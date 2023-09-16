У «Реала» самые высокие доходы от рекламы на футболках – 190 млн евро за сезон. «Барса» – 2-я, «ПСЖ», «Сити» и «МЮ» – в топ-5

«Реал» получает наибольшие доходы среди футбольных клубов за рекламу на форме.

Опубликован рейтинг клубов, получающих наибольшие доходы благодаря рекламе спонсоров на футболках.

Учитывались доходы как от технических спонсоров, поставляющих форму (adidas, Nike, Puma), так и от коммерческих партнеров.

Лидирует в списке мадридский «Реал» – такие спонсорские сделки приносят ему 190 миллионов евро за сезон.

Отметим, что в список включен «Челси», который начал сезон без титульного спонсора. Клуб ведет переговоры с компаниями Infinite Athlete и Riyadh Air, сделка оценивается в 60 миллионов евро.

Топ-10 клубов по объему доходов от рекламы на футболках:

1. « » – 190 млн евро (120 млн евро от Adidas, 70 млн евро от Fly Emirates);

2. « » – 183 млн евро (105 млн от Nike, 70 млн от Spotify, 8 млн от Ambilight TV);

3. « » – 168 млн евро (80 млн от Nike, 70 млн от Qatar Airways, 18 млн от GOAT);

4. « » – 167,5 млн евро (76 млн от Puma, 79 млн от Etihad Airways, 12,5 млн от Nexen Tire);

5. « » – 159 млн евро (104 млн от Adidas, 55 млн от Team Viewer);

6. «Челси» – 130 млн евро* (70 млн от Nike, 60 млн от Infinite Athlete или Riyadh Air);

7. «Арсенал» – 128 млн евро (71 млн от Adidas, 47 млн от Fly Emirates, 10 млн от Visit Rwanda);

8. «Бавария» – 110 млн евро (60 млн от Adidas, 50 млн от Telecom);

9. «Ювентус» – 110 млн евро (55 млн от Adidas, 45 млн от Jeep, 10 млн от CyGames);

10. «Ливерпуль» – 91 млн евро (35 млн от Nike, 47 млн от Standard Chartered, девять млн от Expedia).

*С учетом пока не заключенной сделки с титульным спонсором.

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