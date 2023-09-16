Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

Гонщик « » попал в серьезную аварию в квалификации к .

В конце первого сегмента канадец врезался в барьеры в последнем повороте, попытавшись улучшить время. Стролл, занявший 20-е место по итогам сессии, сообщил, что не пострадал из-за столкновения, в то время как вся передняя часть автомобиля оказалась уничтожена.

Первый сегмент завершили красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

У «Ред Булл» проблемы на сложнейшей трассе в Сингапуре, «Феррари» и «Мерседес» – фавориты, Стролл разбил болид

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram