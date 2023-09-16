Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Литве

Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы-2024 в Каунасе.

Об этом заявил глава Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис.

и – 13-кратные чемпионы Литвы в танцах на льду, двукратные призеры чемпионатов Европы, призеры чемпионата мира.

15 сентября президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны из-за выступления фигуристки в шоу .

«Никто не может отрицать вклад в историю нашей лучшей пары. Немного обидно, что они не смогут приехать на домашний чемпионат Европы. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати.

Я не судья и тем более не моральный судья. Федерация очень четко выразила свою позицию – никаких двусмысленностей по вопросу Украины, никаких двусмысленностей относительно действий нашей пары», – заявил Ясутис.