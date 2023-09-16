Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Абасгаджи Магомедов Борьба

Российский борец-вольник Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финале ЧМ по борьбе.

Поединок прошел в весовой категории до 61 кг и завершился в пользу Абасгаджи Магомедова со счетом 16:4.

После поединка они не подошли друг к другу для рукопожатия.

В полуфинале Магомедов встретится с грузином Шотой Партенадзе. Начало поединков – 17.45 по московскому времени. 

Чемпионат мира по вольной и греко-римской проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. 

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17 комментариев

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hh88_88
Была бы новость в принципе, если бы это был не украинец?
+21
-1
+20
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Гамарджоба Генацвале
Ответ IrbIS
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А кто он?
+22
-2
+20
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Зубы Дзюбы
А чего не снялись то? Их не поймёшь прям, то принципиальные то нет...
+15
-4
+11
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Anton Kortenko
мне кажется "Магомедов" даёт ребёнку + 50 к прогибу.
+9
-1
+8
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Montenegro Serbian
Ответ sibipl59
Спорт "красавцы" никогда в жизне новость бы не дали, а тут разжигаете( нда.спортс скатываетесь
Да это ты скорее прикидываешься ветошью ради плюсиков. На сайте больше 6 лет и делаешь вид как-будто не в курсе что Спортс всегда при первой же возможности публикует и публиковал посты и новости на "жаркие" темы ради комментов.
Тоже мне срыв покровов))
+8
0
+8
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sibipl59
Спорт "красавцы" никогда в жизне новость бы не дали, а тут разжигаете( нда.спортс скатываетесь
+8
-3
+5
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ДМ-1чемпион
Хутор теперь Блесецкого сгнобит! Во первых за то, что вышел бороться! Во вторых, что проиграл!
+6
-1
+5
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Anton Kortenko
Ответ hh88_88
Была бы новость в принципе, если бы это был не украинец?
если бы был не украинец, то не победил бы. Мага чисто на эмоциях вытянул поединок. "калинка" в душе заиграла и прошёл в ноги.
+8
-4
+4
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Геннадий Тёкин
Кто из них быстрее на миротворце окажется?
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Potapson
Я так понимаю это единственная новость с чемпионата мира по вольной борьбе?
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Аа Еее
Ответ Георгий Большаков
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?
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wlad wasew
Сербы братушки.
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beltravel71
Ответ hh88_88
Была бы новость в принципе, если бы это был не украинец?
Даже про ЧМ новости не было бы
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