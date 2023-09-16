«Ред Булл» не прошел в топ-10 квалификации к Гран-при Сингапура, Лоусон выбил Ферстаппена в борьбе за Q3

«Ред Булл» провалил квалификацию к .

показал 11-е время, стал 13-м. Оба пилота не пробились в заключительную часть квалификации.

Ферстаппен располагался на десятой строчке на заключительных минутах второго сегмента, однако гонщик « » улучшил время и выбил двукратного чемпиона «Формулы-1».

Для Лоусона попадание в третий сегмент стало первым в карьере. Новозеландец, заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, проводит свою третью квалификацию в «Ф-1».

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

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