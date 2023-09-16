Камила Валиева споткнулась о бортик в финале короткой программы на контрольных прокатах

Камила Валиева споткнулась в концовке короткой программы на контрольных прокатах.

Фигуристка должна была закончить выступление у бортика. Подъехав к нему, она споткнулась и едва не упала.

Завершила выступление Валиева опираясь на стол, за которым сидели Татьяна Тарасова и Александр Коган.

В прокате Валиева чисто исполнила двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц.

ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.