«Ред Булл» не прошел в топ-10 квалификации к Гран-при Сингапура, Лоусон выбил Ферстаппена в борьбе за Q3
«Ред Булл» провалил квалификацию к Гран-при Сингапура.
Макс Ферстаппен показал 11-е время, Серхио Перес стал 13-м. Оба пилота не пробились в заключительную часть квалификации.
Ферстаппен располагался на десятой строчке на заключительных минутах второго сегмента, однако гонщик «Альфа Таури» Лиам Лоусон улучшил время и выбил двукратного чемпиона «Формулы-1».
Для Лоусона попадание в третий сегмент стало первым в карьере. Новозеландец, заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, проводит свою третью квалификацию в «Ф-1».
За ходом сессии можно следить на странице онлайна:
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