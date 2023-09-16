Мама Гуменника о том, что сыну запретили кататься под Rammstein: «Мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Кто‑то пил, кто‑то крепостных женил насильно, кто‑то был картежником»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты музыка Фигурное катание

Мама Петра Гуменника высказалась о том, что сыну запретили кататься под Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne. Сегодня на контрольных прокатах сборной России в Москве фигурист выступил с короткой программой прошлого сезона.

После проката Петр объяснил, что ему пришлось катать старую программу «по независящим от него причинам».

«Петя и вся наша команда – мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Так ведь можно далеко зайти, правда? Кто‑то пил, кто‑то крепостных женил насильно, кто‑то был картежником. Я думаю, что многие люди так считают.

Но музыку все‑таки пришлось поменять, чтобы не вызывать ненужных эмоций у людей, которые не поддерживают это мнение, не могут разделить личность создателя и созданный им продукт.

Так что теперь, думая над новой программой, прежде всего, будем внимательно изучать биографии. Хотя при очень кропотливом исследовании, боюсь, что подходящий круг сузится.

Но шутки в сторону, важно уважать чувства других, даже если они нам кажутся непонятными», – сказала Елена Гуменник.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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13 комментариев

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perfekte
позорище, программа крутая.
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Sportsfan
Мама хорошая у Пети. Очень четко сформулировала все. Вроде и не обидела никого, но подчеркнула маразм ситуации. Жаль, что программу пришлось поменять. Она была классной.
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Emma Nevskaia
скоро под кадышеву и киркорова заставят кататься
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Dr. J 24
Теперь только под Шамана
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Irina037
Очень жаль,я Пете желаю удачи.Ему и прошлогодняя КП очень идёт,мне он в ней напомнил Ламбьеля,пусть все у него завтра сложится хорошо,у Пети чемпионский стержень есть.
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Лакс
вообще то коли папа Пети священник действительно по классику "тщательнее" надо подходить к выбору.
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Не уверен!!
А что она хотела? Помню бабки на улице, когда видели человека с дредами на голове его осуждали, так как он ведь копировал по их мнению Децла. А тут человек с ирокезом на голове. Мне кажется дальше этого факта они уже не интересовались .
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Анна Лаптева
Ответ blade77
наш борец в финале ЧМ так то, но это скучно. ну подумаешь, чемпионатов мира с нашими спортсменами навалом, но норвежке лаптевой это неинтересно.
https://www.sports.ru/wrestling/1115471369-rossiyanin-abasgadzhi-magomedov-vyshel-v-final-chempionata-mira-po-vol.html
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Irina037
Ответ Лакс
вообще то коли папа Пети священник действительно по классику "тщательнее" надо подходить к выбору.
Возраст у парня такой,что хочет разную музыку пробовать,когда,как не сейчас
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Manchot
Причем тут личность автора? Тиль - кристальной души человек. Неужели он у кого-то может вызывать хоть какой-то негатив??
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Ayla
Пока все обсуждают музыку, у меня вопрос, а что собственно с формой? там же нет четверных совсем... травма или что?
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