«Барселона» – «Бетис». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Барселона Бетис Ла Лига онлайны Футбол

«Барселона» примет «Бетис» в 5-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.  

Барселона – Бетис
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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10 комментариев

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JENNINGS
Ответ Max Zhomkov
извините пожалуйста что я не по теме. Днищенский матч тв сегодня покажет 3 матча итальянской серии А, причем в прямом эфире. Если что сегодня играется 4 матча РПЛ, и ни один не будет показан на федеральном ТВ. Цензурных слов нет
Что ты хочешь смотреть? «Балтика» - «Ростов» вместо «Интер» - «Милан»?
С тобой всё хорошо?
+5
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+5
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Flow market Victor Mercedes
Сегодня будет жаркий матч , уверен мы увидим 5+ голов)))
+1
0
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Max Zhomkov
извините пожалуйста что я не по теме. Днищенский матч тв сегодня покажет 3 матча итальянской серии А, причем в прямом эфире. Если что сегодня играется 4 матча РПЛ, и ни один не будет показан на федеральном ТВ. Цензурных слов нет
Да вообще одни 🐓🐓🐓работают на тв
+1
0
+1
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Max Zhomkov
Ответ JENNINGS
Что ты хочешь смотреть? «Балтика» - «Ростов» вместо «Интер» - «Милан»? С тобой всё хорошо?
да хоть бы ЦСКА крылья советов показали бы, интересная игра намечается и благо она в 14:00. а потом уже и серию А можно
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JENNINGS
Ответ Max Zhomkov
да хоть бы ЦСКА крылья советов показали бы, интересная игра намечается и благо она в 14:00. а потом уже и серию А можно
У кого специфические вкусы (я про РПЛ), тот идёт на ветку РПЛ и обсуждает там) Или как-то ищет решение вопроса удовлетворения своего желания смотреть на ЦСКА или ещё кого-то
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Max Zhomkov
Ответ JENNINGS
У кого специфические вкусы (я про РПЛ), тот идёт на ветку РПЛ и обсуждает там) Или как-то ищет решение вопроса удовлетворения своего желания смотреть на ЦСКА или ещё кого-то
я просто высказал мнение, тем более извинился , что не в той ветке, что ты прицепился. И хочу тебе интересный факт отметить, специфические вкусы(рпл) в России в 10 раз популярнее любой другой лиги.
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JENNINGS
Ответ Max Zhomkov
я просто высказал мнение, тем более извинился , что не в той ветке, что ты прицепился. И хочу тебе интересный факт отметить, специфические вкусы(рпл) в России в 10 раз популярнее любой другой лиги.
Я смотрю практически только Ла Лигу, соответственно, это и её ветка. Если как-то задел - прошу простить.
Хорошего всем дня!
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Hella black
Ответ JENNINGS
Я смотрю практически только Ла Лигу, соответственно, это и её ветка. Если как-то задел - прошу простить. Хорошего всем дня!
Не извиняйся,имеешь право высказать своё мнение !
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