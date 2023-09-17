Гол «Спартака» на 91-й, фиаско «МЮ», 5:0 от «Барсы», «Интер» разбил «Милан», поул Сайнса и провал «Ред Булл», скандал с Гуменником и Rammstein, Абаскаль против сборной и другие новости

1. Гол Срджана Бабича на 91-й минуте принес «Спартаку» победу над «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ. ЦСКА вырвал ничью у «Крыльев», отыгравшись с 0:2, Рошу удалили на 62-й, Солдатенкова – на 91-й. «Ростов» упустил победу над «Балтикой» (2:2), ведя 2:0: Энрикес забил на 86-й, Бистрович – на 91-й. «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» в гостях (1:1).

«Спартак» победил впервые за 5 матчей в РПЛ и до 5 очков сократил отставание от «Краснодара».

2. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» дома (1:3), Межбри забил дебютный мяч за «МЮ», а гол Хейлунда отменили после ВАР. «МЮ» проиграл «Брайтону» уже 4 матча подряд в АПЛ, кроме того, манкунианцы впервые с 1989 года проиграли 3 из 5 матчей на старте чемпионата Англии, до «Сити» – 9 очков.

«Ман Сити» сделал камбэк в игре с «Вест Хэмом» (3:1), Холанд забил, Альварес отдал 2 голевых паса. «Ливерпуль» обыграл «Вулвс» благодаря двум ассистам Салаха (3:1). «Тоттенхэм» забил на 98-й и 100-й и вырвал победу у «Шеффилда». Судья добавил ко второму тайму 12 минут, а сыграли все 16!

3. «Барселона» разгромила «Бетис» в Ла Лиге – 5:0! Забили 5 разных игроков – Феликс (первый гол в «Барсе»!), Ферран, Рафинья, Канселу и Левандовски, у Роберта к тому же 2 ассиста. Ферран первым после Месси забил за «Барселону» со штрафного – таких голов не было с 2021-го.

«Атлетико» на выезде крупно проиграл «Валенсии» (0:3), Диего Симеоне назвал матч «слабейшим» для клуба под его руководством.

4. Прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию у женщин и мужчин. Пары представили короткие программы, дуэты выступили с ритм-танцами. Камила Валиева споткнулась о бортик в финале короткой программы. Алина Загитова и Максим Траньков были ведущими.

5. Криштиану Роналду забил очередной гол: у него 7 мячей в 4 последних играх за «Аль-Наср», португалец лидирует в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии.

6. КХЛ. ЦСКА выиграл у «Спартака», уйдя с 0:2, «Торпедо» проиграло впервые в сезоне, уступив «Ак Барсу», «Авангард» был сильнее «Нефтехимика».

7. В Серии А «Интер» разгромил «Милан» в дерби (5:1), у Мхитаряна дубль, Чалханоглу забил с пенальти. «Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Влаховича (3:1), «Наполи» свел к ничьей матч с «Дженоа» (2:2), уступая 0:2.

8. Фигурист Петр Гуменник рассказал, что ему запретили кататься под Rammstein, поэтому он показал прошлогоднюю программу. По словам спортсмена, он узнал о решении за день до выезда на прокаты.

9. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл поул в квалификации Гран-при Сингапура-2023, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й. «Ред Булл» не прошел в топ-10: Макс Ферстаппен показал 11-е время, Серхио Перес стал 13-м. Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в серьезную аварию, уничтожив переднюю часть машины.

10. Кубок мира по регби-2023. Уэльс обыграл Португалию, Самоа победили Чили, Ирландия одолела Тонга.

11. У Гильермо Абаскаля возник конфликт со сборной России: тренер «Спартака» заявил, что национальную команду предупредили о травме Руслана Литвинова, а он все равно сыграл 90 минут. Врач сборной ответил, что от «Спартака» просьб не поступало, а Литвинов был готов. Абаскаль опроверг это сообщение.

12. Россиянин Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки.

13. Криштиану Роналду решил подать в суд на «Ювентус» из-за задолженностей по зарплате. Клуб не выплатил ему 19,9 млн евро.

14. Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Петр Пащенко выиграл спринт, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й, Логинов – 19-й, Серохвостов – 22-й. В женском спринте победила Елизавета Каплина, Гореева – 2-я, Казакевич – 3-я

15. У «Реала» самые высокие доходы от рекламы на футболках – 190 млн евро за сезон. «Барса» – 2-я, «ПСЖ», «Сити» и «МЮ» – в топ-5.

16. Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Литве. 15 сентября президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны из-за выступления фигуристки в шоу Татьяны Навки.

17. «Интер Майами» без Лео Месси пропустил 5 голов от «Атланты Юнайтед» в матче МЛС.

Цитаты дня.

Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»

Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»

Тен Хаг про 1:3 с «Брайтоном»: «МЮ» был близок к успеху, все решили мелочи. Я увидел много хорошего, мы создавали моменты»

Андрей Назаров: «Унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в России не останавливается, есть драки, голы, комбинации»

Пирс Морган: «Жалкий «МЮ» дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что Роналду был прав насчет клуба и тен Хага?»

Мама Гуменника о том, что сыну запретили кататься под Rammstein: «Мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Кто‑то пил, кто‑то крепостных женил насильно, кто‑то был картежником»

Защитник «Крыльев» Зотов о зарплатах футболистов: «Почему мы не заслужили? Я с 6 лет вставал в 5 утра, детства не было. Почему про хоккеистов так не говорят?»

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