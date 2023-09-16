Роналду забил 7 голов в 4 последних играх за «Аль-Наср» и лидирует в списке бомбардиров лиги

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Салем Аль-Досари Футбол

Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в 4-м матче подряд.

Форвард поразил ворота «Аль-Раэда» (3:0, второй тайм) на 78-й минуте игры 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Начиная с 25 августа 38-летний португалец отметился 7 голами за 4 игры на клубном уровне. Он занимает первое место в списке бомбардиров лиги, на один мяч опережая Садьо Мане и Салема Аль-Досари.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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52 комментария

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Artem Piatkov
Ответ Денис Кёнигсберг
Понимаю, что лига не чета АПЛ. Но забавно смотрятся мучения мю на фоне статистики Роналду
Забавно, что 27+5 за 1,5 сезона в МЮ после возвращения считается провалом

Может дело было не в Роналду?
+108
-18
+90
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Денис Кёнигсберг
Понимаю, что лига не чета АПЛ. Но забавно смотрятся мучения мю на фоне статистики Роналду
+99
-14
+85
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Barsa! bolshe chem klub
отрицать факт того что у него нюх голеадора, это неправильно.
Что тут скажешь, молодец
+52
-9
+43
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S100 Winner
Ответ Денис Кёнигсберг
Понимаю, что лига не чета АПЛ. Но забавно смотрятся мучения мю на фоне статистики Роналду
Он и в 36-37 лет клал по три гола Арсеналу и ТТХэму в АПЛ и тащил МЮ в лидеры таблицы ЛЧ
+46
-17
+29
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хавбек+
учитывая какая жара сейчас там стоит Роналду просто феноменален
+33
-11
+22
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Leon Betov
На 1 гол ближе к Гретцки)
+21
-5
+16
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Artem Piatkov
Лучший!
Что мы имеем:

✔️ 8+4 за 5 матчей национального Чемпионата
✔️ 14+5 с учётом ЛЧ Азии и Кубка Арабских Чемпионов
✔️ 729+208 на клубном уровне
👍 852 гола и 241 ассист в футбольной карьере

Ушёл из МЮ и моментально расцвёл, снова став прежним Роналду - убийцей в штрафной и голеодором

Ну а Тен Хаг, что мы имеем:

❌ Поругался с Санчо
❌ слил 100 млн на дебошира Антони
❌ Проиграл Брайтону 1:3, Арсеналу 1:3 и ТТХ 0:2

Время всё расставило по своим местам
+40
-24
+16
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Деметрио
Ответ vwzx8mx5vh
Холанд забил 7 и Роналду забил 7.. но есть нюанс
Да. Нюанс в том, что Роналду на 15 лет старше.
+14
-2
+12
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Стахович
Лысый физрук на коленях должен просить прощение у гения
+23
-13
+10
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Почему Роналду забивает, а МЮ проигрывает 1-3. А, стоп…
+13
-6
+7
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Карл-Хайнц Кёрбель
Красавчик
+10
-3
+7
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Джавез Тилл
Ответ Автомобилист Зажопинск
упаси господь, бедная Португалия в таком случае(
ПОчему в случае Феликса ты жаждешь чтобы он был в сборной, несмотря на то что он слабее 38-летнего Роналду во всем???? Без лицемерия ответь!
+5
0
+5
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Холден Колфилд
Ответ Barsa! bolshe chem klub
отрицать факт того что у него нюх голеадора, это неправильно. Что тут скажешь, молодец
Про это ещё Пиппо Индзаги говорил.
+6
-1
+5
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Слончик
КриРо набрал форму после провала второй половины 22го.
+4
0
+4
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Leon Betov
Ответ Artem Piatkov
На 2 :))
Второй не засчитали вроде как, непонятно почему
+5
-2
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Штаны Габора Кирая
Ответ Автомобилист Зажопинск
И притащил аж на 6 место🤣
Ну посмотрим, куда гений 7хаг притащит, со своими топовыми трансферами.
+4
-1
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Федя Букин
Ответ vwzx8mx5vh
Холанд забил 7 и Роналду забил 7.. но есть нюанс
Поговорим об этом, когда Холланду будет 38 лет)
+2
0
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Иван Иванов
Фантастика.Молодец!!!
+2
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wshnmn
Ответ Artem Piatkov
Забавно, что 27+5 за 1,5 сезона в МЮ после возвращения считается провалом Может дело было не в Роналду?
Нынешние результаты полностью показывают в чем дело))
+2
0
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ken35
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Ответ хавбек+
учитывая какая жара сейчас там стоит Роналду просто феноменален
Жара да, но и возраст не аленький для большого футбола, вообще
+6
-4
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ken35
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Ответ Денис Кёнигсберг
Понимаю, что лига не чета АПЛ. Но забавно смотрятся мучения мю на фоне статистики Роналду
+))
+2
-1
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ken35
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Ответ Artem Piatkov
Забавно, что 27+5 за 1,5 сезона в МЮ после возвращения считается провалом Может дело было не в Роналду?
Какой вопрос,вообще?( Там ведь всё было понятно почти сразу же
+1
0
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ S100 Winner
Он и в 36-37 лет клал по три гола Арсеналу и ТТХэму в АПЛ и тащил МЮ в лидеры таблицы ЛЧ
+++
+2
-1
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Эрнандес Эрнандес
Ответ vwzx8mx5vh
Холанд забил 7 и Роналду забил 7.. но есть нюанс
Они не забивали Массачусетсу? ))
+1
0
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Антиглор17
Еще потренируется и ЛФЛ может потянуть, а потом и в Медиалигу возьмут, может быть...
+3
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