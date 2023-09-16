Симеоне о 0:3 с «Валенсией»: «Слабейший матч «Атлетико» при мне, наверное. Худшим было то, что соперник был лучше нас»

Диего Симеоне назвал матч с «Валенсией» слабейшим за время работы в «Атлетико».

В 5-м туре « » проиграл на выезде «Валенсии» со счетом 0:3.

«По тому, что все видели, « » была намного лучше. Мы не смогли сыграть так, как хотели. Это, наверное, слабейшая игра за все время, что я был в клубе. « » знала, как не дать нам продвигаться вперед, была хороша на контратаках и доставляла нам проблемы. Поздравляю их – они провели великолепный матч.

Я совсем не сержусь, я спокоен и знаю игроков, которые у меня есть, коллектив в раздевалке. Но когда команда показывает плохую игру, нужно это принять – это лучший способ вырасти, зная, что у нас отличная команда.

Худшим в сегодняшнем матче было то, что соперник был лучше нас. Я поздравляю их – больше мне нечего сказать», – сказал главный тренер « ».

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