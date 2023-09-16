Судья отменили гол Расмуса Хейлунда после ВАР.

« » играет с « » в рамках 5-го тура (0:1, перерыв).

Форвард «Юнайтед» впервые вышел в стартовом составе команды. Он поразил ворота соперников, замкнув прострел на 40-й минуте.

Однако этот гол был отменен после того, как видеоассистенты арбитры посмотрели повтор эпизода. Рэшфорд выпустил мяч за лицевую линию перед передачей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадр из трансляции

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