Ферран первым после Месси забил за «Барселону» со штрафного. Голов не было с 2021-го

«Барселона» забила со штрафного впервые с 2021 года.

На 62-й минуте игры с « » вингер использовал стандартное положение для того, чтобы сделать счет 3:0. Он пробил низом, направив мяч мимо стенки.

До этого дня последним футболистом, отличившимся со штрафного, был . Он забил «Валенсии» в мае 2021 года, и с тех пор подобных голов у «блауграны» не было.

«Барселона» – «Бетис». 5:0 – Феликс, Левандовски, Ферран, Рафинья и Канселу забили. Онлайн-трансляция

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