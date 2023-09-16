Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки

Российский борец-вольник Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финале ЧМ по борьбе.

Поединок прошел в весовой категории до 61 кг и завершился в пользу Абасгаджи Магомедова со счетом 16:4.

После поединка они не подошли друг к другу для рукопожатия.

В полуфинале Магомедов встретится с грузином Шотой Партенадзе. Начало поединков – 17.45 по московскому времени.

Чемпионат мира по вольной и греко-римской проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.