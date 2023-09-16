Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Милана», «Наполи» в гостях у «Дженоа»
«Ювентус» примет «Лацио» в 4-м туре Серии А.
Также в субботу «Интер» сразится в дерби с «Миланом», «Наполи» сыграет в гостях с «Дженоа».
В воскресенье «Рома» встретится дома с «Эмполи».
Завершится тур в понедельник матчем «Верона» – «Болонья».
Чемпионат Италии
4-й тур
- Дата проведения
- 16 сентября, 16.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 16 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 17 сентября, 13.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 17 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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