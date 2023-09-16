Роналду решил подать в суд на «Ювентус» из-за задолженностей по зарплате. Клуб не выплатил ему 19,9 млн евро

Криштиану Роналду решил судиться с «Ювентусом» из-за денег.

Напомним, у португальского нападающего было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты в период коронавируса. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не перевел форварду обещанные 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роналду, запросив документы у прокуратуры Турина, решил обратиться в суд.

, в свою очередь, урегулировал отношения с « » в досудебном порядке, договорившись о выплате задолженности (3 миллиона евро) и отказавшись от иска за непродление контракта.

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