Гол Хейлунда «Брайтону» отменили после ВАР. Мяч ушел за лицевую перед пасом Рэшфорда

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Футбол

Судья отменили гол Расмуса Хейлунда после ВАР.

«Манчестер Юнайтед» играет с «Брайтоном» в рамках 5-го тура АПЛ (0:1, перерыв). 

Форвард «Юнайтед» Хейлунд впервые вышел в стартовом составе команды. Он поразил ворота соперников, замкнув прострел Маркуса Рэшфорда на 40-й минуте. 

Однако этот гол был отменен после того, как видеоассистенты арбитры посмотрели повтор эпизода. Рэшфорд выпустил мяч за лицевую линию перед передачей. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Фото: кадр из трансляции

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Белый
Ответ llolishe
Угараю как глоры МЮ хейтили Нуньеза, который матч за матчем сам создавал моменты И сейчас смотрят на Хойлунда который за 47 минут пару раз коснулся мяча пхахахаха
Угараю как глоры Ливера ставили Нуньеза выше Холланда пхахах
+27
-8
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Alex Slobodskikh
Холанд с алиэспресса смотрится нелепо
Шутки про Холланда с алиэкспресса смотрятся нелепо
+35
-19
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Slobodskikh
Холанд с алиэспресса смотрится нелепо
+29
-24
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SegaYasch
Ответ llolishe
Угараю как глоры МЮ хейтили Нуньеза, который матч за матчем сам создавал моменты И сейчас смотрят на Хойлунда который за 47 минут пару раз коснулся мяча пхахахаха
Илюша, Нуньез сыграл сезон, а Хойлунд второй матч
Но какая разница, правда?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
проклятие какое-то
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Угараю как глоры МЮ хейтили Нуньеза, который матч за матчем сам создавал моменты
И сейчас смотрят на Хойлунда который за 47 минут пару раз коснулся мяча пхахахаха
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Master Slova
Ответ llolishe
Угараю как глоры МЮ хейтили Нуньеза, который матч за матчем сам создавал моменты И сейчас смотрят на Хойлунда который за 47 минут пару раз коснулся мяча пхахахаха
он чистый гол забил
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий