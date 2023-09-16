Абаскаль о травме Литвинова: «Сборная может говорить что угодно, есть правда. Мы донесли нашу просьбу – все, финиш, не вижу смысла что-то обсуждать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Чемпионат.com Руслан Литвинов Здоровье Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что в сборной России знали о травме Руслана Литвинова.

Перед матчем с «Сочи» Абаскаль сообщил, что Литвинов не сможет сыграть из-за повреждения, полученного до перерыва на матчи сборных и усугубившегося после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной России, в свою очередь, заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника.

«Сборная России может говорить все что угодно. Есть правда – мы донесли до них нашу просьбу, не вижу смысла что-то обсуждать.

У него была травма, было воспаление, он сыграл 90 минут в сборной, после чего не смог сыграть за «Спартак». Все, финиш», – сказал главный тренер «Спартака».

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23 комментария

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Dooomer
Ответ Oleg Olegov
А как он с травмой 90 минут за сборную отыграл?)
На уколах, вполсилы, на морально волевых, выбирайте. Там речь шла про дискомфорт, а не про перелом.
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Onion
Спартак победил! Подвиг практически.
Теперь все огребут)
+7
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Кирилл Андреевич
Ответ Onion
Спартак победил! Подвиг практически. Теперь все огребут)
Получается в сборной персонал балаболы????
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Oleg Olegov
А как он с травмой 90 минут за сборную отыграл?)
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Baobabb forever
Ответ Onion
Спартак победил! Подвиг практически. Теперь все огребут)
Вернулись, чтобы править)
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Данко Лазович
Ответ Кирилл Андреевич
Получается в сборной персонал балаболы????
врач же Зенитовский вроде.
А значит и не врач совсем)
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KOT_B_yHTAX
ООООО, ГОСПОДИ, СПАРТАК ПОБЕДИЛ! немедленно титулы им! Я сказал немедленно!!!
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Sinister Kid
Рыжий против Рыжего)
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Римский волк
Кто врет? Врачи сборной или Абаскаль. Ответа на этот вопрос нет. Есть факт, что Литвинов из за травмы не может играть. Каждый из этой ситуации пишет комментарии в меру своей, дальше сами продолжите.
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Dooomer
Ответ alexlipinskiy1984@yandex.ru
Литвинов уйдет в зимнее транспортное окно
В Локо уедет?
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KKA
Ответ Onion
Спартак победил! Подвиг практически. Теперь все огребут)
Огребут по полной ) как всегда, впрочем )
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Dooomer
Ответ Кирилл Андреевич
Получается в сборной персонал балаболы????
По крайней мере один балабол точно
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murzzzzzilka
Ответ Dooomer
На уколах, вполсилы, на морально волевых, выбирайте. Там речь шла про дискомфорт, а не про перелом.
Ну, что вы! Местные умники уже выяснили, что там было пять переломов, три поноса и еще голова болела.
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murzzzzzilka
Ответ Анатолий Дмитриевич
клоун)))
Не стоит так самокритично, чувак
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