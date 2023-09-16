«Спартак» победил впервые за 5 матчей в РПЛ и до 5 очков сократил отставание от «Краснодара»

«Спартак» прервал серию без побед в Мир РПЛ, одолев «Сочи» (1:0).

До сегодняшнего дня команда в последний раз выигрывала в чемпионате России 5 августа – у «Рубина» (4:1). Затем последовали три поражения и одна ничья.

Благодаря победе над « » в 8-м туре красно-белые поднялись на 6-е место по итогам игрового дня. У них 13 очков – как у «Урала» и на одно больше, чем у и « ». При этом екатеринбуржцы и железнодорожники сыграли пока по 7 раз.

Также « » удалось сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до 5 очков.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS