Роналду – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Ди Стефано, Зидан, Рамос, Касильяс – в топ-5, Рауль – 7-й, Модрич – 11-й, Бензема – 13-й
Криштиану Роналду признан лучшим игроком в истории «Реала» по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории мадридского клуба.
Роналду, выступавший в составе «Реала» с 2009 по 2018 год, возглавил рейтинг.
Топ-20 выглядит так:
4. Серхио Рамос
7. Рауль
9. Ференц Пушкаш
10. Луиш Фигу
11. Лука Модрич
12. Раймон Копа
13. Карим Бензема
14. Уго Санчес
15. Пирри
16. Рикардо Самора
17. Роберто Карлос
18. Эмилио Бутрагеньо
19. Иван Саморано
20. Висенте Дель Боске.
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Луиш Фигу выше Бензема?! Ну бредят что-ли, немного зашуршала крыша?
Криш сделал всё для Мадрида🤍
P.S. Недавно на интервью Рон сказал, что хотел бы вернуться в Мадрид и очень благодарен клубу и болельщикам🤍
Вполне реальный сценарий.
Хенто 6 ЛЧ и он не на 1 месте.
1 Эвребе
2 Айтекин
3 Бенгоэчеа
Зидан - Легенда с большой буквы, но по влиянию на историю клуба и учитывая все-все-все достижения, 1 место не должно вызывать ни у кого вопросов
я очень люблю Зидана и как игрока и как тренера , и думаю мало кто станет спорить что это один из величайших игроков в истории , но вклад Модрича в титулы Реала у хорвата несопоставимо больше. Так же преступление то , что в этом списке нет ни Крооса ни Модрича, ни даже Марсело
1. Чакыр
2. Клаттенбург
3. Кашшаи
Быть Месси?
Пушкаш, конечно, никакой не номер 9...