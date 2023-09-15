Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Спринт. Халили стартует 5-м, Латыпов – 11-м, Бабиков – 23-м, Цветков – 24-м, Логинов – 34-м

Теги сборная России результаты летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Евгений Идинов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Дмитрий Абашев Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Алексей Вагин Александр Корнев Олег Домичек Денис Иродов Биатлон

16 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет мужской спринт.

Летний биатлон

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Тюмень

Спринт, мужчины

Начало – 9.00 по московскому времени, трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета. 

Старт-лист

5. Карим Халили

7. Петр Пащенко

8. Александр Корнев

9. Денис Иродов

11. Эдуард Латыпов

12. Евгений Емерхонов

13. Кирилл Стрельцов

15. Евгений Гараничев

19. Матвей Елисеев

21. Дмитрий Абашев

23. Антон Бабиков

24. Максим Цветков

26. Олег Домичек

28. Евгений Идинов

34. Александр Логинов

37. Алексей Вагин

39. Кирилл Бажин

40. Никита Поршнев

41. Роман Еремин

52. Даниил Серохвостов

64. Андрей Вьюхин

66. Василий Томшин

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени 

 

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