Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»

Теги Ливерпуль Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Юрген Клопп Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Вулверхэмптон календарь Алиссон Алексис Мак Аллистер Луис Диас Футбол

Юрген Клопп с раздражением отреагировал на вопрос журналиста перед игрой с «Вулвс».

«Ливерпуль» сыграет против «Вулверхэмптона» на выезде в 12:30 по местному времени (в 14:30 по московскому), хотя некоторые игроки команды только вернулись из расположения сборных.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не выиграл ни один из шести ранних матчей – три ничьих и три поражения.

Журналист The Athletic Джеймс Пирс спросил у Клоппа, сложно ли «Ливерпулю» играть в 12:30, или проблемы с результатами в таких матчах в прошлом сезоне связаны с нехваткой времени на подготовку.

«Вы серьезно задаете этот вопрос?

Что вы имеете в виду, говоря о разнице, если 30 часов назад футболист играл в Боливии? Как вы думаете, в чем причина? Я не понимаю. Речь о времени, о нехватке времени на восстановление между матчами. Это не проблема, если у команды обычная неделя, мы всегда об этом говорили. Единственная проблема – нехватка времени на восстановление.

До марта у нас четыре паузы на матчи сборных. В двух случаях после них у «Ливерпуля» стоит матч в 12:30. Если я хоть слово об этом скажу, то весь мир опять такой: «Снова он ноет». Но это просто смехотворно. Некоторых игроков из Южной Америки я еще даже не видел, а мы играем через сутки. Просто шутка какая-то.

Мы это не изменим, и вся эта ситуация вообще ничего не меняет. Им просто наплевать на это, так почему мы должны это обсуждать?

И вы сидите с вопросом: «В чем именно проблема? 12:30, все из-за того, что это время обеда? Или это, может, связано со временем между играми и интенсивностью путешествия?» Составьте свое собственное мнение об этом, не пользуясь источниками», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

12 сентября Алексис Мак Аллистер сыграл 85 минут в матче между Боливией и Аргентиной (0:3). Луис Диас сыграл за Колумбию против Чили (0:0), вратарь Алиссон остался в запасе на матч между Бразилией и Перу (1:0).

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Вулвс». Начало – в 14:30 по московскому времени.

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38 комментариев

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Adil Sugurbayev
Снова он ноет
+96
-23
+73
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Homelender_666
Читает Спортс. Респект 👍
+34
-1
+33
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LechK1nG
Ответ Валера
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Получается, Юрген не нытик, а предсказатель.
+17
0
+17
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mArty-.-
А ведь реально странно, что только один матч так вынесен. И это происходит не в первый и не во второй раз.
+21
-5
+16
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Under
Ответ mArty-.-
А ведь реально странно, что только один матч так вынесен. И это происходит не в первый и не во второй раз.
почему странно?
12:30 в субботу - классический слот для одного матча в АПЛ
некоторые лиги вообще вчера ещё тур открыли
+13
0
+13
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charly001
Ответ ман сити фейк
Поставь матч в понедельник он снова ноет. Недостаточно времени для подготовки еврокубковым матчам
Так ливер же по четвергам играет , так что понедельник норм 👌
+10
-1
+9
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werowolf-gears
Ответ mArty-.-
А ведь реально странно, что только один матч так вынесен. И это происходит не в первый и не во второй раз.
Это часть антиливерпульского заговора
+14
-7
+7
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QWertY
Очередное нытье от Клопа из за нытья Клопа
+13
-7
+6
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de-fussball
вчера, в пятницу, играли в Германии, Испании и Франции. и ничего, тоже сборники
+5
0
+5
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Антон Киселёв
Венгер предлагал отменить международные окна и играть все отборы после клубного сезона, клубы не поддержали эту идею
+4
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ман сити фейк
Поставь матч в понедельник он снова ноет. Недостаточно времени для подготовки еврокубковым матчам
+8
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<~Inter~>
Ответ mArty-.-
А ведь реально странно, что только один матч так вынесен. И это происходит не в первый и не во второй раз.
Каждую неделю у АПЛ есть ранний матч рассчитанный на азиатский рынок. Невозможно бороться за крупнейший в мире рынок проводя матчи после полуночи по азиатскому времени. Этой практикой давно пользуются все топ чемпионаты, так как всем им важно бороться за новых зрителей и давать возможность своим болельщикам смотреть матчи в прямом эфире
+4
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Егор Егор
Ответ de-fussball
вчера, в пятницу, играли в Германии, Испании и Франции. и ничего, тоже сборники
Так никто не против, но Ливерпуль куда чаще играет утром в субботу.
ПСЖ и Бавария, кстати, вчера споткнулись.
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Роман
Ответ LechK1nG
Получается, Юрген не нытик, а предсказатель.
Как же Юрген предсказывает
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Усы Годзиллы
Реалу и Реал Сосьедаду вообще на кой то фиг перенесли матч позже на сутки, хотя оба клуба играют в ЛЧ и им наоборот, лучше раньше сыграть матч Ла Лиги.

Везде проблемы с календарем.

Достаточно убрать Лигу Наций и всё станет нормально.

Отборочные матчи не проводили бы так часто, а товарищеские матчи и так проводят.
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Павел Мельников
Кажется, Клопп научился читать комменты на спортсе.
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a.sh.s.
он точно читает коменты в спортце)
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Вадим Сидоров
У 4-го по стоимости футклуба мира нет денег для ротации?
Пора уже большим клубам использовать широкую ротацию. Например привлекать доморощенных английских игроков, не привлекаемых в сборную - они в матчах сборных не участвовали, они свежие, пусть бегают.
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Red Line
перепись хейтерушек в комментах открыта. пишите ещё шутки их аншлага, умники)
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Waititi
Кто бы что не говорил, но Клоп говорит верно. Это не дворовые пацаны которые могут выдать максимум 3часа ночи, они профи и все подвязано на режиме и тут вместо тихого часа у тебя игра вот и играть будут как сонные мухи.
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Слутск Халлского
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Опять он ноет
не опять, а снова
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Buba
Ответ charly001
Так ливер же по четвергам играет , так что понедельник норм 👌
Скоро маню как всегда присоединится к любимому турниру 😂
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LechK1nG
Ответ Роман
Как же Юрген предсказывает
Предсказывает комменты на спортсе.
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Валера
А считается нытиком тот, кто ноет о том что Клопп опять ноет?
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Spaten
Хорошая попытка, но нет, мистер нытик!)
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