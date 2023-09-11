Контрольные прокаты сборной России. Кондратюк, Алиев, Семененко, Гуменник, Мозалев выйдут на лед с короткими программами
16 сентября фигуристы представят короткие программы на контрольных прокатах сборной России.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 18:35 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Макар Игнатов
Артем Ковалев
Глеб Лутфуллин
Александр Самарин
Евгений Семененко
Григорий Федоров
Илья Яблоков
Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал
Ооочень надеюсь на что-то достойное у Глеба. Он очень перспективный парень, может отжечь