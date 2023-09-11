Контрольные прокаты сборной России. Валиева, Туктамышева, Акатьева, Петросян, Муравьева выступят с короткими программами

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Дарья Садкова Анастасия Зинина Фигурное катание

16 сентября фигуристки покажут короткие программы на контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:20 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала (ТВ – с 15:55).

Участницы

Софья Акатьева

Камила Валиева

Алина Горбачева

Вероника Жилина

Анастасия Зинина

Софья Муравьева

Аделия Петросян

Дарья Садкова

Ксения Синицына

Елизавета Туктамышева

Майя Хромых

Вероника Яметова

Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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5 комментариев

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Аленка_76
Очень жду ОП.
Всем девчонкам удачи!
+2
0
+2
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Lapo Elkann
Самый ожидаемый вид ФК. Некоторые программы особенно интересно посмотреть.
+3
-1
+2
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Александр Шульгин
Ответ Оскар Муравьёв
Одни юниорки и милфа туктик забавно.. Что юниорка Садыкова делает на взрослых прокатах
Садкова такая же юниорка как и остальные так что имеет право
0
0
0
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