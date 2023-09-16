Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»

Гельмут Марко выступил за признание Фелипе Массы чемпионом сезона-2008.

, выступавший за « », полагает, что ему должны передать титул, завоеванный пилотом « » . Марко заявил, что хотел бы видеть южноамериканца чемпионом, а также поделился мыслями о скандальном , когда в намеренную аварию попал гонщик «Рено» Нельсон Пике-младший.

Тогда победу одержал напарник Нельсиньо Фернандо Алонсо, лидировавший в гонке Масса остался без очков. Хэмилтон занял третью строчку, а в конце сезона опередил бразильца на одно очко.

«Даже выбор круга для пит-стопа [Алонсо] был подозрительным. После этого ситуация стала секретом полишинеля. Я был удивлен, что для раскрытия этого дела потребовалось так много времени.

Если появились новые факты, можно провести разбирательство. И шансы Массы не такие плохие. Единственный вопрос в том, придется ли пересматривать множество других гонок с инцидентами.

Было ужасно наблюдать, как Масса 20 секунд празднует титул в Бразилии, а потом все перевернулось. Я бы хотел, чтобы ему присудили титул. А у господина Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше», – сообщил советник «Ред Булл».

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