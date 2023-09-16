Клопп о матче в 12:30 после паузы на сборные: «Просто смехотворно. Но если я скажу хоть слово, весь мир опять такой: «Снова он ноет»
Юрген Клопп с раздражением отреагировал на вопрос журналиста перед игрой с «Вулвс».
«Ливерпуль» сыграет против «Вулверхэмптона» на выезде в 12:30 по местному времени (в 14:30 по московскому), хотя некоторые игроки команды только вернулись из расположения сборных.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» не выиграл ни один из шести ранних матчей – три ничьих и три поражения.
Журналист The Athletic Джеймс Пирс спросил у Клоппа, сложно ли «Ливерпулю» играть в 12:30, или проблемы с результатами в таких матчах в прошлом сезоне связаны с нехваткой времени на подготовку.
«Вы серьезно задаете этот вопрос?
Что вы имеете в виду, говоря о разнице, если 30 часов назад футболист играл в Боливии? Как вы думаете, в чем причина? Я не понимаю. Речь о времени, о нехватке времени на восстановление между матчами. Это не проблема, если у команды обычная неделя, мы всегда об этом говорили. Единственная проблема – нехватка времени на восстановление.
До марта у нас четыре паузы на матчи сборных. В двух случаях после них у «Ливерпуля» стоит матч в 12:30. Если я хоть слово об этом скажу, то весь мир опять такой: «Снова он ноет». Но это просто смехотворно. Некоторых игроков из Южной Америки я еще даже не видел, а мы играем через сутки. Просто шутка какая-то.
Мы это не изменим, и вся эта ситуация вообще ничего не меняет. Им просто наплевать на это, так почему мы должны это обсуждать?
И вы сидите с вопросом: «В чем именно проблема? 12:30, все из-за того, что это время обеда? Или это, может, связано со временем между играми и интенсивностью путешествия?» Составьте свое собственное мнение об этом, не пользуясь источниками», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
12 сентября Алексис Мак Аллистер сыграл 85 минут в матче между Боливией и Аргентиной (0:3). Луис Диас сыграл за Колумбию против Чили (0:0), вратарь Алиссон остался в запасе на матч между Бразилией и Перу (1:0).
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Вулвс». Начало – в 14:30 по московскому времени.
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некоторые лиги вообще вчера ещё тур открыли
ПСЖ и Бавария, кстати, вчера споткнулись.
Везде проблемы с календарем.
Достаточно убрать Лигу Наций и всё станет нормально.
Отборочные матчи не проводили бы так часто, а товарищеские матчи и так проводят.
Пора уже большим клубам использовать широкую ротацию. Например привлекать доморощенных английских игроков, не привлекаемых в сборную - они в матчах сборных не участвовали, они свежие, пусть бегают.