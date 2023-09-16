У «Реала» самые высокие доходы от рекламы на футболках – 190 млн евро за сезон. «Барса» – 2-я, «ПСЖ», «Сити» и «МЮ» – в топ-5

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«Реал» получает наибольшие доходы среди футбольных клубов за рекламу на форме.

Опубликован рейтинг клубов, получающих наибольшие доходы благодаря рекламе спонсоров на футболках.

Учитывались доходы как от технических спонсоров, поставляющих форму (adidas, Nike, Puma), так и от коммерческих партнеров.

Лидирует в списке мадридский «Реал» – такие спонсорские сделки приносят ему 190 миллионов евро за сезон. 

Отметим, что в список включен «Челси», который начал сезон без титульного спонсора. Клуб ведет переговоры с компаниями Infinite Athlete и Riyadh Air, сделка оценивается в 60 миллионов евро. 

Топ-10 клубов по объему доходов от рекламы на футболках:

1. «Реал» – 190 млн евро (120 млн евро от Adidas, 70 млн евро от Fly Emirates);

2. «Барселона» – 183 млн евро (105 млн от Nike, 70 млн от Spotify, 8 млн от Ambilight TV);

3. «ПСЖ» – 168 млн евро (80 млн от Nike, 70 млн от Qatar Airways, 18 млн от GOAT);

4. «Манчестер Сити» – 167,5 млн евро (76 млн от Puma, 79 млн от Etihad Airways, 12,5 млн от Nexen Tire);

5. «Манчестер Юнайтед» – 159 млн евро (104 млн от Adidas, 55 млн от Team Viewer);

6. «Челси» – 130 млн евро* (70 млн от Nike, 60 млн от Infinite Athlete или Riyadh Air);

7. «Арсенал» – 128 млн евро (71 млн от Adidas, 47 млн от Fly Emirates, 10 млн от Visit Rwanda);

8. «Бавария» – 110 млн евро (60 млн от Adidas, 50 млн от Telecom);

9. «Ювентус» – 110 млн евро (55 млн от Adidas, 45 млн от Jeep, 10 млн от CyGames);

10. «Ливерпуль» – 91 млн евро (35 млн от Nike, 47 млн от Standard Chartered, девять млн от Expedia).

*С учетом пока не заключенной сделки с титульным спонсором.

