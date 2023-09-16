Ферран первым после Месси забил за «Барселону» со штрафного. Голов не было с 2021-го
«Барселона» забила со штрафного впервые с 2021 года.
На 62-й минуте игры с «Бетисом» вингер Ферран Торрес использовал стандартное положение для того, чтобы сделать счет 3:0. Он пробил низом, направив мяч мимо стенки.
До этого дня последним футболистом, отличившимся со штрафного, был Лионель Месси. Он забил «Валенсии» в мае 2021 года, и с тех пор подобных голов у «блауграны» не было.
«Барселона» – «Бетис». 5:0 – Феликс, Левандовски, Ферран, Рафинья и Канселу забили. Онлайн-трансляция
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- Барселона
- ПСЖ
- Интер Майами
- сб. Аргентины.
А удар Феррана - просто гениальный
И гол, конечно, очень искусный. Такое не забивают случайно.