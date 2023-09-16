Тен Хаг про 1:3 с «Брайтоном»: «МЮ» был близок к успеху, все решили мелочи. Я увидел много хорошего, мы создавали моменты»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не так плохо играл с «Брайтоном».

«Мы разочарованы, но все решили мелочи. Мы были очень близки к успеху в матче с сильной командой. Первые 20 минут остались за нами, мы создавали моменты, но не забили. Первая же атака соперника – гол. После этого наступило тяжелое для нас время. Мы бились, сумели забить гол, но его отменили. Так что нам было нелегко.

В конечном счете нам не повезло, но мы будем бороться и вернемся, если будем держаться вместе и играть как команда. Это был не наш день.

Мы пропустили второй гол сразу после перерыва. Второй момент – второй гол, идеальная реализация. И с этой неудачей мы не смогли справиться как следует. Но нужно сохранять оптимизм даже в такие моменты, быть одним целым – и тогда удастся вернуться в игру.

Из такой игры можно извлечь много уроков. Я увидел и много хорошего. Мы создавали много моментов, но нам не удается их использовать. Мы это поправим.

Мы с нетерпением ждем возвращения в Лигу чемпионов, наше место – там», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports после поражения со счетом 1:3.

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