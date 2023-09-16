«Спартак» победил впервые за 5 матчей в РПЛ и до 5 очков сократил отставание от «Краснодара»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Урал Краснодар Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» прервал серию без побед в Мир РПЛ, одолев «Сочи» (1:0).

До сегодняшнего дня команда Гильерме Абаскаля в последний раз выигрывала в чемпионате России 5 августа – у «Рубина» (4:1). Затем последовали три поражения и одна ничья.

Благодаря победе над «Сочи» в 8-м туре красно-белые поднялись на 6-е место по итогам игрового дня. У них 13 очков – как у «Урала» и на одно больше, чем у ЦСКА и «Локомотива». При этом екатеринбуржцы и железнодорожники сыграли пока по 7 раз.

Также «Спартаку» удалось сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до 5 очков.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
ВОПРОС ДНЯ

Газпром, Матч ТВ, вы там совсем обнаглели?

Ни одного матча чемпионата России сегодня не показали на Матч ТВ, и сразу несколько – чемпионата Италии!

Вы точно РОССИЙСКИЙ телеканал?
+89
-18
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Уму непостижимо, что Ангбан не получил, как минимум, жк за свой фол? Во-первых, это было откровенно умышленно и грязно. А во-вторых, Промес мог получить травму не только от контакта, но и после такое неожиданного наступа на мяч
+44
-5
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ Евгений Кузнецов
ВОПРОС ДНЯ Газпром, Матч ТВ, вы там совсем обнаглели? Ни одного матча чемпионата России сегодня не показали на Матч ТВ, и сразу несколько – чемпионата Италии! Вы точно РОССИЙСКИЙ телеканал?
Да всё норм. Торпедо показывает лучший хоккей? Мимо. Спартак самый популярный клуб России? Мимо. Ну и красивую картинку из Калининграда не покажут. А покажут Дженоа-Наполи😁Ну благо есть другие каналы конечно…
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Евгений Кузнецов
ВОПРОС ДНЯ Газпром, Матч ТВ, вы там совсем обнаглели? Ни одного матча чемпионата России сегодня не показали на Матч ТВ, и сразу несколько – чемпионата Италии! Вы точно РОССИЙСКИЙ телеканал?
Завтра в прямом эфире покажут еще два матча Серии А и ... матч Зенита.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зицпредседатель Фунт
Судья конечно чудак редкостный. За умышленный удар сзади не дать желтую карточку.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forrest Gamp
Молодцы, подняли настроение.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ник Гре
"Три очка не пахнут". ©
Не более. Игра вызывает грусть-печаль.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barnauldiscovery
За такое позорное катание мяча назад на последних минутах вместо контратак должны были сегодня ответный мяч получать. Это прям заслуженно было бы

P.S. Болельщик "Спартака"
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Абаскаль снова молодец?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakovec navsegda
Ответ barnauldiscovery
За такое позорное катание мяча назад на последних минутах вместо контратак должны были сегодня ответный мяч получать. Это прям заслуженно было бы P.S. Болельщик "Спартака"
К сожалению, это говорит об отсутствии психологии победителей. Да, команда вырвала победу в дополнительное время, но ощущения, что дальше будет идти стабильно в чемпионате, нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DVS1
Ответ Pertinax Gandi
Абаскаль снова молодец?
Нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Заварзин
КБ, с победой! З очка не пахнут, конечно. Но! Вопросов к Абаскплю и к состоянию команды только лишь прибавилось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЖУЛИК
Ответ Александр Коларов
Чемпионством запахло уже ?😂
Зафанило
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
Ответ Евгений Кузнецов
ВОПРОС ДНЯ Газпром, Матч ТВ, вы там совсем обнаглели? Ни одного матча чемпионата России сегодня не показали на Матч ТВ, и сразу несколько – чемпионата Италии! Вы точно РОССИЙСКИЙ телеканал?
три матча серии А показали и ни одного матча РПЛ. Нормальных слов нет на них. Показали да хотя бы ЦСКА крылья, хороший матч был, а потом уже показывайте матчи других чемпионатов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RWMen
Ответ Pertinax Gandi
Абаскаль снова молодец?
Игру смотрел хоть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
Та Краснодар скатится,дело времени.Поэтому на этом не делал бы акцент.Мы боремся не с Краснодаром а сами с собой.
это ты верно подметил.
Только Краснодар по итогу сезона будет в тройке лидеров, а Спартак нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Ответ Forrest Gamp
Молодцы, подняли настроение.
Лиха беда начало....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Ответ barnauldiscovery
За такое позорное катание мяча назад на последних минутах вместо контратак должны были сегодня ответный мяч получать. Это прям заслуженно было бы P.S. Болельщик "Спартака"
Ага, сразу вспоминаю матч при Руи против Ростов. Ведём 1-0 и в конце матча прессингуем, неудачно. И получаем контратаку. В конце просто тянули время но катание было впереди без обострение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Ответ Евгений Кузнецов
ВОПРОС ДНЯ Газпром, Матч ТВ, вы там совсем обнаглели? Ни одного матча чемпионата России сегодня не показали на Матч ТВ, и сразу несколько – чемпионата Италии! Вы точно РОССИЙСКИЙ телеканал?
Конечно российский) но только матчи на которые есть спрос показывают только платно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Снежана Цветкова
Ответ Евгений Кузнецов
ВОПРОС ДНЯ Газпром, Матч ТВ, вы там совсем обнаглели? Ни одного матча чемпионата России сегодня не показали на Матч ТВ, и сразу несколько – чемпионата Италии! Вы точно РОССИЙСКИЙ телеканал?
Проросийский 💯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель побеждать
Гениальная новость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Странно, но Спартак который явно провалился в последний месяц рядом с Уралом и Краснодаром, которым все восхищаются?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wlad wasew
Чемпионы по игре, затолкали таки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МАРЬЯН ДАНИЛОВ
А интересная риторика пошла. Если...А вдруг...Краснодар проиграет. Про гегемона и не вспоминаем. А он завтра прыг-скок и на втором месте (всякое бывает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lunatic Insane
выше коней и слава богу! :-)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий