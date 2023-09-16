«МЮ» на 9 очков отстает от «Сити» после 5 туров АПЛ. Команда тен Хага идет 12-й в турнирной таблице
Отставание «МЮ» от лидера в турнирной таблице увеличилось до 9 очков.
После поражения от «Брайтона» в 5-м туре (1:3) «Манчестер Юнайтед» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.
Лидер турнирной таблицы «Манчестер Сити», одержавший в 5-м туре победу над «Вест Хэмом» (3:1), набрал 15 очков.
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Просто монстр!
Какая трансферная политика!
Правда получает 7 от Ливерпуля и трешку от Брайтона дома)
Мечта)))
А где новокупленная шпала Хейлунд?
Сильно.
Манчетер Юнайтед - железобетонно и безальтернативно вторая команда города. Скоро вырастут поколения людей, которые не видели иных времен хехе.
Магвайер
Де Хеа
Санчо
Вращайте барабан
Он соберет супер команду !!!
А на деле он выгнал единственного парня с железными яйцами ! Который в этом сезоне точно тащил бы команду !
Купил шлак по имени Антони !
Команда играет еще хуже чем при Сульшере!!!
Хейлунд ахаххахахах (это просто смешно)
И превратил команду в Дом 2...
Вот вам и аналитики со sports.ru которые только умничают....
А на деле МЮ загнан и еще большую яму....