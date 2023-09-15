Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Спринт. Халили стартует 5-м, Латыпов – 11-м, Бабиков – 23-м, Цветков – 24-м, Логинов – 34-м
16 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет мужской спринт.
Летний биатлон
Тюмень
Спринт, мужчины
Начало – 9.00 по московскому времени, трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.
Старт-лист
5. Карим Халили
7. Петр Пащенко
9. Денис Иродов
11. Эдуард Латыпов
12. Евгений Емерхонов
13. Кирилл Стрельцов
19. Матвей Елисеев
21. Дмитрий Абашев
23. Антон Бабиков
24. Максим Цветков
26. Олег Домичек
28. Евгений Идинов
34. Александр Логинов
37. Алексей Вагин
39. Кирилл Бажин
40. Никита Поршнев
41. Роман Еремин
52. Даниил Серохвостов
64. Андрей Вьюхин
66. Василий Томшин
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени
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