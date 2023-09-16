Симеоне о 0:3 с «Валенсией»: «Слабейший матч «Атлетико» при мне, наверное. Худшим было то, что соперник был лучше нас»
Диего Симеоне назвал матч с «Валенсией» слабейшим за время работы в «Атлетико».
В 5-м туре Ла Лиги «Атлетико» проиграл на выезде «Валенсии» со счетом 0:3.
«По тому, что все видели, «Валенсия» была намного лучше. Мы не смогли сыграть так, как хотели. Это, наверное, слабейшая игра за все время, что я был в клубе. «Валенсия» знала, как не дать нам продвигаться вперед, была хороша на контратаках и доставляла нам проблемы. Поздравляю их – они провели великолепный матч.
Я совсем не сержусь, я спокоен и знаю игроков, которые у меня есть, коллектив в раздевалке. Но когда команда показывает плохую игру, нужно это принять – это лучший способ вырасти, зная, что у нас отличная команда.
Худшим в сегодняшнем матче было то, что соперник был лучше нас. Я поздравляю их – больше мне нечего сказать», – сказал главный тренер «Атлетико».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
3 комментария