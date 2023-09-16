Тен Хаг про 1:3 с «Брайтоном»: «МЮ» был близок к успеху, все решили мелочи. Я увидел много хорошего, мы создавали моменты»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не так плохо играл с «Брайтоном».

«Мы разочарованы, но все решили мелочи. Мы были очень близки к успеху в матче с сильной командой. Первые 20 минут остались за нами, мы создавали моменты, но не забили. Первая же атака соперника – гол. После этого наступило тяжелое для нас время. Мы бились, сумели забить гол, но его отменили. Так что нам было нелегко.

В конечном счете нам не повезло, но мы будем бороться и вернемся, если будем держаться вместе и играть как команда. Это был не наш день.

Мы пропустили второй гол сразу после перерыва. Второй момент – второй гол, идеальная реализация. И с этой неудачей мы не смогли справиться как следует. Но нужно сохранять оптимизм даже в такие моменты, быть одним целым – и тогда удастся вернуться в игру.

Из такой игры можно извлечь много уроков. Я увидел и много хорошего. Мы создавали много моментов, но нам не удается их использовать. Мы это поправим.

Мы с нетерпением ждем возвращения в Лигу чемпионов, наше место – там», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports после поражения со счетом 1:3.

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114 комментариев

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Отец Абду
При счёте 0 : 1 думал, что МЮ камбэкнет, как МС... Но потом пришел в себя и осознал, что Хойлунд это вовсе не Холанд, а лысый физрук это не лысый шарлатан:)
+82
-10
+72
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Ловушка Джокушкера
Не должен тренер с таким менталитетом оставаться во главе МЮ. Брайтон у него сильная команда. Что ж с Баварией-то будет б..ть? Найдет позитив, что десятку не воткнули?
+61
-7
+54
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CCCP{{BOOM}}
Верните Де хея!
+52
-9
+43
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Gunner_14
Тен Хаг после каждого поражения доволен, у его команды худший старт за всю историю выступлений в АПЛ, а он во всем только хорошее видит
+32
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+31
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U
Ответ Ловушка Джокушкера
Не должен тренер с таким менталитетом оставаться во главе МЮ. Брайтон у него сильная команда. Что ж с Баварией-то будет б..ть? Найдет позитив, что десятку не воткнули?
Скажет, что были наработки. Полумомент на 83 неплохой.
Чистое невезение. Щас пару футболистов еще распнем публично и все поправим.
+31
-2
+29
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Дима
лицемер. в том году, задрал нос что Роналду приструнил, а тренировать и управлять игрой как не умел, так и не умеет
+31
-7
+24
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UseR
Прервите мучения МЮ - увольте физрука. Только тянет своих бывших в клуб, в остальном 0 пользы.
+13
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ОлегГуннар
Похоже на записки сумасшедшего
+13
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SaH4r.
Ответ CCCP{{BOOM}}
Верните Де хея!
пусть и косячил иногда, но наголову сильнее Онаны
+20
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rigobersong
Что он несет🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+18
-9
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Хан Сахан
Ответ Ловушка Джокушкера
Не должен тренер с таким менталитетом оставаться во главе МЮ. Брайтон у него сильная команда. Что ж с Баварией-то будет б..ть? Найдет позитив, что десятку не воткнули?
На данный момент Брайтон на три головы выше МЮ, без обид
У Брайтона и игроки слаженно работают и умный тренер, который знает, с кем работает и, заметьте, никаких скандалов (кроме, разве что, Кайседо и Троссарда)
+9
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+8
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Snid
Наше место там. Бавария покажет ваше место.
+10
-2
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Ложный Латераль
Он в курсе, что МЮ тренирует а не Лутон?
+8
-1
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Денис Ширинов
Рон прав был, гнать лысого клоуна ссаными тряпками
+10
-3
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avcgloronalduMU
понабрал друзьяшек и теперь что?
будет создан момент увольнения Тен хага
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Today I feel Qatari
У МЮ в этом сезоне что не неделя, то новый стейтмент. Ждем в этом раз стейтмент по отставке лысого
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Razrubsis
Чтобы ни случилось, я не уволюсь по собственному желанию ( именно это хотел донести Тен Хаг в интервью).
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Биограф Венгера
Ответ Ловушка Джокушкера
Не должен тренер с таким менталитетом оставаться во главе МЮ. Брайтон у него сильная команда. Что ж с Баварией-то будет б..ть? Найдет позитив, что десятку не воткнули?
Справедливости ради Брайтон действительно сильная команда. Проблема в том что он считает что ему везения не хватило чтобы их обыграть. А то что у Брайтона нормальный рисунок игры и тренер который знает что делает, а МЮ который сезон играет в «авось Бруну что нибудь наколдует» то это так, мелочи.
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NIK7478
Выглядит как жалкое оправдание.
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Sergei Isakov
Ответ Отец Абду
При счёте 0 : 1 думал, что МЮ камбэкнет, как МС... Но потом пришел в себя и осознал, что Хойлунд это вовсе не Холанд, а лысый физрук это не лысый шарлатан:)
Категорически Согласен 👍
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Tfrgvhhhvb Gyyhv
Jlысый фищрук аут! % от продажи аякских полений за 200 мультов хватит внукам
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Артур Орловский
потратил больше всех на транферы, ТОП-ов нет. Результат унылый. Онана - онайниски! Де Хеа во сто круче. Тен Хаг не вывозит, го перед ним все должны извиняться, Апсальна! Обиженка а не тренер. Даже Моур после таких провалов выглядел СОЛИДНЕЕ.

но... остаётся надеяться что у конанды не рассеялся ДУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ОНИ ВСТАВЯТ ЯЙЦА НАЗАД!
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tampa-bay
Кто там говорил что матч МЮ-Бавария будет бриллиантовым матчем ЛЧ? Ахахахх
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red hikkikomori
Думаю надо назначить Невила главным тренером, даже он на фоне лысого будет топ
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Никита Алексеев
А еще Санчо плохо тренируется!! (с).
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