взяли!". А потом смотришь на его результаты до продления и после... и замолкаешь. Ага, что-то неладное.
В том то и оно. Много кто что может сказать, но одно дело говорить - и это слова, а есть дело - футбол Абаскаля, которого с марта нет и все хуже и хуже, даже при проведенных прошлой зимой и летом усилениях. Выхода даже близко не видно, купите ему хоть еще 20 игроков, маловероятно что что-либо изменится с такими истериками, шатаниями по составу и вечными поисками виноватых
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А кто в последнее время был тренером??? Что то ветераны на каждого гонят)) когда уже тренер то появится? Такой великий клуб, а тренера несколько лет нет. Может не в тренере дело?
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А что такое Спартак? Какой Спартак - такой и тренер.
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Ответ Savarona25
Очередной "прекрасный" эксперт. Последнюю игру не смотрел, Спартак конкуренцию Зениту и ЦСКА якобы составить не может, хотя от первого отстает на приемлемые 6 очков, а второго вообще опережает на 2. Нет тренерской предыстории - так ее и у многих современных топов когда-то вначале не было, а потом вдруг появилась.
И опять вечный подсчет очков защитниками "тактического хамелона". Отставание было бы приемлемым, если бы сам Спартак набирал эти очки хотя бы более менее стабильно. Пока же стабильны только влеты средним командам и печально что по игре. Закончится же это тем, что 6 превратится в 12-15, до кого считать будете тогда? До 5го места, до условного Локомотива, до стыков?
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Ответ Hot Poop
буквы AKAI на груди!
уренгойгазпром же)
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Ответ и. о. Царя
Это Спартак не может создать конкуренцию ЦСКА? Ясно, как он следит за чемпионатом... Но проехаться по Абаскалю - святое дело..
И самое интересное что всех интересует его заработок, типа не играл не тренер только зарплату получает...
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Ответ Сицилийский виноград
А с другой стороны, что ещё делать в Саратове?..
другие игроки играли, в запой не уходили. )
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Ответ vzi
Пятницкий, как игрок, был большой любитель выпить. На полгодика к нам в Саратов заезжал, под задачу выйти в Вышку. Сыграл в трех играх, забил один гол - и забухал по-черному. ;)
А с другой стороны, что ещё делать в Саратове?..
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Ответ заблокированному пользователю
а что такое спартак? стеночки, забегания, великий дух доктора ли и борщ?
Спартак — величайший клуб России. Есть Спартак и все остальные
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Ответ Savarona25
Очередной "прекрасный" эксперт. Последнюю игру не смотрел, Спартак конкуренцию Зениту и ЦСКА якобы составить не может, хотя от первого отстает на приемлемые 6 очков, а второго вообще опережает на 2. Нет тренерской предыстории - так ее и у многих современных топов когда-то вначале не было, а потом вдруг появилась.
Саварона, он как раз таки прекрасный эксперт, в отличии от вас. Великий игрок, поднял Пахтакор в вышку, а потом после развала союза перешел в Спартак и в составе клуба трижды подряд!!! избирался лучшим игроком России
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я уже сам давно не понимаю, что такое Спартак. хоть за них с 91 года...
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Очередной "прекрасный" эксперт. Последнюю игру не смотрел, Спартак конкуренцию Зениту и ЦСКА якобы составить не может, хотя от первого отстает на приемлемые 6 очков, а второго вообще опережает на 2. Нет тренерской предыстории - так ее и у многих современных топов когда-то вначале не было, а потом вдруг появилась.
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у пятницого удар пушка был , где то для регби))))
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никто не может предугадать состав на игру....
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топ клуб ? !
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А кто в его понимании тренер в нашей супер лиге?
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пусть работает,болелы ЦСКА,Динамо,зенита,локомотива только за
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Всегда говорил и не лень повторить - столько вреда Спартаку, сколько принесли так называемые "ветераны", ни один враг за все десятилетия истории не принес... Как говорила реклама 90-х, лучше иногда жевать, а не говорить...
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Да уж, как же было хорошо и предсказуемо у Дмитрия Аленичева, каждую игру стеночки, залегания, кружева.... Ой, а в 6 защитников кто играл а кипрской субстанцией?
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Да нормальный рыжий тренер. Мне нравится.
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Надо всех бывших спартаковцев, близких к состоянию старческого маразма посадить в отдельное учреждение и пусть там предаются своим мыслям.
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Стоит только Рыжему чуток споткнуться, как изо всех щелей, словно тараканы, вылезают доброхоты и поднимают вой. Я не болельщик и мне, в принципе, все по хрену. Но Рыжего на Козлобыка я бы менять не стал. И спартачам бы сие действо не рекомендовал. Будет только хуже.
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Абасраль такой же, как все наши футболеры... Деньги капают и все ОК....
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«Игру не смотрел, но он не тренер». От создателей «не читал, но осуждаю»
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А кто такой Пятницкий ? И чего такого сделал он для спартака ? И чего такого он сделал для кого угодно в качестве тренера?
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Зарплату зарабатывают, а он получку получает.
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не, я сам не фанат Абаскаля, мягко говоря, но о какой конкуренции ЦСКА говорит Пятницкий, если Спартак тупо выше коней в таблице?
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Не защищаю Абаскалая, ибо рыжий реально достал своей ротацией. Но Пятницкий мог бы дать более адекватное интервью. Хотя, если Андрей опять сидит на стакане, то вопрос снимается.
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