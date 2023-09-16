Мама Гуменника о том, что сыну запретили кататься под Rammstein: «Мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Кто‑то пил, кто‑то крепостных женил насильно, кто‑то был картежником»

Мама Петра Гуменника высказалась о том, что сыну запретили кататься под Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne. Сегодня на контрольных прокатах сборной России в Москве фигурист выступил с короткой программой прошлого сезона.

После проката Петр объяснил, что ему пришлось катать старую программу «по независящим от него причинам».

« и вся наша команда – мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Так ведь можно далеко зайти, правда? Кто‑то пил, кто‑то крепостных женил насильно, кто‑то был картежником. Я думаю, что многие люди так считают.

Но музыку все‑таки пришлось поменять, чтобы не вызывать ненужных эмоций у людей, которые не поддерживают это мнение, не могут разделить личность создателя и созданный им продукт.

Так что теперь, думая над новой программой, прежде всего, будем внимательно изучать биографии. Хотя при очень кропотливом исследовании, боюсь, что подходящий круг сузится.

Но шутки в сторону, важно уважать чувства других, даже если они нам кажутся непонятными», – сказала Елена Гуменник.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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