Роналду забил 7 голов в 4 последних играх за «Аль-Наср» и лидирует в списке бомбардиров лиги

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в 4-м матче подряд.

Форвард поразил ворота «Аль-Раэда» (3:0, второй тайм) на 78-й минуте игры 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Начиная с 25 августа 38-летний португалец отметился 7 голами за 4 игры на клубном уровне. Он занимает первое место в списке бомбардиров лиги, на один мяч опережая и .

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