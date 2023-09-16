Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

Теги Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в серьезную аварию в квалификации к Гран-при Сингапура.

В конце первого сегмента канадец врезался в барьеры в последнем повороте, попытавшись улучшить время. Стролл, занявший 20-е место по итогам сессии, сообщил, что не пострадал из-за столкновения, в то время как вся передняя часть автомобиля оказалась уничтожена.

Первый сегмент завершили красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице онлайна:

У «Ред Булл» проблемы на сложнейшей трассе в Сингапуре, «Феррари» и «Мерседес» – фавориты, Стролл разбил болид

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17 комментариев

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Minuvert
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Пора в теннис
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Alex_nder
Жаль механиков, всю ночь будут шаманить болид к гонке бездарю…
+13
-1
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John Martin
По лицам механиков читалось : "как он зае..л".....
+12
0
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Schiaff1no
Пора в теннис
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ChicagoBears
А он хорош, умеет
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FaithDevotion
«Уничтожив переднюю часть машины». Да, понятно, что формулировка неплохая, но звучит всё равно отчего-то забавно)
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swerh
Следующий материал на спортсе: "В Ф1 больше нет крэш-драйверов. Ну, почти".
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golubovich
Ну ничего, малёхо перестарался парень, бывает... Механики, ребята, ну у вас же золотые реки... Удачи вам!
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Grigpar
Хахахах! А я то думаю, что все про него молчат.
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Alex_nder
Ответ Barca10fan
судя по фото на старт он завтра далеко не факт что выйдет
Точно выйдет, но уверен что с Пит-Лейн…
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Minuvert
Ответ Alex_nder
Точно выйдет, но уверен что с Пит-Лейн…
В режиме "закрытого парка" по другому и быть не может
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