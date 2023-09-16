Камила Валиева споткнулась о бортик в финале короткой программы на контрольных прокатах
Камила Валиева споткнулась в концовке короткой программы на контрольных прокатах.
Фигуристка должна была закончить выступление у бортика. Подъехав к нему, она споткнулась и едва не упала.
Завершила выступление Валиева опираясь на стол, за которым сидели Татьяна Тарасова и Александр Коган.
В прокате Валиева чисто исполнила двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц.
ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.
"Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на плановой диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки глаза. Мне сделали две лазерных коагуляции, и 2-3 недели я каталась вот так, аккуратно. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки. По этой же причине и каскад такой, и все остальное".
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