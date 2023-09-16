Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Милана», «Наполи» в гостях у «Дженоа»

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«Ювентус» примет «Лацио» в 4-м туре Серии А.

Также в субботу «Интер» сразится в дерби с «Миланом», «Наполи» сыграет в гостях с «Дженоа».

В воскресенье «Рома» встретится дома с «Эмполи».

Завершится тур в понедельник матчем «Верона» – «Болонья».

Чемпионат Италии

4-й тур

Ювентус – Лацио
Дата проведения
16 сентября, 16.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Милан
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Наполи
Дата проведения
16 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Удинезе
Дата проведения
17 сентября, 13.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Сассуоло
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Лечче
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Аталанта
Дата проведения
17 сентября, 19.00, «Артемио Франки»
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Рома – Эмполи
Дата проведения
17 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Салернитана – Торино
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Болонья
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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5 комментариев

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bestttttttofthebest
Удачи Хвиче в этом сезоне )
+4
-2
+2
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Rus Donskoy
Milan ❤️
+2
-2
0
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nerol
Сильнейший в Милане = сильнейший в Италии.
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Футбол, хоккей итд
Горячая суббота нас ожидает....💪👍
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