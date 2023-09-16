«МЮ» проиграл «Брайтону» 4 матча подряд в АПЛ. Последний раз побеждали в феврале 2022-го

«Манчестер Юнайтед» не набирает очки с «Брайтоном» в 4-м матче АПЛ подряд.

В матче 5-го тура « » уступил «Брайтону» со счетом 1:3. «Брайтон» одержал победу над «МЮ» в рамках лиги в 4-й раз подряд – ранее манкунианцы уступили «чайкам» со счетом 0:1, 1:2 и 0:4.

Последний раз «МЮ» обыгрывал « » в в феврале 2022 года (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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