Роналду – лучший игрок в истории «Реала» по версии FourFourTwo. Ди Стефано, Зидан, Рамос, Касильяс – в топ-5, Рауль – 7-й, Модрич – 11-й, Бензема – 13-й

Теги Карим Бензема Луиш Фигу Криштиану Роналду Реал Мадрид Икер Касильяс Роберто Карлос Серхио Рамос Рауль Ла Лига Сборная Испании по футболу рейтинги Зинедин Зидан Уго Санчес Лука Модрич Альфредо Ди Стефано Ференц Пушкаш Висенте Дель Боске Эмилио Бутрагеньо Иван Саморано Франсиско Хенто Раймон Копа Сантьяго Бернабеу Йесте Рикардо Самора Пирри FourFourTwo Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим игроком в истории «Реала» по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории мадридского клуба.

Роналду, выступавший в составе «Реала» с 2009 по 2018 год, возглавил рейтинг. 

Топ-20 выглядит так:

1. Криштиану Роналду

2. Альфредо Ди Стефано

3. Зинедин Зидан

4. Серхио Рамос

5. Икер Касильяс

6. Франсиско Хенто

7. Рауль

8. Сантьяго Бернабеу

9. Ференц Пушкаш

10. Луиш Фигу

11. Лука Модрич

12. Раймон Копа

13. Карим Бензема

14. Уго Санчес

15. Пирри

16. Рикардо Самора

17. Роберто Карлос

18. Эмилио Бутрагеньо

19. Иван Саморано

20. Висенте Дель Боске.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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115 комментариев
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С первым местом всё понятно, не обсуждатьется. Но...
Луиш Фигу выше Бензема?! Ну бредят что-ли, немного зашуршала крыша?
+77
-10
+67
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Ответ The Best 20
Комментарий удален пользователем
Выше Роналду никто не может быть. Космическое количество голов, влияние на результаты, ЗМ и так далее. дальше можно обсуждать.
+51
-11
+40
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Самое странное это Фигу выше Модрича.
+33
0
+33
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Так и есть - глупо отрицать и оспаривать очевидное.

