«МЮ» впервые с 1989 года проиграл 3 из 5 матчей на старте чемпионата Англии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

У «Манчестер Юнайтед» худший старт за время выступлений в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Брайтону» (1:3) на своем поле в 5-м туре. Всего у нее 3 поражения за первые 5 игр с начала сезона.

В последний раз манкунианцы проигрывали трижды за пять туров в 1989 году.

23 сентября «МЮ» встретится с «Бернли».

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80 комментариев

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Габи Жезус
Надеюсь сольют токсика Рональду и лысый гений из Аякса вернет МЮ былое величие!
+127
-10
+117
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Извилина Заремы
Назло рекордам!
+59
-3
+56
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rigobersong
Дайте 7хагу поработать!:))
+57
-14
+43
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Artem89S
Ответ Габи Жезус
Надеюсь сольют токсика Рональду и лысый гений из Аякса вернет МЮ былое величие!
Постойте..
+44
-3
+41
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danik 258808
Лысый шарлатан, который действительно шарлатан
+35
-1
+34
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SergioRamos92
А вот и первые очки для Бернли в чемпионате подъедут после матча с мю
+34
-6
+28
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Dastanation
Таких людей как Роналду нужно слушать. Человек который в футболе видел все и знает как достигать побед не будет стрелять себе в ногу и говорить то,что он говорил. Он не с одним тренером не ругался за карьеру, жаль МЮ. Это не значит, что тен Хаг плохой тренер, просто он не совсем понял куда попал, по лекалам Аякса топ клуб не построить, даже Семин молчал, когда игроки его посылали в порыве эмоций, а этому слова не скажи.
+21
-1
+20
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Владислав Романов
Магваер не выходил, Санчо наказан, судья не косячил, на кого теперь валить лысый будет, интересно!
+20
-1
+19
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Сергей Максимюк
интересно, как игрок по мнению тен хага сегодня виноват в поражении?
+22
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Роман
У Тен Хана очередной столетний рекорд, который он побил.
+22
-5
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Отец Абду
5 матчей - 10 пропущенных голов!

Онана достойная замена для Де Хеа?:)
+17
-7
+10
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Muni Klar
Ответ Otabek Usmonov
С Тен хагом мы никогда не выиграем АПЛ.
какой апл ?? как будто мы Сити проиграли
+11
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Леонид Ботвинник
Ждём следующего сезона. Похоже история МЮ разделилась на до и после ( Фергюсона ).
Из этого состава лишь несколько человек могут быть достойны выходить на замену в топ клубе.
К сожалению это факт.
+14
-4
+10
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Artem89S
Ответ Сергей Максимюк
интересно, как игрок по мнению тен хага сегодня виноват в поражении?
Слишком он достал кидать претензии в адрес игроков, сам тренер в первую очередь виноват
+11
-2
+9
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Против вейперов и маню
Опять этот Роналду виноват.
И де хея.
И Санчо.
И вообще все-все-все)
+9
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Billy_Shears
Тренер так себе, зато следит за дисциплиной
+8
0
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Hitgoe Himgob
Ответ Извилина Заремы
Назло рекордам!
Великая передача)
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Собиратель хаоса
Ответ Леонид Ботвинник
Ждём следующего сезона. Похоже история МЮ разделилась на до и после ( Фергюсона ). Из этого состава лишь несколько человек могут быть достойны выходить на замену в топ клубе. К сожалению это факт.
Так то задача тренерского штаба и состоит в том, чтобы хороших игроков превращать в ТОП. А не просто расставлять фигурки на поле. МЮ свой состав не в Уфе за мешок картошки покупал.
+6
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bibendum
Тен Хаг пришёл в прошлом году, чтобы построить свой футбол. Ну что мы видим. Прошёл год, тен Хагу накупили тех игроков, которых он хотел, избавился от тех, от кого хотел. А, так называемого, тенхаговского футбола всё нет и нет.
+6
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+6
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Elik1989
Ответ Сергей Максимюк
интересно, как игрок по мнению тен хага сегодня виноват в поражении?
Помощники тренера)... может скоро и до себя доберётся и поймёт, что что-то делает не так.
+5
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Акмаль Балтабаев
Болельщики МЮ нам придётся очень не просто. Команда при Глейзерах никогда не будет чемпионом, и не будет претендовать на трофеи, будем и дальше выгребать по полной, я болельщик с 99 года и я сегодня окончательно разочаровался в команде, мы больше не великая команда, мы середняки и останемся ими на долгие годы. Увы это правда
+5
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eRo
ну щас эта шалашовка лысая будет говорить ,что ей понравилось, как молодежь на замену вышла).
+4
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Ложный Латераль
Ну это Санчо виноват
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Direct free kick
Обычный результат для середняка
+6
-3
+3
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maskers
тесть ребят вы правы кто поддерживал его.. это получается лучший тренер в Ман Ютд за 25 лет бьет рекорд за рекордом.. хотя постойте 🙈💕
+3
0
+3
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