Контрольные прокаты сборной России. Кондратюк, Алиев, Семененко, Гуменник, Мозалев выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко контрольные прокаты Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Марк Кондратюк Григорий Федоров Фигурное катание

16 сентября фигуристы представят короткие программы на контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:35 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Дмитрий Алиев

Матвей Ветлугин

Петр Гуменник

Макар Игнатов

Артем Ковалев

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Александр Самарин

Евгений Семененко

Григорий Федоров

Илья Яблоков

Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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18 комментариев

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Manukello
Бестыжие. Не пригласили Ивана Попова вопреки спортивному принципу.
+6
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Anatiana
И всё-таки... Что известно по Даниеляну?
+5
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Лучшее_враг_хорошего
Уже 3 год программы и прокаты ребят жду с бОльшим нетерпением, чем у девушек и пар, а уж тем более танцев.
+6
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Аленка_76
Всем ребятам удачи! Жду с нетерпением.
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Елена Спирина
Парней интересней смотреть будет в этом сезоне. Всем удачи!
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elenaa
скорее бы заждались
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Елена Силкина
Всем участникам удачи и хороших прокатов, особенно жду Диму Алиева, Александра Самарина и Макара Игнатова.
+4
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Татьяна Вересова
Мужское одиночное интересно от первого до последнего участника!
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Храбрая виолончелистка
Персонально попереживаю за Илью Яблокова, надеюсь, что со здоровьем у него всё в порядке и он сможет составить достойную конкуренцию лидерам. Да и хочется уже какого-то прорыва для Буцаевой.
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Tattina
Ответ Anatiana
И всё-таки... Что известно по Даниеляну?
А что по нему должно быть известно? Тренировался, что-то выкладывал. Он не в сборной, поэтому ближайший старт, на котором он теоретически может быть - Мемориал Панина в Питере в начале октября.
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N-fox
Мои личные любимцы - Алиев и Мозалев. Удачи всем, всех очень радостно видеть!
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Olga Krayz
Всем участникам удачи!
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Лиана
Не люблю блатных которым завышают баллы, это в основном относится к ЦСКА, болею за честную борьбу на льду а не в судейских кулуарах
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umma
Есть у каждого свои фавориты, но всем желаю удачи ,уверенных прокатов !
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Mion
Очень жду Раммштайн от Пети) еще интересно, что поставили Кондратюку - люблю его стиль в коротких программах. И Яблокову.
Ооочень надеюсь на что-то достойное у Глеба. Он очень перспективный парень, может отжечь
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Луна05
а слабо показать парней по 1 каналу, редиски
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Allairina
Да, МО нынче рулит! Очень жду, всем парням удачи и гладкого льда!
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