«МЮ» проиграл «Брайтону» 4 матча подряд в АПЛ. Последний раз побеждали в феврале 2022-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не набирает очки с «Брайтоном» в 4-м матче АПЛ подряд.

В матче 5-го тура «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счетом 1:3. «Брайтон» одержал победу над «МЮ» в рамках лиги в 4-й раз подряд – ранее манкунианцы уступили «чайкам» со счетом 0:1, 1:2 и 0:4.

Последний раз «МЮ» обыгрывал «Брайтон» в АПЛ в феврале 2022 года (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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95 комментариев

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Отец Абду
В стартовом составе "Брайтона" на матч с "МЮ" были:

Джейсон Стил - 0 £
Льюис Данк - 0 £
Махмуд Дауд - 0 £
Адам Лаллана - 0 £
Дэнни Уэлбек - 0 £
Йоэл Велтман - 0,9 £
Каору Митома - 2,4 £
Паскаль Гроос - 3,1 £
Тарик Лэмпти - 1,5 £

7,9 млн £ за 9 игроков:)
+87
-6
+81
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SergioRamos92
МЮ сейчас это Сити с алиэкспресса
Лысый тренер
Бракованный Холанд
+80
-4
+76
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Born is the King
Ответ Отец Абду
В стартовом составе "Брайтона" на матч с "МЮ" были: Джейсон Стил - 0 £ Льюис Данк - 0 £ Махмуд Дауд - 0 £ Адам Лаллана - 0 £ Дэнни Уэлбек - 0 £ Йоэл Велтман - 0,9 £ Каору Митома - 2,4 £ Паскаль Гроос - 3,1 £ Тарик Лэмпти - 1,5 £ 7,9 млн £ за 9 игроков:)
Ну в Брайтоне разбирающиеся в футболе люди, мы уже это поняли
+56
-1
+55
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BearS
Сегодня оба Манчестера сыграли 1-3. Однако, есть один нюанс %)
+39
-7
+32
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AmanEsen
Брайтон вторым составом вынес МЮ в 1 калитку, Де Дзерби гений
+33
-4
+29
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LIv93
Похоже, что скоро новый цикл начнется…
Каждый год, приходится только верить, что следующий будет лучше.
Столько надежд было, когда Ван Гал приходил, в итоге никакой игры.
Потом Маур, шикарный второй сезон его, второе место в чемпионате и надежда на будущее, потом провал.
В Сульшера никто не верил, но дядька поставил игру, местами даже все было близко к идеалу. Потом снова провальное начало сезона и увольнение.
Тен Хаг, в середине прошлого сезона была шикарная игра, выносили Барсу и в какой-то момент была призрачная надежда догнать лидеров. Не получилось, ждали нового сезона.
И все снова, одно разочарование. Теперь еще и под ним стул зашатался.
ХЗ что не так, вроде бы сильные тренеры, хороших игроков покупаем но каждый год одно и тоже…
И так уже 10 лет …
+22
0
+22
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Anton Kortenko
Ответ FortMinor
Да все таки тен Хаг оказался переоценен как тренер, плохая форма ливерпуля, тоттена и кризис челси в прошлом сезоне пустили всем пыль в глаза. 3 поражения за 5 игр в апл, когда команда чемпион за сезон проигрывает 5 игр. В 4 игре подряд не может обыграть несчастный брайтон. Команде помешала ситуация с антони и санчо? так брайтону мы всегда проигрываем, оба матча в прошлом сезоне при двух разных тренерах брайтона проиграли, в кубке прошли только в серии пенальти, второй сезон подряд уже мучаемся и не можем банальные 1-0 против брайтона вытянуть, вот ни за что не поверю что у них состав умеет играть в футбол больше игроков МЮ при всех минусах. Зачем покупали Хейлунда, Антони, Маунта. Почему Антони играет больше Санчо. Почему пропустили по 6 и 7 от мс и ливера. И самое главное почему летом не взяли Мэддисона который идеально дополнил бы полузащиту с Фернандешом и Каземиро, он же бесплатно был, ладно в МЮ нет спортивного директора который мониторит истекающие контракты игроков, так ты же тренер видно же что мэддисон показывал в лестере(10+9 в команде которая вылетела) и что он готов к игре в топ клубе, почему уперся в этого маунта. Пока что все на чем вывез прошлый сезон тен Хаг это хорошие трансферы Мартинеза, Каземиро + прогресс Рэшфорда и все. В среду игра с Баварией у которой дома даже Байер с молодым тренером смог не проиграть, и вот у меня вопрос: тен Хаг с МЮ будет лучше Байера с Алонсо или ждать очередного позора?