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31 комментарий

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Никита Алексеев
Контракты Сити и ПСЖ кто-то рассматривает всерьез?
Если бы не было ограничений, они бы просто так деньги скидывали на счет
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charly001
Этихад платит сити почти 80 млн за спонсорство , с правого кармана в левый перекладывают деньги
+7
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<~Inter~>
Ответ Стахович
Найк крохи платит Ливеру
Так они же вроде себе выбили долю от продажи товаров со своей символикой
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Копатель морей
Забавно, как всем и так известные гиганты платят сотни миллионов, чтобы их видели и узнавали
+6
-2
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ман сити фейк
Ответ charly001
Этихад платит сити почти 80 млн за спонсорство , с правого кармана в левый перекладывают деньги
С пумой тоже знаешь какие-то схемы?
+4
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ljolik888
Два Испанских гранда как всегда на первом месте . Вот что значит быть самыми популярными клубами мира ! Так держать .
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Lifar Skladchikov
Ответ Никита Алексеев
Контракты Сити и ПСЖ кто-то рассматривает всерьез? Если бы не было ограничений, они бы просто так деньги скидывали на счет
Почему бы и нет насчет ПСЖ? Крупный город, столица крупнейшего франкоговорящего государства, оч дорогой город, туристический. В целом у ПСЖ много точек, почему вкладывать в ПСЖ деньги выгодно. Из руководство сами зашкварились, а так проект оч перспективный для вложения денег по многим экономическим факторам.
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Леван Мкртчян
Ответ Никита Алексеев
Контракты Сити и ПСЖ кто-то рассматривает всерьез? Если бы не было ограничений, они бы просто так деньги скидывали на счет
Ну , именно тут, говоря о рекламе на майках -- цифры относительно адекватные и реальные. Посмотрите сами, основной доход Сити и Парижу приносят Найк и Пума, с которыми никаких схем по завышению рекламных контрактов не построишь.
Второй же масштабу источник их дохода -- это авиакомпании , где суммы если завышены, то не прям очень сильно , судя по показателям Реала и Арсенала, которые тоже имеют доход от авиакомпаний
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Горец Юнайтед
Ответ человек-муравей человек-физрук
чтобы они ассоциировались с топ клубами с победами. только непонятно зачем адидас платит МЮ
Это и говорит о величии клуба. Давно уйдя с европейской топ аудитории, клуб продолжает быть одним из самых популярных и любимых в мире
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Дядя ТУРА
я никогда не понимал , зачем авиакомпания рекламирует себя на футболках
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#SharkTeam
Ответ Никита Алексеев
Контракты Сити и ПСЖ кто-то рассматривает всерьез? Если бы не было ограничений, они бы просто так деньги скидывали на счет
Шо и Puma уже не то?
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Любезный Коссутий
доходы Сите от Этихада довольно условны - уже же было обвинение, что сама АК платит значительно меньшую часть, остальное покрывается Мансуром. там слишком много мутных схем, чтобы воспринимать их доходы всерьез.
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Евгений Шазиев
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И что с доходами только от футболок, Барса не может закрыть долг в 50 млн.? До такой степени, что тебас её задушил.
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Felp
Челси после заключения контракта вполне может выйти на 3 место
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Dragnil
Ответ Копатель морей
Забавно, как всем и так известные гиганты платят сотни миллионов, чтобы их видели и узнавали
Так например адидас от продаж этих футболок имеет намного больше. А вот про титульных спонсоров, я тут не мостак тоже. Там уже массовая психология идет
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Almatinets
Ответ человек-муравей человек-физрук
чтобы они ассоциировались с топ клубами с победами. только непонятно зачем адидас платит МЮ
Ну вы видимо думаете что они глоры как и Вы))) Нет побед, ушли к другим. У каждого бывают как взлеты так и падения, Вы не знали? Добрее будьте пожалуйста 😀
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Shikari
Ответ Копатель морей
Забавно, как всем и так известные гиганты платят сотни миллионов, чтобы их видели и узнавали
но без этого, в том чмсле, умерли Нокиа, Блекбери и др. компании, а не только из-за самих девайсов.
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Копатель морей
Ответ Shikari
но без этого, в том чмсле, умерли Нокиа, Блекбери и др. компании, а не только из-за самих девайсов.
Кто будет покупать симбиан, если есть яблоко и адроид
И агрессивная реклама бы их не спасла
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Shikari
Ответ Копатель морей
Кто будет покупать симбиан, если есть яблоко и адроид И агрессивная реклама бы их не спасла
сейчас Нокиа выпускает телефоны на Андроиде не хуже и не лучше остальных, но за счёт агрессивной рекламы все берут реалми или сяоми с приколами для китайцев, а не смарты на чистом андроид
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Леван Мкртчян
Ответ Дядя ТУРА
я никогда не понимал , зачем авиакомпания рекламирует себя на футболках
Фактически -- это скрытая, имиджевая ’реклама’ стран, а не авиакомпаний, которые нуждаются в этом.
Турция, Катар, Эмираты...
Это тоже самое (по-сути) ,что реклама Газпрома , где реклама конечного продукта реализации -- это бред с точки зрения маркетинга
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Никита Алексеев
Контракты Сити и ПСЖ кто-то рассматривает всерьез? Если бы не было ограничений, они бы просто так деньги скидывали на счет
Кто-то Реала расиатривает всерьез после 4:0 на Этихаде?
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Neron
У МЮ ещё 27 от DXC
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