«Спартак» победил впервые за 5 матчей в РПЛ и до 5 очков сократил отставание от «Краснодара»
«Спартак» прервал серию без побед в Мир РПЛ, одолев «Сочи» (1:0).
До сегодняшнего дня команда Гильерме Абаскаля в последний раз выигрывала в чемпионате России 5 августа – у «Рубина» (4:1). Затем последовали три поражения и одна ничья.
Благодаря победе над «Сочи» в 8-м туре красно-белые поднялись на 6-е место по итогам игрового дня. У них 13 очков – как у «Урала» и на одно больше, чем у ЦСКА и «Локомотива». При этом екатеринбуржцы и железнодорожники сыграли пока по 7 раз.
Также «Спартаку» удалось сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до 5 очков.
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Газпром, Матч ТВ, вы там совсем обнаглели?
Ни одного матча чемпионата России сегодня не показали на Матч ТВ, и сразу несколько – чемпионата Италии!
Вы точно РОССИЙСКИЙ телеканал?
Не более. Игра вызывает грусть-печаль.
P.S. Болельщик "Спартака"
Только Краснодар по итогу сезона будет в тройке лидеров, а Спартак нет.