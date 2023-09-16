Гильермо Абаскаль заявил, что в сборной России знали о травме Руслана Литвинова.

Перед матчем с «Сочи» сообщил, что не сможет сыграть из-за повреждения, полученного до перерыва на матчи сборных и усугубившегося после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной России, в свою очередь, заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника.

« может говорить все что угодно. Есть правда – мы донесли до них нашу просьбу, не вижу смысла что-то обсуждать.

У него была травма, было воспаление, он сыграл 90 минут в сборной, после чего не смог сыграть за «Спартак». Все, финиш», – сказал главный тренер « ».

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