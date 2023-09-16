«Барселона» – «Бетис». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Барселона» примет «Бетис» в 5-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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