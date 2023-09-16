Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Милана», «Наполи» в гостях у «Дженоа»

«Ювентус» примет «Лацио» в 4-м туре Серии А.

Также в субботу « » сразится в дерби с « », « » сыграет в гостях с « ».

В воскресенье « » встретится дома с «Эмполи».

Завершится тур в понедельник матчем «Верона» – «Болонья».

Чемпионат Италии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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