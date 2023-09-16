Камила Валиева споткнулась о бортик в финале короткой программы на контрольных прокатах

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева споткнулась в концовке короткой программы на контрольных прокатах.

Фигуристка должна была закончить выступление у бортика. Подъехав к нему, она споткнулась и едва не упала.

Завершила выступление Валиева опираясь на стол, за которым сидели Татьяна Тарасова и Александр Коган. 

В прокате Валиева чисто исполнила двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц.

ФОТО: скриншот трансляции Первого канала. 

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38 комментариев

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Bechet
Но как красиво обыграла!
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Товарищ Майор.
Получилось довольно таки забавно
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Dima Kolesnitchenko
но как красиво обыграла!!!
+26
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Татьяна Семёновна
Ну и что, что запнулась! Классно вышла из этой ситуации, настроение никому не испортила. Все мило посмеялись, и Ками с улыбкой удалилась! А еще она была такая красивая в очень красивом платье! Загляденье! С началом сезона, Камила!
+18
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Irina037
Лучше Камилы пока нет фигуристки
+16
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antrrap
Забавно вышло 🤣
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Лакс
инфа от Камилы:
"Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на плановой диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки глаза. Мне сделали две лазерных коагуляции, и 2-3 недели я каталась вот так, аккуратно. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки. По этой же причине и каскад такой, и все остальное".
+16
-4
+12
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milya ololo
уровень журналистики поражает воображение!

через 2 года главные новости на спортсе:
Медведева съела сэндвич
Загитова улыбнулась 33 раза
Криштиану Роналду сходил в сауну
+10
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Шлёпа
Ответ Маргарита Михайловна
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У нее разрыв сетчатки глаза был, там после операции вообще тяжелые нагрузки нельзя, вот и выпала из формы, в таких условиях достойно собрала набор прыжков и откаталась
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Мэй Касахара
У нее там со здоровьем проблемы 😓
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ОлесяОлеська
Ками сегодня в прекрасном настроении, улыбки. А концовка - это для публике, а то некоторые тут говорят что типа "скучно".
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Dima Kolesnitchenko
Кама лучшая!!!
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Grads
А такое впечатление что это специально)
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Мэй Касахара
Ответ Света Светличная
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У нее разрыв сетчатки и операция, поэтому не могла полноценно тренироваться. Она прекрасно выступила для такого, форму наберет
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Tresk2
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Так все было и задумано. Ками супер!
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Елена Колмакова
Всё было прекрасно!
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закрыт по беспределу
Всего лишь гроссмейстерская помарка
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Lennuci
Туктамышева вообще шатаясь за кулисы пошла, и ничего.
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RusVector
Красное платье ей очень идет!
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Ира15577
Ответ James Soften
А Михал Саныч из 3 подъезда выпимши с лестницы упал, дальше что?
Откуда сьолько яда???
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NataliaB.3003
Ответ Маргарита Михайловна
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Здравствуйте, Маргарита, не тревожьтесь.. лучше пожелайте Камиле здоровья.
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Aleksey_artlover
Началось!!!!!! ППЦ
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Ира15577
Ответ Сергей Жарковский
Вот оказывается как, проблемы со зрением это серьезно, пора заканчивать с четверными, да и с тройными тоже.
Смеяться над болезнью?? Это уже за гранью!! За что так ненавидите самую лучшую и талантливую фигуристку (по признанию наших и иностранных экспертов)???
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Olga Tchistyakov
Ответ Маргарита Михайловна
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Эта ведьма на всех новостных ветках пишет гадости про Камилу.Открой личико,Гульчатвй.
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Надумочка
Ответ Света Светличная
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Ничего не выиграешь - это кого не опередишь, например? Остальные сегодня прям все 3а прыгали, да?))
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