Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки
Российский борец-вольник Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финале ЧМ по борьбе.
Поединок прошел в весовой категории до 61 кг и завершился в пользу Абасгаджи Магомедова со счетом 16:4.
После поединка они не подошли друг к другу для рукопожатия.
В полуфинале Магомедов встретится с грузином Шотой Партенадзе. Начало поединков – 17.45 по московскому времени.
Чемпионат мира по вольной и греко-римской проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.
Тоже мне срыв покровов))