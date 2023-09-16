«МЮ» впервые с 1989 года проиграл 3 из 5 матчей на старте чемпионата Англии

У «Манчестер Юнайтед» худший старт за время выступлений в АПЛ.

Команда Эрика тен сегодня уступила « » (1:3) на своем поле в 5-м туре. Всего у нее 3 поражения за первые 5 игр с начала сезона.

В последний раз манкунианцы проигрывали трижды за пять туров в 1989 году.

23 сентября « » встретится с «Бернли».

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