справедливости ради: Брайтон не несчастный, а одна из лучших команд АПЛ по игре.
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Я знаю, что радоваться поражениям родного клуба неправильно, но я просто желаю лысому свалить найух. Выкинуть легенду, не настроить атаку,занять чудом 3 место и выиграть кубок, где Брайтон был даже жёстче сегодняшнего матча это везение. Оно кончилось. Пора на выход. Выкиньте полкоманды, отнимите права у Глэйзеров, как это сделали у Бартомеу и верните Сульшера на и.о.
+24
-7
+17
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FortMinor
Да все таки тен Хаг оказался переоценен как тренер, плохая форма ливерпуля, тоттена и кризис челси в прошлом сезоне пустили всем пыль в глаза. 3 поражения за 5 игр в апл, когда команда чемпион за сезон проигрывает 5 игр. В 4 игре подряд не может обыграть несчастный брайтон. Команде помешала ситуация с антони и санчо? так брайтону мы всегда проигрываем, оба матча в прошлом сезоне при двух разных тренерах брайтона проиграли, в кубке прошли только в серии пенальти, второй сезон подряд уже мучаемся и не можем банальные 1-0 против брайтона вытянуть, вот ни за что не поверю что у них состав умеет играть в футбол больше игроков МЮ при всех минусах. Зачем покупали Хейлунда, Антони, Маунта. Почему Антони играет больше Санчо. Почему пропустили по 6 и 7 от мс и ливера. И самое главное почему летом не взяли Мэддисона который идеально дополнил бы полузащиту с Фернандешом и Каземиро, он же бесплатно был, ладно в МЮ нет спортивного директора который мониторит истекающие контракты игроков, так ты же тренер видно же что мэддисон показывал в лестере(10+9 в команде которая вылетела) и что он готов к игре в топ клубе, почему уперся в этого маунта. Пока что все на чем вывез прошлый сезон тен Хаг это хорошие трансферы Мартинеза, Каземиро + прогресс Рэшфорда и все. В среду игра с Баварией у которой дома даже Байер с молодым тренером смог не проиграть, и вот у меня вопрос: тен Хаг с МЮ будет лучше Байера с Алонсо или ждать очередного позора?
+18
-3
+15
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rigobersong
Ответ хавбек+
интересно кто сегодня не прессинговал, ленился, привозил, плохо играл ногами и пропускал?)
Санчо:))
+18
-5
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Born is the King
Дежурные 3 очка для Брайтона. У Мю походу какой то комплекс перед Брайтоном
+12
0
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Роман
Пока не уберут Роналду МЮ не заиграет, хотя постойте.
+20
-8
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Anton Kortenko
Ответ Отец Абду
В стартовом составе "Брайтона" на матч с "МЮ" были: Джейсон Стил - 0 £ Льюис Данк - 0 £ Махмуд Дауд - 0 £ Адам Лаллана - 0 £ Дэнни Уэлбек - 0 £ Йоэл Велтман - 0,9 £ Каору Митома - 2,4 £ Паскаль Гроос - 3,1 £ Тарик Лэмпти - 1,5 £ 7,9 млн £ за 9 игроков:)
ну так ты сравни: 2 чемпиона АПЛ и 0 чемпионов АПЛ.
+12
-1
+11
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Никита Алексеев
Ай да тен Хаг, дисциплину наладил, негодяев наказал, без Роналду и игра сразу пошла, хотя погодите
+21
-12
+9
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хавбек+
интересно кто сегодня не прессинговал, ленился, привозил, плохо играл ногами и пропускал?)
+11
-2
+9
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Старик Стариканов
Сенсации не случилось,Брайтон ожидаемо победил
+10
-1
+9
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FortMinor
