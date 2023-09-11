Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Софья Шевченко Игорь Еременко Максим Некрасов Елизавета Худайбердиева контрольные прокаты Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Девид Нарижный Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Ирина Хавронина Елизавета Пасечник Софья Леонтьева Даниил Горелкин Александра Прокопец Андрей Ежлов Фигурное катание

16 сентября дуэты выступят с ритм-танцами на контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14:00 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Аннабель МорозовИгорь Еременко

Елизавета ПасечникМаксим Некрасов

Александра Прокопец – Александр Васькович

Александра Степанова – Иван Букин

Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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7 комментариев

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Аленка_76
Очень жду танцы,но больше всего СБ.
+3
-2
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belyash shlem
turkmenka new leader 🥰
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belyash shlem
СВ красавчики
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Оскар Муравьёв
Леонтьева красотка
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Оскар Муравьёв
Ответ belyash shlem
turkmenka new leader 🥰
Она наполовину узбечка если ты про худу
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