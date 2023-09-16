«Ред Булл» не прошел в топ-10 квалификации к Гран-при Сингапура, Лоусон выбил Ферстаппена в борьбе за Q3

Теги Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Лиам Лоусон Авто

«Ред Булл» провалил квалификацию к Гран-при Сингапура.

Макс Ферстаппен показал 11-е время, Серхио Перес стал 13-м. Оба пилота не пробились в заключительную часть квалификации.

Ферстаппен располагался на десятой строчке на заключительных минутах второго сегмента, однако гонщик «Альфа Таури» Лиам Лоусон улучшил время и выбил двукратного чемпиона «Формулы-1».

Для Лоусона попадание в третий сегмент стало первым в карьере. Новозеландец, заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, проводит свою третью квалификацию в «Ф-1».

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

«Ред Булл» сенсационно вылетел из квалы в Сингапуре. Поул разыграют «Феррари», «Мерседес» и Алонсо

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23 комментария

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gronk22
Ответ Мадина Уйгурова
Завтра выиграет скорее всего Феррари, увы, хотелось бы победы тех, кого не было много много лет, например Алонсо или вообще Норрис было б топ.
Феррари найдут способ проиграть.
+24
-1
+23
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TravenS
"Shocking experience" 😂😂😂
+11
-2
+9
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ALMANAC
Все команды так зашуршали сразу, чтобы за этот бедный поул побороться)
+7
-1
+6
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Мадина Уйгурова
Завтра выиграет скорее всего Феррари, увы, хотелось бы победы тех, кого не было много много лет, например Алонсо или вообще Норрис было б топ.
+9
-4
+5
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ffmp
Ответ Мадина Уйгурова
Директива творит чудеса, сразу две машины из самовозов превратились в вёдра. Фанаты Льюиса уже оскорбляют Макса, мол без самовоза не вывозит, шутят про скилл. Если вдруг в Японии Макс выиграет, то машина опять превратится в самовоз, они не скажут, что Макс вытащил ведро, запомните этот твит. Гран При Сингапура прям отдушина для хейтеров, радуйтесь, хоть чему-то в этом году ))
Заплакала Мадинка когда РБ единственный раз за сезон скорее всего не выиграют ГП.
Ты забыл что ты был на самом деле фаном Феррари? У тебя сегодня должен был быть праздник, чего грустить
+4
-1
+3
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Мадина Уйгурова
Ответ gronk22
Феррари найдут способ проиграть.
возможно Сайнцз уберется в первом повороте забрав с собой Жорджа
+6
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+2
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Zlodimir
Ред Булл видимо в Сингапуре запивают водой 😂
+1
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kilichev.vladimir@icloud.com
Доктор Марко : Лоусон? Уволен немедленно !
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ Кирилл Конопельченко
Я даже близко не фана Макса и быков но Макс еще смело может выиграть. Гоночный темп думаю будет хороший. Пусть Макс и Бычки побьют все рекорды, это единственная интрига в сезоне. Рекорды существуют чтобы их бить.
не выиграет Макс, у него задницу сносит в каждом повороте почти. пока доедет, Феррари уже свалят в закат
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Ева без Адама
Ответ Кирилл Конопельченко
Я даже близко не фана Макса и быков но Макс еще смело может выиграть. Гоночный темп думаю будет хороший. Пусть Макс и Бычки побьют все рекорды, это единственная интрига в сезоне. Рекорды существуют чтобы их бить.
Посмотрите Сингапур прошлого года, там Макс с 8го места только на 7-е приехал. На этой трассе много не наобгоняешь.
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Рнпрл Аари
Очень интересная и плотная квалификация, впринципе все топы очень близко. Жаль РБ провалились даже больше чем ожидалось, но тем интереснее будет завтра
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Abush
Это был шок, честно говоря. Думал они наковыряют скорости на к3
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-виталик -
Ответ Мадина Уйгурова
Директива творит чудеса, сразу две машины из самовозов превратились в вёдра. Фанаты Льюиса уже оскорбляют Макса, мол без самовоза не вывозит, шутят про скилл. Если вдруг в Японии Макс выиграет, то машина опять превратится в самовоз, они не скажут, что Макс вытащил ведро, запомните этот твит. Гран При Сингапура прям отдушина для хейтеров, радуйтесь, хоть чему-то в этом году ))
Даже если Макс просто пропустит все гранпри он чемпион
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Alex Sin
Ответ Башмак Нирванов
Ой, а чё случилось? Скилл забыл в самолёте?
Та нет, Тото искал и не нашёл. Кто его знает где его Льюис потерял. А может и не было его, а?
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Роман
Ответ ALMANAC
Все команды так зашуршали сразу, чтобы за этот бедный поул побороться)
почему бедный поул, наверно самый богатый по потенциалу для всех других команд кроме рб за весь сезон
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