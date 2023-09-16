Гол Хейлунда «Брайтону» отменили после ВАР. Мяч ушел за лицевую перед пасом Рэшфорда
Судья отменили гол Расмуса Хейлунда после ВАР.
«Манчестер Юнайтед» играет с «Брайтоном» в рамках 5-го тура АПЛ (0:1, перерыв).
Форвард «Юнайтед» Хейлунд впервые вышел в стартовом составе команды. Он поразил ворота соперников, замкнув прострел Маркуса Рэшфорда на 40-й минуте.
Однако этот гол был отменен после того, как видеоассистенты арбитры посмотрели повтор эпизода. Рэшфорд выпустил мяч за лицевую линию перед передачей.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадр из трансляции
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Но какая разница, правда?
И сейчас смотрят на Хойлунда который за 47 минут пару раз коснулся мяча пхахахаха