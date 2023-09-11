Контрольные прокаты сборной России. Валиева, Туктамышева, Акатьева, Петросян, Муравьева выступят с короткими программами
16 сентября фигуристки покажут короткие программы на контрольных прокатах сборной России.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:20 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала (ТВ – с 15:55).
Участницы
Алина Горбачева
Анастасия Зинина
Дарья Садкова
Ксения Синицына
Елизавета Туктамышева
Майя Хромых
Вероника Яметова
Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал
Всем девчонкам удачи!