Просто напомню что при сульшере Рэшфорд Марсьяль и Гринвуд забивали 17+17+11
+8
-1
+7
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Пользователь заблокирован
Ответ FortMinor
Да все таки тен Хаг оказался переоценен как тренер, плохая форма ливерпуля, тоттена и кризис челси в прошлом сезоне пустили всем пыль в глаза. 3 поражения за 5 игр в апл, когда команда чемпион за сезон проигрывает 5 игр. В 4 игре подряд не может обыграть несчастный брайтон. Команде помешала ситуация с антони и санчо? так брайтону мы всегда проигрываем, оба матча в прошлом сезоне при двух разных тренерах брайтона проиграли, в кубке прошли только в серии пенальти, второй сезон подряд уже мучаемся и не можем банальные 1-0 против брайтона вытянуть, вот ни за что не поверю что у них состав умеет играть в футбол больше игроков МЮ при всех минусах. Зачем покупали Хейлунда, Антони, Маунта. Почему Антони играет больше Санчо. Почему пропустили по 6 и 7 от мс и ливера. И самое главное почему летом не взяли Мэддисона который идеально дополнил бы полузащиту с Фернандешом и Каземиро, он же бесплатно был, ладно в МЮ нет спортивного директора который мониторит истекающие контракты игроков, так ты же тренер видно же что мэддисон показывал в лестере(10+9 в команде которая вылетела) и что он готов к игре в топ клубе, почему уперся в этого маунта. Пока что все на чем вывез прошлый сезон тен Хаг это хорошие трансферы Мартинеза, Каземиро + прогресс Рэшфорда и все. В среду игра с Баварией у которой дома даже Байер с молодым тренером смог не проиграть, и вот у меня вопрос: тен Хаг с МЮ будет лучше Байера с Алонсо или ждать очередного позора?
Когда у тебя команда забила 58 голов в прошлом сезоне, а разница мячей вообще топ 6-7, то только идиоты навроде Гегенпрессинга Рангника могут писать и защищать тен Хага
+7
0
+7
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Imax161
Тут есть те кто гнал роналду и писал дайте время Тен Хагу построить команду, интересно ваше мнение сейчас? Хотя бы по тен хагу
+8
-2
+6
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Imax161
Ответ LIv93
Похоже, что скоро новый цикл начнется… Каждый год, приходится только верить, что следующий будет лучше. Столько надежд было, когда Ван Гал приходил, в итоге никакой игры. Потом Маур, шикарный второй сезон его, второе место в чемпионате и надежда на будущее, потом провал. В Сульшера никто не верил, но дядька поставил игру, местами даже все было близко к идеалу. Потом снова провальное начало сезона и увольнение. Тен Хаг, в середине прошлого сезона была шикарная игра, выносили Барсу и в какой-то момент была призрачная надежда догнать лидеров. Не получилось, ждали нового сезона. И все снова, одно разочарование. Теперь еще и под ним стул зашатался. ХЗ что не так, вроде бы сильные тренеры, хороших игроков покупаем но каждый год одно и тоже… И так уже 10 лет …
Там барса было тоже не очень, плюсом бы не назвал, тен хаг пока кажется слабее из всех что назвали по результату
+6
0
+6
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Aleksandr Dubovik
Роналду был прав, лысый слишком много на себя берет, а по факту пустышка
+12
-6
+6
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Ложный Латераль
Мне бы хотелось похвалить Де Дзерби. Все 3 гола как под копирку. Это называется слаженная тактика. И это игра показала фанатам МЮ каково это играть, когда в команде есть тренер
+7
-1
+6
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Xm.md
Роналду не прессингует, надо что-то с этим делать
+6
-1
+5
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danik 258808
И ради этого лысого бездаря, кикнули легенду
+7
-2
+5
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Лёха Миллер
Помогите Даше найти:
1)Игру МЮ
2)Положительную динамику
3)Марсиаля на поле
+5
-1
+4
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