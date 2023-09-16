«МЮ» на 9 очков отстает от «Сити» после 5 туров АПЛ. Команда тен Хага идет 12-й в турнирной таблице

Отставание «МЮ» от лидера в турнирной таблице увеличилось до 9 очков.

После поражения от « » в 5-м туре (1:3) « » с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице на данный момент.

Лидер турнирной таблицы « », одержавший в 5-м туре победу над « » (3:1), набрал 15 очков.

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