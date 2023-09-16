«Тоттенхэм» забил на 98-й и 100-й и вырвал победу у «Шеффилда». 12 минут добавил судья ко второму тайму – 16 сыграли

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Питер Бэнкс Ришарлисон Деян Кулусевски Футбол

«Тоттенхэм» в добавленное время совершил камбэк против «Шеффилд Юнайтед».

В 5-м туре АПЛ «Тоттенхэм» одержал победу, уступая «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1 к концу второго тайма. На 8-й добавленной ко второму тайму минуте счет в матче сравнял Ришарлисон, а спустя две минуты Деян Кулусевски вывел «Тоттенхэм» вперед.

Отметим, что главный судья матча Питер Бэнкс добавил ко 2-му тайму 12 минут, однако команды сыграли 16 минут.

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33 комментария

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Fona
Не понимаю че тут у комментаторов недовольство. Шеффилд всю игру валялсч на газоне, особенно их вратарь, лучше пусть добавляют больше, чем подобные команды легально тянут время и отнимают очки. Единственное верное решение судьи в этом матче
+34
-3
+31
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Мага Аушев
https://ltdfoto.ru/image/ydNEMW
+19
-2
+17
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ман сити фейк
Вилла так же вырвали победу. АПЛ очень интересно каждым годом. Камбэки Ливерпуль, Сити, Тоттенхэм, Вилла. Но только одно не меняется МЮ по прежнему опозориться
+14
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Billy_Shears
Ответ omsk1716
Бредятина, перешли бы на чистое игровое время 2 по 30 минут.
А чо не 3 по 20 и мяч на шайбу заменить?
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Fona
Ответ Трусики Бочкаревой
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При чем тут Кейн? Будь тут Кейн, а не Ришарлисон, все было бы в разы лучше. Просто наконец-то Тоттенхэм перестал звать именитых автобусников и доверился атакующему, малоизвестному, тренеру
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-2
+9
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deadjoker
ТТХ молодцы, но 16 минут это сюр какой-то
+14
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Иван Иванов
Ришарлисон красавец, хороший ответ хейтерам!
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Иван Иванов
Ответ deadjoker
ТТХ молодцы, но 16 минут это сюр какой-то
Шеффилд это сюр, тянут время с 1й минуты игры и до конца
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Стахович
Это уже превращается в цирк.Там Астон Вилла так же вырвала победу.Теперь по полчаса будут добавлять?
Ещё интересно совпадает, что от таких прибавок ко времени игра переворачивается, а не идёт на пользу андердогам.
+7
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Давид Agabekyan
Ответ deadjoker
ТТХ молодцы, но 16 минут это сюр какой-то
Это называется справедливость. Игроки Шеффилда при любой возможности время тянули, вот их и наказали
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Astella Guccio
Как говорится, Справедливость восторжествует)
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spurssupporter
Ответ Fona
Не понимаю че тут у комментаторов недовольство. Шеффилд всю игру валялсч на газоне, особенно их вратарь, лучше пусть добавляют больше, чем подобные команды легально тянут время и отнимают очки. Единственное верное решение судьи в этом матче
Абсолютно согласен. В первом тайме трибуны негодовали, когда реф добавил 3 минуты. Я такого вообзе не видел раньше.
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Billy_Shears
Ответ omsk1716
В 2021 году проводили исследование и вычислили, что в среднем футбольный матч длится около 60 минут чистого времени. Это приведет к тому что не будет смысла симуляций и затяжки времени.
Я знаю, поэтому я за добавленное время.
Смысл симуляций и затяжек в том, чтобы сломать игру соперника, он никуда не денется.
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KRIPTOZOO
Ну, забили честно, уложились в 12 минут)), не на 113й_)
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AnMe
Ришарлисону психотерапия помогает, видимо) лично я за него рад) (у него помимо гола еще ассист)
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neolol0
Ответ Стахович
Это уже превращается в цирк.Там Астон Вилла так же вырвала победу.Теперь по полчаса будут добавлять?
Клинки как забили, так сразу один за другим валиться начали. 12 даже мало.
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Metallurg111
Ответ KRIPTOZOO
Ну, забили честно, уложились в 12 минут)), не на 113й_)
Ну 4 минуты сверху это празднование двух голов очевидно
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Бандана Тима
что за порнография
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Мага Аушев
Ответ aza_inso
Помянем:(
Это с соккера365, я не ставлю
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omsk1716
Ответ Billy_Shears
А чо не 3 по 20 и мяч на шайбу заменить?
В 2021 году проводили исследование и вычислили, что в среднем футбольный матч длится около 60 минут чистого времени. Это приведет к тому что не будет смысла симуляций и затяжки времени.
0
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omsk1716
Ответ Billy_Shears
Я знаю, поэтому я за добавленное время. Смысл симуляций и затяжек в том, чтобы сломать игру соперника, он никуда не денется.
С точки зрения болельщика не очень смотреть как к 90 минутам унылого футбола, когда игроки валяются весь матч, добавлять еще 16 минут и смотреть как те же игроки также тянут добавленное время.
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Billy_Shears
Ответ omsk1716
С точки зрения болельщика не очень смотреть как к 90 минутам унылого футбола, когда игроки валяются весь матч, добавлять еще 16 минут и смотреть как те же игроки также тянут добавленное время.
Сегодня в добавленное время были огненные концовки. Я люблю футбол и хочу больше футбола, а не меньше.
То что народ приучили к коротким насыщенным видосикам это понятно, но ничего положительного я в этом не вижу.
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Трусики Бочкаревой
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deadjoker
Ответ Иван Иванов
Шеффилд это сюр, тянут время с 1й минуты игры и до конца
Ну так они аутсайдер, забили первыми. Явно уж не по 6 человек в штрафную будут отправлять. Это из разряда жалоб Гвардиолы, мол соперник в 10м оборонялся за линией мяча.
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Давид Agabekyan
Ответ deadjoker
Ну так они аутсайдер, забили первыми. Явно уж не по 6 человек в штрафную будут отправлять. Это из разряда жалоб Гвардиолы, мол соперник в 10м оборонялся за линией мяча.
И? Правила и для фаворитов и для аутсайдеров одинаковые. Судья должен компенсировать время, которое не играли, он это и сделал
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