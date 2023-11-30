Криштиану Роналду признан лучшим игроком в истории «Реала» по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 50 лучших футболистов в истории мадридского клуба.

Роналду, выступавший в составе « » с 2009 по 2018 год, возглавил рейтинг.

Топ-20 выглядит так:

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7. Рауль

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9. Ференц Пушкаш

10. Луиш Фигу

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12. Раймон Копа

13.

14. Уго Санчес

15. Пирри

16. Рикардо Самора

17. Роберто Карлос

18. Эмилио Бутрагеньо

19. Иван Саморано

20. Висенте Дель Боске.

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