Криш сделал всё для Мадрида🤍

P.S. Недавно на интервью Рон сказал, что хотел бы вернуться в Мадрид и очень благодарен клубу и болельщикам🤍
+41
-16
+25
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Зидан в Реале 5 сезонов провёл, а кросс и моодрич практически вдвое больше, три лч подряд было, должны выше быть явно
+20
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Модрич как минимум должен быть в пятерке! это даже не обсуждается.
+21
-4
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Мутные рейтинги у них. Да и сложно сравнивать футболистов разных эпох.
+15
-1
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Ответ Cruel Snake
С первым местом всё понятно, не обсуждатьется. Но... Луиш Фигу выше Бензема?! Ну бредят что-ли, немного зашуршала крыша?
Зидан с третьим место тоже высоковат я считаю. 1 победа в ЛЧ и 1 чемпионство в Ла Лиге за Реал в качестве игрока. А там снизу стоят не менее талантливые игроки с куда большими достижениями за Реал
+13
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+13
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Рауль низко,Фигу высоко. Остальные плюс минус на местах
+10
-2
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Бензема должен быть в 10ке, думаю
+11
-4
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фигу лишний здесь
+7
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4-2-4 пожалуйста, можно рейтинги лучших игроков “Океана” из Находки и особенно Камышинского “Текстильщика” !
+6
0
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Ответ KMR
Самое странное это Фигу выше Модрича.
и Бензема
+5
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Ответ Boni R
Модрич как минимум должен быть в пятерке! это даже не обсуждается.
В таком случае и Кроос минимум в десятке должен быть
+5
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а где фернандо йерро?
+4
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Ответ Maksat S
4-2-4 пожалуйста, можно рейтинги лучших игроков “Океана” из Находки и особенно Камышинского “Текстильщика” !
а ты там кроме Наталушко и Гарина знаешь кого-нибудь вообще?
+4
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Я не понимаю этого маниакального желания публиковать рейтинги не самого авторитетного издания. Давайте здесь опрос проведем. Пусть, FFT публикует у себя наш рейтинг. Пользователей здесь гораздо больше
+3
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Зидан!!!!
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Ответ Zarema Aydamirova
А почему? 4 ЛЧ взял и много других наград
причём здесь это;;?????
+3
-1
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Ответ Cruel Snake
С первым местом всё понятно, не обсуждатьется. Но... Луиш Фигу выше Бензема?! Ну бредят что-ли, немного зашуршала крыша?
Эти рейтинги как Золотой мяч,не имеют значения.
+8
-6
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Рауль низко,
+2
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Ответ Zarema Aydamirova
Он в финалах самым важным был, и кто по твоему на 1 должен быть?
это про кого, про Роналду? в 4-х финалах ЛЧ он был признан игроком матча лишь раз, когда дубль Юве сделал, в других трёх финалах он забил только с пенальти четвёртый гол матрасам, так и Бэйл три гола в финалах имеет, все с игры
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Кросс? С сумасшедшим процентом точных передач? Модрич 11 тоже как то слабо. Даже в сравнении с Фигу.
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А где Фернандо Йерро?
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Ответ tolobas
Я не понимаю этого маниакального желания публиковать рейтинги не самого авторитетного издания. Давайте здесь опрос проведем. Пусть, FFT публикует у себя наш рейтинг. Пользователей здесь гораздо больше
Неавторитетное издание публикует такое же издание)))
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Лучший игрок в истрии Реала - Ди Стефано. Именно он сделал клуб таким великим и после этого величия приглашать звёзд стало в разы проще. Он заложил фундамент. Альтернативная история: Франко не вмешивается в футбол админресурсом и Ди Стефано переходит (и играет!!!) в Барселону, делая её великой исторически. Через десятки лет Роналду хочет срклить уже не в какой-то Мадрид, а именно в Барсу.
Вполне реальный сценарий.
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Значит количество ЛЧ ничего не значит. Так почему тогда фанаты 🐫 всегда кричат про ЛЧ, если этот турнир ничего не значит для статуса лучший????
Хенто 6 ЛЧ и он не на 1 месте.
+4
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Ответ Jon han
фигу лишний здесь
Он и в Барсе лишний)
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А чего Спортс так этот журнал форсит?
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Ответ Капудастик
А чего Спортс так этот журнал форсит?
Потому что в остальных рейтингах этого журнала дети Негрейры на первых местах, а спортс, как известно, персофаны Месси и барсы
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Ответ rigobersong
Если рейтинг Барселоны был +- приближенный к реальности, то тут даже нормальных болельщиков Реала должно быть много вопросов. Как Фигу и Зидан так высоко, а тот же Бензема так низко, у одних пара титулов, друго 14 сезонов, 5 ЛЧ, 4 Ла Лиги в эпоху доминирования Барселоны и стабильного Атлетико:) Про первое место кринжа я промолчу, это просто позорище:))
Рейтинг Барселоны:
1 Эвребе
2 Айтекин
3 Бенгоэчеа
+6
-5
+1
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Роналду, Ди Стефано и Зизу это конечно игроки эпохи, поэтому их места не вызывают вопросов. А вот отсутствие в списке Тони и даже Марса вполне. Не сказал бы, что наследие Карлоса прямо намного больше, чем у Марсело. Оба возможно лучшие ЛЗ своего формата в истории. Ну а немец 100% должен быть в списке, его отсутствие это очередное доказательство того, насколько его недооценивают
+1
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Ответ elninjo_3
Роналду выше Зидана? Это смешно.
4 кубка ЛЧ, 4 ЗМ, лучший бомбардир клуба, лучший бомбардир и ассистент ЛЧ - это только верхушка айсберга
Зидан - Легенда с большой буквы, но по влиянию на историю клуба и учитывая все-все-все достижения, 1 место не должно вызывать ни у кого вопросов
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Фиго выше Бензема и Модрича ? Бред чистой воды.
я очень люблю Зидана и как игрока и как тренера , и думаю мало кто станет спорить что это один из величайших игроков в истории , но вклад Модрича в титулы Реала у хорвата несопоставимо больше. Так же преступление то , что в этом списке нет ни Крооса ни Модрича, ни даже Марсело
+2
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Ответ Arthurino
Womp womp
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Ответ Биллибоб
Рейтинг Барселоны: 1 Эвребе 2 Айтекин 3 Бенгоэчеа
4.Негрейра
+2
-2
0
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Ответ DanielCarvalho
Ну тут думаю даже не обсуждается первое место
Модрич.
+2
-2
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Ответ Arthurino
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Ответ Биллибоб
Рейтинг Барселоны: 1 Эвребе 2 Айтекин 3 Бенгоэчеа
Рейтинг реала:

1. Чакыр
2. Клаттенбург
3. Кашшаи
+2
-2
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А где зубастик?
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Может я один такой, но всегда думал, что Сантьягу Бернабеу это имя стандиона, а оказалось в честь футболиста.
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Ответ The Best 20
Быть Зиданом Ди Стефано Модричом Касильясом Раулем
Окей, почему они стоят выше по вашему мнению?)
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Ответ ZA.RMA
А что нужно сделать чтобы быть лучшим игроком в истории - кроме голов и голевых передач и влияния на команду (победа 2014 года) ? :/ Быть Месси?
Быть Зиданом Ди Стефано Модричом Касильясом Раулем
+2
-2
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Ответ Артём Поддубный
согласен, не понимаю почему все так любят Ховата и забывают про заслуги Крооса
Мое предположение: Модрич просто-напросто дольше Крооса играет в Реале
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Рауль на 7, потому что играл под 7 номером? Или FourFourTwo посыпалась?
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Ответ Jon han
и что??
А что нужно сделать чтобы быть лучшим игроком в истории - кроме голов и голевых передач и влияния на команду (победа 2014 года) ? :/

Быть Месси?
+1
-1
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На этот раз англичане не набрались наглости включить Бекхэма, Оуэна или Вудгейта)
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Три первых игрока, как три разных эпохи, каждый олицетворял свою.
Пушкаш, конечно, никакой не номер 9...
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Ответ rigobersong
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Womp womp
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Неужели история реала настолько маленькая, что пенальтист который избивает детей лучший в ее истории?:))
+3
-3
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