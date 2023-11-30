Андрей Пятницкий: «Абаскаль – не тренер. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все»
Андрей Пятницкий раскритиковал работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Игру с «Оренбургом» я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль – не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придет, то будет хотя бы предсказуемость.
Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту». У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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Ясно, как он следит за чемпионатом... Но проехаться по Абаскалю - святое дело..
На полгодика к нам в Саратов заезжал, под задачу выйти в Вышку. Сыграл в трех играх, забил один гол - и забухал по-черному. ;)