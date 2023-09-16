Андрей Назаров: «Унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в России не останавливается, есть драки, голы, комбинации»

Теги Торпедо болельщики драки премьер-лига Россия телевидение Андрей Назаров КХЛ Артем Божко Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о ярком старте сезона в КХЛ.

«На старте сезона наша лига радует своей медийностью. Взять, например, недавнюю историю с комментатором на матче «Торпедо» с «Куньлунем». Некоторые клубы ее сразу подхватили, начали использовать в своих интересах, повышать и раскручивать интерес к КХЛ. В итоге на ровном месте сделаны дополнительные рейтинги, а не обсудил эту тему только ленивый.

В целом мы видим интересный и конкурентоспособный хоккей. У отдельных топ-команд не до конца сыгрались звенья, так как они начали подготовку к сезону позднее, но гранды обязательно свое наверстают.

Главное, что болельщики заполняют трибуны, а унылый футбол завидует яркому старту сезона в КХЛ. Раскрутка хоккея в стране не останавливается, в матчах есть драки, обилие голов, красивые комбинации, сэйвы вратарей, а после игр все улыбаются и жмут друг другу руки.

Все понимают, что делают одно дело на благо любимой миллионами болельщиков игры», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

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35 комментариев

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Region123
пора вводить фан уйди на хоккее ))
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J-12
обязательно оскорблять в этом случае другой вид спорта?? гн*л*унылый душой человек
+20
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DancePunk
Очень завидуем лиге, где один человек превратил богатейший клуб страны в личную игрушку, а все вынуждены пресмыкаться)
+15
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Aleksey Yashin
Другими словами: Наш хоккей самый лучший, а все остальные виды спорта нам завидуют
+5
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Green grass
Помню как многие вместо прямого эфира молодежного ЧМ по хоккею смотрели игру 10-летней давности и радовались)))
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Saint_Jimmy
Ответ J-12
обязательно оскорблять в этом случае другой вид спорта?? гн*л*унылый душой человек
А у какеистов всегда так, не могут не подковырнуть. Свербит, видать, от того, что ногомяч всё-таки номер один по популярности и в мире, и в России.
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vzi
Честно говоря, вообще не в курсе, что там за история с комментатором на хоккее.

О популярности видов спорта и их медийности можно судить и по количеству комментариев на специализированных сайтах - сравните количество комментариев под новостями о Спартаке, Зените, ЦСКА, Дзюбе (и это без учета европейских топ-чемпионатов и ЛЧ) и под новостями про СКА, Ак Барс и тд.
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Rus Donskoy
особенно радует Ска!
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Oleg Kolesnikov
У всех этих больших дядь хоккея какой-то нездоровый ресентимент к футболу, они постоянно проговаривают как мантру, что "хоккей у нас популярней футбола", "футбол завидует хоккею" и тд. Как будто сами себя пытаются в этом убедить. Хотя все возможные цифры говорят строго об обратном.
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градус ненависти
Я с намного большим удовольствием любой футбольный матч из подвала ЛФЛ посмотрю, чем ваш хоккей
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sled
Ответ DancePunk
Очень завидуем лиге, где один человек превратил богатейший клуб страны в личную игрушку, а все вынуждены пресмыкаться)
А в футболе по-другому гы? Открою тебе тайну во главе этих клубов стоят одни и те же люди
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Сергей Логинов
Драки у Назарова выше голов и комбинаций
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Харламов Никита
Ответ Михаил Зюбин
Вообще хоккей перестал смотреть...
КХЛ только с плей-офф смотрю .
НХЛ если получается попасть - с большим удовольствием
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IlyaGrain
Но ведь и вместимость арен раз в 5 меньше чем на футболе , разве нет ?)
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Александр Александров
Ну этот умом не отличался никогда, кхл полное г
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Михаил Зюбин
Вообще хоккей перестал смотреть...
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Снегири и суперклей
Как житель территориального недоразумения между Европой и людьми высказался. Те тоже любят рассказывать, что им кто-то завидует
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artem saribekyan
Смотреть хоккей из-за драк? Уровень, однако...
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Ковид 07.10.52
Забыл лизнуть Ромке, СКАзать, что и он развалом команды приложил руку к повышению интереса к хоккею...
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Alex8007
Хоккей унылый кал
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Crazy Writer
Самая главная разница(глядя на ТВ трансляции) в работе с болельщиками. В хоккее это на совершенно другом уровне. В футболе же только если гол забили диктор с болелами фамилию могут поскандировать и все. А в КХЛ и песни поют, конкурсы-респекты. Болельщикам деньги за билеты возвращают, если проигрыш обидный. Футболисты некоторые же к своим болелам выйти стремаются. Вернет ли Спартак или Зенит деньги за билеты всем в случае обидного поражения, в комплекте с бесплатными билетами на следующую игру? Честно не вспомню сходу такого, надо прям подумать (может и было), а в КХЛ это стабильно происходит(и даже клубы, мягко говоря, небогатые делают так, хотя от этих денег их существование реально зависит) Потому что командам не плевать на своих фанатов.
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Федя Букин
И главное, есть система
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Ashot Kafka
Ответ sled
А в футболе по-другому гы? Открою тебе тайну во главе этих клубов стоят одни и те же люди
Ну в футболе хотя бы условный сын Миллера с бровки не тренирует
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Песчанка
Ответ Ловушка Джокушкера
Настоящий хоккей начнется со стартом НХЛ. Кухуэль - унылый хоккеесодержащий продукт
А чего там до КС смотреть? По 82 матча для набивания статистики?
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Melnikov1968
"Раскрутка хоккея в стране не останавливается, в матчах есть драки, обилие голов, красивые комбинации, сэйвы вратарей, а после игр все улыбаются и жмут друг другу руки." (с) Неудивительно, что дуболом Назаров в первую очередь упомянул драки, наверняка считает это главным в хоккее.
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