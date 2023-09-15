Чемпионат России по летнему биатлону-2023. Спринт. Гореева стартует 3-й, Гербулова – 18-й, Резцова – 39-й, Сливко – 48-й, Казакевич – 51-й
16 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет женский спринт.
Летний биатлон
Тюмень
Спринт, женщины
Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета.
Старт-лист
9. Ксения Довгая
13. Анастасия Гришина
14. Лариса Куклина
15. Любовь Калинина
18. Наталья Гербулова
19. Анна Грухвина
20. Полина Шевнина
22. Алина Кудисова
25. Анастасия Шевченко
29. Тамара Дербушева
30. Валерия Каюмова
39. Кристина Резцова
40. Елизавета Каплина
45. Анастасия Батманова
46. Анастасия Егорова
48. Виктория Сливко
50. Екатерина Носкова
51. Ирина Казакевич
52. Ульяна Нигматуллина
54. Елена Кручинкина
56. Наталия Шевченко
57. Кира Дюжева
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени
9 постюниорок 2001 гв
17 молодёжь 1998-2000 гв
20 в расцвете 1993-1997 гв
Ну и вечноцветущие Сазонова, Никулина и Куклина)))