Андрей Назаров: «Унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в России не останавливается, есть драки, голы, комбинации»

Андрей Назаров высказался о ярком старте сезона в КХЛ.

«На старте сезона наша лига радует своей медийностью. Взять, например, недавнюю историю с комментатором на матче « » с « ». Некоторые клубы ее сразу подхватили, начали использовать в своих интересах, повышать и раскручивать интерес к КХЛ. В итоге на ровном месте сделаны дополнительные рейтинги, а не обсудил эту тему только ленивый.

В целом мы видим интересный и конкурентоспособный хоккей. У отдельных топ-команд не до конца сыгрались звенья, так как они начали подготовку к сезону позднее, но гранды обязательно свое наверстают.

Главное, что болельщики заполняют трибуны, а унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в стране не останавливается, в матчах есть драки, обилие голов, красивые комбинации, сэйвы вратарей, а после игр все улыбаются и жмут друг другу руки.

Все понимают, что делают одно дело на благо любимой миллионами болельщиков игры», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

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