Роналду решил подать в суд на «Ювентус» из-за задолженностей по зарплате. Клуб не выплатил ему 19,9 млн евро

Теги Рома Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пауло Дибала деньги Футбол

Криштиану Роналду решил судиться с «Ювентусом» из-за денег.

Напомним, у португальского нападающего было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты в период коронавируса. В рамках этой сделки «Юве» до сих пор не перевел форварду обещанные 19,9 млн евро. Выплату обещали даже в случае ухода Криштиану.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роналду, запросив документы у прокуратуры Турина, решил обратиться в суд.

Пауло Дибала, в свою очередь, урегулировал отношения с «Ювентусом» в досудебном порядке, договорившись о выплате задолженности (3 миллиона евро) и отказавшись от иска за непродление контракта. 

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76 комментариев

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kaka10
Вот мерзкий человек конечно. Требует деньги, которые ему были положены по контракту. Как он не закрыл глаза и не простил 20 млн евро.

Тут бы пол-спорца отказались с лёгкостью
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Сергей Орлов
Ответ megoBaks
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Причём тут жадность? Ему не заплатили за сделанную по контракту работу, он идёт в суд. Так поступают в цивилизованном мире.
+55
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MUSA17
Ответ megoBaks
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Не то, что megoBaks. Которому 20 млн евро погоду не делают☝️
+53
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Отец Абду
зп Погба передадут Кришу, всё просто:)
+48
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kaka10
Ответ Отец Абду
зп Погба передадут Кришу, всё просто:)
Погба передадут в рабство Роналду
+43
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Роман
Тем временем Месси спокойно доит БЧК по 25 млн до 2025 года. Пока Роналду свои несчастные 19 млн через суд выбивает.
+45
-16
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Aleksey Yashin
Криштиану Роналду и тайное соглашение
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hedgehog111
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Ответ Ilya_Panchenko
Вроде и ушел, а проблемы остались
проблема не в Роналду,а в Ювентусе! Неужели ты такой 🤦,что не можешь этого понять!? Был бы Юве чист,его не оставили без еврокубков 🤣🤣🤦
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Акира_1
Роналду должен простить долг по официально зарабатанной ЗП, чтоб его не назвали жадным на Спортс. Тут многие бы так и сделали, отказавшись от 20 миллионов.
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SR4_Ali
Ответ megoBaks
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это же норма да оставлять прошлой работе свою зарплату тем более 20 мультов. Я уверен вы бы до последней копейки ссорились
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Golden Valley
Ответ kaka10
Погба передадут в рабство Роналду
Погба будет убирать его комнату и стирать белье
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MustangGT
Ответ kaka10
Вот мерзкий человек конечно. Требует деньги, которые ему были положены по контракту. Как он не закрыл глаза и не простил 20 млн евро. Тут бы пол-спорца отказались с лёгкостью
От денег Криша отказались бы с легкостью. А вот от своих отказались бы? Вопрос, конечно, интересный!
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XavIniesta2008-2015
Обожаю этот постмодерновый дуализм. Роналду просит положенные по документам деньги-молодец. Месси просит положенные по документам деньги-не молодец
Ювентус нарушает подписанные документы и не платит-молодцы. Барселона четко исполняет обязательства по договорённостям-не молодцы

Привет Роману, который закрыл ответы на свои высеры
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Геннадий Тимченко
Ответ megoBaks
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ну Месси после ухода уже три года обирает Барсу (из-за этого даже пришлось существенно урезать финансирование детских и молодежных команд) и ничего: пешеглоры довольны 🤣
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Bolvan
Ответ megoBaks
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Жадный?!?!😂😂ничего что Месси до сих пор получает от Барсы оставшиеся деньги, при том что у Барсы долг около ярда
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Иван Есев
Ответ Бене Гессерит
Да, вот такой вот мерзопакостный форвард
Какой мерзкий тип, требует деньги, которые ему должны по контракту, да как он себе позволяет!
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IbraMania
Так скоро Погба в суд на Ювентус подаст )) Скажет , что ему допинг в столовке Юве подсыпали ))
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Мурад Сабиев
Ответ Zed_patriot
Что-то всяких Романов под подобными новостями не наблюдаю
А для Романа такие новости, как свет для вампиров-смертельная опасность))
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Islam Gasanov
Ответ Zed_patriot
мерзкий человек
ты про себя?
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ddddan 2
Ответ Кашшай Чакырович
Просто взяли плаксу пешехода , выкинули в трубу 300 милионов ,а по итогу вызженное поле, команда опустидась на дно ,эффект Роналду, за 300 миллионов Ювентус набивал его статистику а сам вылетел в трубу ,это тот самый поворот не туда Ювентуса ,когда можно на эти 300 миллионов было полкоманды добротной собрать и дальше брать свое скудетто,каждый год ! Так ещё сколько на тренеров и неустойки потратили,чтобы потакать плаксе , Роналду это бутафория футбольная, так ещё и как крыса за свою бесполезную игру денег хочет содрать напоследок !
крыса-получать свою зарплату?
ты тогда тоже от своих 30 тысяч откажись
иди откажись от зарплаты или крыса
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Мукунку хороший
Капиталисты.. кинули работягу)
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KiNG_K
Ответ Экспертное мнение
До меня только что дошло, что Кришти ни один клуб не усилил в карьере. МЮ до него брал требл, с ним ноль требла. Реал до него брал Ла Лигу два года подряд, с ним две лиги за 9 лет. Юве до него абсолютный гегемон, с ним стал борцом за 4-ое место. Аль-Наср лидер чемпа, с ним зона вылета. Невероятно, честно я считал Рона более влиятельным игроком, но даже тот же Реал взял ЛЧ без него не заметив потерю бойца.
меняй ник на "мнение дилетанта" с такой аналитикой
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Momos
Ответ Golden Valley
Погба будет убирать его комнату и стирать белье
Он слишком ленив для этого. А выпороть его, как это делали в старые добрые времена, увы, незаконно.
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Роман
Ответ JENNINGS
«Реал» до Роналду вылетал 5 раз подряд в 1/8 финала ЛЧ После прихода Роналду - 4 кубка ЛЧ за 5 лет
Не мессифилам про ЛЧ вообще что-то говорить. Их кумир с 2015 года стабильно восемь лет вылетает в 1/8.
Скоро будет юбилей, как 10 лет
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Да, не так важно. Его место занял бы Бензема и тоже колотил бы статку, что вы и увидели в победном ЛЧ Реала недавно.
17 голов в сезоне 13/14 с дублем действующему тогда победителю ЛЧ в 1/2 - рекорд до сих пор, если что)
Ну раз неважно, значит, неважно )))
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