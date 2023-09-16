«МЮ» впервые с 1989 года проиграл 3 из 5 матчей на старте чемпионата Англии
У «Манчестер Юнайтед» худший старт за время выступлений в АПЛ.
Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Брайтону» (1:3) на своем поле в 5-м туре. Всего у нее 3 поражения за первые 5 игр с начала сезона.
В последний раз манкунианцы проигрывали трижды за пять туров в 1989 году.
23 сентября «МЮ» встретится с «Бернли».
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Онана достойная замена для Де Хеа?:)
Из этого состава лишь несколько человек могут быть достойны выходить на замену в топ клубе.
К сожалению это факт.
И де хея.
И Санчо.
И вообще все-все-все)