Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»

Теги Гран-при Бразилии Феррари Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Формула-1 Гельмут Марко Рено Авто

Гельмут Марко выступил за признание Фелипе Массы чемпионом сезона-2008.

Фелипе, выступавший за «Феррари», полагает, что ему должны передать титул, завоеванный пилотом «Макларена» Льюисом Хэмилтоном. Марко заявил, что хотел бы видеть южноамериканца чемпионом, а также поделился мыслями о скандальном Гран-при Сингапура, когда в намеренную аварию попал гонщик «Рено» Нельсон Пике-младший.

Тогда победу одержал напарник Нельсиньо Фернандо Алонсо, лидировавший в гонке Масса остался без очков. Хэмилтон занял третью строчку, а в конце сезона опередил бразильца на одно очко.

«Даже выбор круга для пит-стопа [Алонсо] был подозрительным. После этого ситуация стала секретом полишинеля. Я был удивлен, что для раскрытия этого дела потребовалось так много времени.

Если появились новые факты, можно провести разбирательство. И шансы Массы не такие плохие. Единственный вопрос в том, придется ли пересматривать множество других гонок с инцидентами.

Было ужасно наблюдать, как Масса 20 секунд празднует титул в Бразилии, а потом все перевернулось. Я бы хотел, чтобы ему присудили титул. А у господина Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше», – сообщил советник «Ред Булл».

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19 комментариев

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Serghei Cardasciuc
Зачётный троллинг Хэма👌
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alex8895
Марко: Хотел бы чтобы титул 2008 года присудили Массе, а у Хэмилтона, которому рекорды не важны, было бы на один меньше.

Хэмилтон: То что он сказал абсолютно неприемлемо. Обычно таких людей убирают или заявляют что не поддерживают подобное.
+11
-3
+8
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voroninboris
Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, давно не было чемпионов североамериканцев»
+7
0
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Роман
Ответ alex8895
Марко: Хотел бы чтобы титул 2008 года присудили Массе, а у Хэмилтона, которому рекорды не важны, было бы на один меньше. Хэмилтон: То что он сказал абсолютно неприемлемо. Обычно таких людей убирают или заявляют что не поддерживают подобное.
Хэмилтон: недалекие люди, которые комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром
+5
0
+5
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Роман
Гельмут знатно приложил соплежуя.
+5
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Numunu
С удовольствием иногда подшучиваю над Хемом, но при этом всегда признавал его гоночный талант. Старик тоже шутит, но можно пойти еще дальше: Хем тот чемпионат выиграл по всей справедливости, тут вопросов нет. Но и Массу можно понять. Поэтому, раз уж пошла такая дурка, предлагаю оставить титул Хему, еще один титул подарить Массе. За счет бенефициара аварии - Алика. Уж если отнимать титул, Хем то тут причем ? ))
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irs118return
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нормальное такое начало уикенда 😄👌
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Ascari
Ответ Роман
Хэмилтон: недалекие люди, которые комментируют, не зная о работе, которая остается за кадром
Вот это ближе))
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Роман
Ответ Дмитрий Воронцов
У Вас, у читеров надо забрать прошлогоднее чемпионство (доказанное превышение бюджета) и отобрать текущее (снова какие-то махинации с днищем). Но как обычно в виду коррупционной Ф1, вам никаких штрафов не будет, а ваш первый пилот - святая корова.
Ну заплачь ещё, без космовозки Льюис в прошлом году напарнику умудрился проиграть
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Мадина Уйгурова
дед за словом в карман не полезет , молодец, знатно троллит превозмогателя))
+5
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Schiaff1no
Фанаты Мерседеса не читают википедию, даже не узнают об этом, все в выигрыше
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evgenbalukov
забрать у люси один титул и будет только один семикратный, великий на все времена ,чемп🏁🇩🇪
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Jan Vorontsov
Ну вот, теперь Хэмилтон уже не сможет сказать что Марко не любит латиносов.
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Incendier Deafening
Ответ voroninboris
Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, давно не было чемпионов североамериканцев»
Североамереканец эт тип Стролл и Сарджент и Перес?
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Роман
Ответ irs118return
нормальное такое начало уикенда 😄👌
И главное всё по фактам доктор сказал
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