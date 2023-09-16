Роналду забил 7 голов в 4 последних играх за «Аль-Наср» и лидирует в списке бомбардиров лиги
Криштиану Роналду забил за «Аль-Наср» в 4-м матче подряд.
Форвард поразил ворота «Аль-Раэда» (3:0, второй тайм) на 78-й минуте игры 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Начиная с 25 августа 38-летний португалец отметился 7 голами за 4 игры на клубном уровне. Он занимает первое место в списке бомбардиров лиги, на один мяч опережая Садьо Мане и Салема Аль-Досари.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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Может дело было не в Роналду?
Что тут скажешь, молодец
Что мы имеем:
✔️ 8+4 за 5 матчей национального Чемпионата
✔️ 14+5 с учётом ЛЧ Азии и Кубка Арабских Чемпионов
✔️ 729+208 на клубном уровне
👍 852 гола и 241 ассист в футбольной карьере
Ушёл из МЮ и моментально расцвёл, снова став прежним Роналду - убийцей в штрафной и голеодором
Ну а Тен Хаг, что мы имеем:
❌ Поругался с Санчо
❌ слил 100 млн на дебошира Антони
❌ Проиграл Брайтону 1:3, Арсеналу 1:3 и ТТХ 0:2
Время всё расставило по своим местам