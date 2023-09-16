«МЮ» на 9 очков отстает от «Сити» после 5 туров АПЛ. Команда тен Хага идет 12-й в турнирной таблице

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Брайтон Футбол

Отставание «МЮ» от лидера в турнирной таблице увеличилось до 9 очков.

После поражения от «Брайтона» в 5-м туре (1:3) «Манчестер Юнайтед» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.

Лидер турнирной таблицы «Манчестер Сити», одержавший в 5-м туре победу над «Вест Хэмом» (3:1), набрал 15 очков.

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68 комментариев

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rigobersong
Не понимаю всеобщего хейта к Тен Хагу. САФ в таблице всегда шел рядом с Челси и к нему не было вопросов, сейчас Тен Хаг идет в таблице рядом с Челси, и на него все налетели:))
+142
-10
+132
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feelthedroom@mail.ru
Зато какой характер у тренера, убрал Криша, убрал Санчо.
Просто монстр!
Какая трансферная политика!
Правда получает 7 от Ливерпуля и трешку от Брайтона дома)
Мечта)))
+86
-5
+81
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OldCityFan
Дайте 7Хагу поработать) МЮ как подделка Сити, фальшивый Холланд и фальшивый лысый шарлатан
+66
-8
+58
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Не понимаю всеобщего хейта к Тен Хагу. САФ в таблице всегда шел рядом с Челси и к нему не было вопросов, сейчас Тен Хаг идет в таблице рядом с Челси, и на него все налетели:))
Но есть нюанс)
+41
-4
+37
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ФЕРРРАН
А кто сегодня будет виноват у гениального 7Хага?
+21
-2
+19
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Aleksandr Danilov
Роналду был во всем не прав, руководство и гений тренерского цеха во всем правы
+21
-3
+18
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Роман
Токсичный Роналду разваливает МЮ своим отсутствием.
+14
-3
+11
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ФЕРРРАН
А где гениальный Антони?
А где новокупленная шпала Хейлунд?
+11
0
+11
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Ман Сити
А если бы не ошибки судей в 1 и 3 м туре где маню просто подарили очки и потом извинялись? То отставание было бы на 15 очков)
+13
-3
+10
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llolishe
Переключаю на матч Интер-Милан и слышу как Черданцев говорит :Онана перешел в Юнайтед и сразу же пропустил с центра поля🤣🤣🤣
+9
-1
+8
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karaDENIZZZ
Юнайтед на 9 световых лет отстает от Сити, а не на 9 очков.
+9
-1
+8
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Obdob
Ответ Someone from Internet
Да норм. Всё-таки насчёт парика я был прав, обдоб)
парик не сжигал в камин 500 млн, чтобы потом влетать с позорным счетом принципиальному сопернику, в отличие от 7хага))
+8
-1
+7
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Universal1000
11 лет подряд ниже МС финишировали уже по сути.
Сильно.
Манчетер Юнайтед - железобетонно и безальтернативно вторая команда города. Скоро вырастут поколения людей, которые не видели иных времен хехе.
+8
-1
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llolishe
Манчестер Юнайтед надо по Лутону в таблице смотреть
+8
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Muni Klar
Ответ Born is the King
Today I feel Qatari
он походу прав насчет 7хага
+6
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кэпко
Ответ ФЕРРРАН
А кто сегодня будет виноват у гениального 7Хага?
Криш
Магвайер
Де Хеа
Санчо
Вращайте барабан
+6
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Avenaro
Ответ feelthedroom@mail.ru
Зато какой характер у тренера, убрал Криша, убрал Санчо. Просто монстр! Какая трансферная политика! Правда получает 7 от Ливерпуля и трешку от Брайтона дома) Мечта)))
Де Хеа тоже пал жертвой железного голландца.
+6
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Cheldon
Правильный заголовок: «6 очков от Чемпионшипа». Зачем писать про 9 очков :)
+5
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Zlatan Ibra
Ответ ФЕРРРАН
А где гениальный Антони? А где новокупленная шпала Хейлунд?
Хейлунд-то в чём виноват?)
+6
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Obdob
Ответ Someone from Internet
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миа сан миа, что с лицом?))
+5
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sah_mz
Спартак нашего времени
+3
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Sul Abd
А кто то говорил Тен Хаага звали для титулов !
Он соберет супер команду !!!
А на деле он выгнал единственного парня с железными яйцами ! Который в этом сезоне точно тащил бы команду !
Купил шлак по имени Антони !
Команда играет еще хуже чем при Сульшере!!!
Хейлунд ахаххахахах (это просто смешно)
И превратил команду в Дом 2...
Вот вам и аналитики со sports.ru которые только умничают....
А на деле МЮ загнан и еще большую яму....
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Руслан Ганбаров
Роналду в дубль для возобновления конкуренции!
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Bigbadaboom
Ответ Universal1000
11 лет подряд ниже МС финишировали уже по сути. Сильно. Манчетер Юнайтед - железобетонно и безальтернативно вторая команда города. Скоро вырастут поколения людей, которые не видели иных времен хехе.
Кстати верное замечание, молодые пацаны будут воспринимать МЮ как Эвертон в отношении Ливерпуля.
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Ванёк Осипов
что тэн хаг говорит?
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