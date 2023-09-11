Контрольные прокаты сборной России. Валиева, Туктамышева, Акатьева, Петросян, Муравьева выступят с короткими программами

16 сентября фигуристки покажут короткие программы на контрольных прокатах сборной России.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:20 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала (ТВ – с 15:55).

Участницы

Алина Горбачева

Анастасия Зинина

Дарья Садкова

Ксения Синицына

Елизавета Туктамышева

Майя Хромых

Вероника Яметова

Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал