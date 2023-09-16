Кубок мира по регби-2023. Самоа сыграет с Чили, Уэльс встретится с Португалией, Ирландия против Тонга
16 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Кубок мира по регби-2023
Групповой этап
Группа D
Бордо, Франция
Самоа – Чили – 16.00
Положение в группе: Япония – 5 очков (1 игра), Англия – 4 (1), Самоа – 0 (0), Аргентина – 0 (1), Чили – 0 (1).
Группа С
Ницца, Франция
Уэльс – Португалия – 18.45
Положение в группе: Австралия – 5 очков (1 игра), Уэльс – 5 (1), Фиджи – 2 (1), Португалия – 0 (0), Грузия – 0 (1).
Группа B
Нант, Франция
Ирландия – Тонга – 22.00
Положение в группе: Ирландия – 5 очков (1 игра), ЮАР – 4 (1), Тонга – 0 (0), Шотландия – 0 (1), Румыния – 0 (1).
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