Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Спринт. Гореева стартует 3-й, Гербулова – 18-й, Резцова – 39-й, Сливко – 48-й, Казакевич – 51-й

Теги сборная России жен результаты летний биатлон Лариса Куклина чемпионат России по летнему биатлону Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Кристина Резцова Анна Никулина Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Амина Иванова Любовь Калинина Ксения Довгая Алина Кудисова Анастасия Гришина Кира Дюжева Биатлон

16 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет женский спринт.

Летний биатлон

Альфа-Банк Чемпионат России

Тюмень

Спринт, женщины

Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета. 

Старт-лист

2. Анна Никулина

3. Анастасия Гореева

5. Амина Иванова

8. Светлана Миронова

9. Ксения Довгая

13. Анастасия Гришина

14. Лариса Куклина

15. Любовь Калинина

18. Наталья Гербулова

19. Анна Грухвина

20. Полина Шевнина

22. Алина Кудисова

25. Анастасия Шевченко

29. Тамара Дербушева

30. Валерия Каюмова

39. Кристина Резцова

40. Елизавета Каплина

45. Анастасия Батманова

46. Анастасия Егорова

48. Виктория Сливко

50. Екатерина Носкова

51. Ирина Казакевич

52. Ульяна Нигматуллина

54. Елена Кручинкина

56. Наталия Шевченко

57. Кира Дюжева

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени

10 комментариев

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Konstantin Riga
12-я - Юлия Сазонова. Отмечаем. Хоть одна из 80-х да появилась :) В Сочи её не было.
+3
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+3
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Люблю Женьку
Прям дебютантки сезона - Миронова, Гербулова, Резцова, интересно посмотреть на фоне других.
+3
0
+3
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Yurgen09
До конца гонки интрига обеспечена. Будем ждать финиша Наташи Шевченко!
+2
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Люблю Женьку
Ответ sav187
А вот Юрловой почему-то нет, хотя официально не закончила. Жаль, дала бы прикурить молодежи.
Она же сказала, что к зиме готовится.
+2
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Yurgen09
Если Настя Гореева пройдет чисто огневые рубежи, а это ей вполне по силам, то остальным останется только борьба за серебро и бронзу)))
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Daniyar8
Думаю будут сюрпризы. А так разыграют или будут в десятке как минимум: Сливко, Гербулова, Носкова, Каплина, Егорова, Куклина.
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Док Аксель
Добавилось несколько биатлонисток, которых не было в Сочи. Посмотрим как они сейчас готовы на данном этапе. Всем удачи и без травм !
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sav187
Ответ Konstantin Riga
12-я - Юлия Сазонова. Отмечаем. Хоть одна из 80-х да появилась :) В Сочи её не было.
А вот Юрловой почему-то нет, хотя официально не закончила. Жаль, дала бы прикурить молодежи.
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Gondeira
Ответ Люблю Женьку
Она же сказала, что к зиме готовится.
Больше пяти стартов за сезон не выдержат старые кости?))
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Gondeira
Ответ Konstantin Riga
12-я - Юлия Сазонова. Отмечаем. Хоть одна из 80-х да появилась :) В Сочи её не было.
7 юниорок 2002-03 года выпуска
9 постюниорок 2001 гв
17 молодёжь 1998-2000 гв
20 в расцвете 1993-1997 гв
Ну и вечноцветущие Сазонова, Никулина и Куклина)))
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