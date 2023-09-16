Ферран первым после Месси забил за «Барселону» со штрафного. Голов не было с 2021-го

Теги Барселона Бетис Лионель Месси Ла Лига Ферран Торрес Футбол

«Барселона» забила со штрафного впервые с 2021 года.

На 62-й минуте игры с «Бетисом» вингер Ферран Торрес использовал стандартное положение для того, чтобы сделать счет 3:0. Он пробил низом, направив мяч мимо стенки.

До этого дня последним футболистом, отличившимся со штрафного, был Лионель Месси. Он забил «Валенсии» в мае 2021 года, и с тех пор подобных голов у «блауграны» не было. 

«Барселона» – «Бетис». 5:0 – Феликс, Левандовски, Ферран, Рафинья и Канселу забили. Онлайн-трансляция

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25 комментариев

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rich.
Ферран вообще в порядке в этом сезоне
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-2
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Кирилл
Прервали эту долгую серию - Ферран очень умно обыграл стенку )
+29
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ISkO
Как же Барса разносит. Просто радость для глаз. И наконец-то топ игрок на правый фланг защиты. Сразу видна одновременная разница в атаке и защите. Раньше при Араухо и Кунде было только защита.
+28
-1
+27
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Ronaldinho Gaúcho
Ребята, какой же всё таки кайф смотреть на игру Кансело, невероятно выделяется.
+12
-1
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corazón blanco
Уникальный игрок, порой не забивает из убойнейших позиций, а затем забивает какие-то нереальные голы или исполняет штрафной, в таком стиле, обводящим ударом. Чудеса.
+8
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Экспертное мнение
Чтобы вы понимали как давно это было, у Месси тогда еще не было трофеев со сборной, а у хейтеров главным турниром на свете считался Чемпионат Мира, или хотя бы Копа))
+5
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Bazilic
Ферран очень радует в этом сезоне. Пашет за троих, да еще и забивает
Такими темпами изменит отношение к себе
+7
-3
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rigobersong
Сегодня Роналду тоже со штрафного красиво пробил:)

https://youtube.com/shorts/WHc81V40YMA?si=8SoDlbksQwP3RHCA
+12
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yulay
До сегодняшней игры Барсы на счету были последние забитые голы прямыми ударами со штрафных аж четырех команд:
- Барселона
- ПСЖ
- Интер Майами
- сб. Аргентины.

А удар Феррана - просто гениальный
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Bazilic
Ответ rigobersong
Сегодня Роналду тоже со штрафного красиво пробил:) https://youtube.com/shorts/WHc81V40YMA?si=8SoDlbksQwP3RHCA
А он вообще-то туда и целился)
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GuruFutbola
Лучшая семерка ла лиги
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Гвардиола-мл.
Посмотрел, что Месси за Барсу забил 47 штрафных. То есть, чтобы повторить этот результат, Барсе, при нынешней скорости, понадобится около сотни лет
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andr d
Одним этим уже вписал своё имя в летопись каталонцев, первый после Величайшего
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Shuller18
Ферран классный игрок, при этом недооцененный.
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H23
"Первый после Месси" -- ни за что бы не догадался, что за этими словами может стоять Ферран.
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Evangelion
Всегда поддерживал этого парня и сегодня особенно рад. Все у него есть для того, чтобы быть важным игроком Барселоны. Теперь еще инстинкт охотника смог в себе пробудить, настоящий профессионал!
И гол, конечно, очень искусный. Такое не забивают случайно.
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Гвардиола-мл.
Ответ rigobersong
Сегодня Роналду тоже со штрафного красиво пробил:) https://youtube.com/shorts/WHc81V40YMA?si=8SoDlbksQwP3RHCA
просто камерамен плохо его снимал
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Audi
Ответ H23
"Первый после Месси" -- ни за что бы не догадался, что за этими словами может стоять Ферран.
обычно Роналду🤣
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