Кубок мира по регби-2023. Самоа сыграет с Чили, Уэльс встретится с Португалией, Ирландия против Тонга

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16 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа D

Бордо, Франция

Самоа – Чили – 16.00
   

Положение в группе: Япония – 5 очков (1 игра), Англия – 4 (1), Самоа – 0 (0), Аргентина – 0 (1), Чили – 0 (1).

Группа С

Ницца, Франция

Уэльс – Португалия – 18.45
   

Положение в группе: Австралия – 5 очков (1 игра), Уэльс – 5 (1), Фиджи – 2 (1), Португалия – 0 (0), Грузия – 0 (1).

Группа B

Нант, Франция

Ирландия – Тонга – 22.00
   

Положение в группе: Ирландия – 5 очков (1 игра), ЮАР – 4 (1), Тонга – 0 (0), Шотландия – 0 (1), Румыния – 0 (1).

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