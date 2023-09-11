Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы
16 сентября дуэты выступят с ритм-танцами на контрольных прокатах сборной России.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14:00 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Аннабель Морозов – Игорь Еременко
Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Александра Прокопец – Александр Васькович
Александра Степанова – Иван Букин
Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
Софья Шевченко – Андрей Ежлов
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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал
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