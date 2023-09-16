«МЮ» проиграл «Брайтону» 4 матча подряд в АПЛ. Последний раз побеждали в феврале 2022-го
«Манчестер Юнайтед» не набирает очки с «Брайтоном» в 4-м матче АПЛ подряд.
В матче 5-го тура «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счетом 1:3. «Брайтон» одержал победу над «МЮ» в рамках лиги в 4-й раз подряд – ранее манкунианцы уступили «чайкам» со счетом 0:1, 1:2 и 0:4.
Последний раз «МЮ» обыгрывал «Брайтон» в АПЛ в феврале 2022 года (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Лысый тренер
Бракованный Холанд
Каждый год, приходится только верить, что следующий будет лучше.
Столько надежд было, когда Ван Гал приходил, в итоге никакой игры.
Потом Маур, шикарный второй сезон его, второе место в чемпионате и надежда на будущее, потом провал.
В Сульшера никто не верил, но дядька поставил игру, местами даже все было близко к идеалу. Потом снова провальное начало сезона и увольнение.
Тен Хаг, в середине прошлого сезона была шикарная игра, выносили Барсу и в какой-то момент была призрачная надежда догнать лидеров. Не получилось, ждали нового сезона.
И все снова, одно разочарование. Теперь еще и под ним стул зашатался.
ХЗ что не так, вроде бы сильные тренеры, хороших игроков покупаем но каждый год одно и тоже…
И так уже 10 лет …
1)Игру МЮ
2)Положительную динамику
3)Марсиаля на поле