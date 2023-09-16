Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Литве

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика Фигурное катание

Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы-2024 в Каунасе.

Об этом заявил глава Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис.

Дробязка и Ванагас – 13-кратные чемпионы Литвы в танцах на льду, двукратные призеры чемпионатов Европы, призеры чемпионата мира. 

15 сентября президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны из-за выступления фигуристки в шоу Татьяны Навки

«Никто не может отрицать вклад в историю нашей лучшей пары. Немного обидно, что они не смогут приехать на домашний чемпионат Европы. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати.

Я не судья и тем более не моральный судья. Федерация очень четко выразила свою позицию – никаких двусмысленностей по вопросу Украины, никаких двусмысленностей относительно действий нашей пары», – заявил Ясутис.

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26 комментариев

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Chilavert
это еуропейская свобода , смотри не перепутай
+21
-4
+17
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riverman1980
Сейчас эстонец Новиков убедительно докажет, что это торжество свободы, демократии, толерантности и прав человека )
+12
-2
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Evgenia Sokolova
фашизм начинается.... опять
+14
-5
+9
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Russ Ivan
Все притягательные европейские ценности в одном флаконе, спасибо, что не приговорили заочно к расстрелу...
+9
-2
+7
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Владимир Самсонов
Ответ Sutekh Hexen
Прогнившая лицемерная европа, говорят у них демократия и свобода, так смотрите, какая у них свобода! Вот у нас в России не отменили бы концерт Галкина или Гребенщикова!
Галкин и Гребенщиков много лет выступали. Но во время войны поддержали врагов (Гребенщиков открыто донатит ВСУ) - в любой стране и в любую эпоху за такое сажают.
+9
-4
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Sincere
Ответ NTLY
А они там собрались выступать? Или речь про просмотр ЧЕ с трибун?
Может планировались как почетные гости. а может вообще они туда не собирались, но на всяк случай их уже "не пустили")
+3
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Morjak Papai
Ты даже НЕ гражданин! (с)
+4
-1
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Sutekh Hexen
Прогнившая лицемерная европа, говорят у них демократия и свобода, так смотрите, какая у них свобода! Вот у нас в России не отменили бы концерт Галкина или Гребенщикова!
+10
-7
+3
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Геннадий Тёкин
Охота на ведьм...натуральное средневековье(.
+2
0
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Александр Скворцов
Ответ Abductio
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ФАШИ́ЗМ, -а, м. Политическое течение, возникшее в капиталистических странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии, а также открыто террористическая диктатура наиболее реакционных сил монополистического капитала, для которых характерны воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, подавление всех демократических свобод, подготовка и развязывание захватнических войн.
+2
0
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Sincere
В смысле.. просто присутствовать не пустят?))
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N-fox
"Немного обидно" - это все, что все, что может сказать глава союза конькобежцев о лучших фигуристах в истории страны.
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olvl
Уже не знают какую ещё гадость придумать. Больше заняться, видимо, нечем.
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Mi Vi
Хахаха, гражданства лишили, но пара "наша"!)))
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Роман
Ответ riverman1980
Сейчас эстонец Новиков убедительно докажет, что это торжество свободы, демократии, толерантности и прав человека )
Вряд ли, скорее промолчит)
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Владимир Самсонов
Ванагаса тоже лишат гражданства?
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Іра Блоцкая-Вараксіна
ДробязкО, поправьте.
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NTLY
А они там собрались выступать? Или речь про просмотр ЧЕ с трибун?
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Chilavert
Ответ Morjak Papai
Ты даже НЕ гражданин! (с)
что т в готику захотелось поиграть)
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Александр Скворцов
Ответ Evgenia Sokolova
фашизм начинается.... опять
ФАШИ́ЗМ, -а, м. Политическое течение, возникшее в капиталистических странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии, а также открыто террористическая диктатура наиболее реакционных сил монополистического капитала, для которых характерны воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, подавление всех демократических свобод, подготовка и развязывание захватнических войн.
0
0
0
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Лия Романова
Комментарий удален пользователем
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