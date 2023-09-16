Роналду решил подать в суд на «Ювентус» из-за задолженностей по зарплате. Клуб не выплатил ему 19,9 млн евро
Криштиану Роналду решил судиться с «Ювентусом» из-за денег.
Напомним, у португальского нападающего было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты в период коронавируса. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не перевел форварду обещанные 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роналду, запросив документы у прокуратуры Турина, решил обратиться в суд.
Пауло Дибала, в свою очередь, урегулировал отношения с «Ювентусом» в досудебном порядке, договорившись о выплате задолженности (3 миллиона евро) и отказавшись от иска за непродление контракта.
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Тут бы пол-спорца отказались с лёгкостью
Ювентус нарушает подписанные документы и не платит-молодцы. Барселона четко исполняет обязательства по договорённостям-не молодцы
Привет Роману, который закрыл ответы на свои высеры
ты тогда тоже от своих 30 тысяч откажись
иди откажись от зарплаты или крыса
Скоро будет юбилей, как 10 лет
Ну раз неважно, значит, неважно )))