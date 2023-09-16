«Тоттенхэм» забил на 98-й и 100-й и вырвал победу у «Шеффилда». 12 минут добавил судья ко второму тайму – 16 сыграли

«Тоттенхэм» в добавленное время совершил камбэк против «Шеффилд Юнайтед».

В 5-м туре « » одержал победу, уступая « » со счетом 0:1 к концу второго тайма. На 8-й добавленной ко второму тайму минуте счет в матче сравнял , а спустя две минуты вывел «Тоттенхэм» вперед.

Отметим, что главный судья матча Питер Бэнкс добавил ко 2-му тайму 12 минут, однако команды сыграли 16 минут.

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