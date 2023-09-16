«Литвинов был готов сыграть 90 минут, от «Спартака» рекомендаций и просьб не было. Комментарий тренера удивил, мягко говоря». Врач сборной России о словах Абаскаля

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Матч ТВ Руслан Литвинов Здоровье Владимир Хайтин Гильермо Абаскаль Футбол

В сборной России опровергли слова Гильермо Абаскаля о травме Руслана Литвинова.

В интервью перед матчем 8-го тура Мир РПЛ против «Сочи» главный тренер «Спартака» заявил, что Руслан Литвинов не сможет принять участие в игре из-за повреждения, полученного еще до перерыва на матчи сборных: «90 минут в матче за сборную – не совсем нужное решение».

«Комментарий главного тренера «Спартака» по Руслану Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Сергея Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России – всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.

На первом же собрании на сборе, накануне и в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желание пропустить игру или запросить замену во время матча.

Добавлю, что перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. То есть эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды. В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак». Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от «Спартака» мы сами не получали», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

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21 комментарий

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Кирилл
Ответ Forrest Gamp
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Даже интересно чье это «дело» если не врача сборной России )
+28
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+28
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Doubler
Ответ Forrest Gamp
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ну вообще-то и на него бочку тут катят, поэтому он отвечает. это его дело
+22
-1
+21
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Жорег Борщофф
Ответ Франческо Тотти
сам игрок пожаловался на хроническую проблему... То есть, проблема была?
В курсе, что такое хроническая проблема?
+14
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Одноглазый пират
Абаскаль походу просто придумал отговорку, чтобы не объяснять, почему Литвинов не в старте... как-то мутненько
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Виталик Украинский
До Абаскаля наконец-то дошло, что все потенциальные неудачи лучше сразу объяснять заговором.
+17
-5
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6tspey7tb5
Пиняев был готов в клубе, но не готов а Сборной
Литвинов был не готов в клубе, но был готов в Сборной. Шапито какое то
+7
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Франческо Тотти
сам игрок пожаловался на хроническую проблему...
То есть, проблема была?
+13
-8
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Жорег Борщофф
Ответ Вадим Конышев
А что это врач сборной так возбудился? Дыма без огня не бывает, как недавно Карпин сказал)
Поставили под сомнение его репутацию. Как тут не ответить.
+6
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Slavnov
абаскаль понял,что спросят про состав и отсутствие в нем литвинова и придумал отмазу,тут вроде интервью было и там про травму не слова,это как с мединой,почему не играет,травма,а игрок через пол часа говорит,не знаю про травму ничего
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-5
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Жорег Борщофф
Ответ koskyan
На каждый чих отвечать в прессе и соц сетях не стоит. Тем более врачу. Игрок здоровым уехал в сборную. Из сборной приехал с травмой и не может играть. Это факт. А вот его интервью наводит на определённые мысли. Например, что врач сборной не проводит осмотр игроков, а полагается только на мнение клубных врачей. При чём врачи клуба должны сами расписывать проблемы игроков. Как по мне, то инициатива должен быть от врача сборной. Если не карту, то справку о состоянии здоровья запросить должен
Он практически целиком матч с Катаром провёл. Профессиональный футболист с травмой будет так себя вести? Да ни в жизнь! Зачем ему рисковать карьерой?
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Жорег Борщофф
Ответ Сергей Анохин
Комментарий удален пользователем
Мы же не знаем, что было между этими осмотрами. Факт, что он отыграл 90 минут в матче с Катаром без проблем.
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arspurs9
Практически все "хронические проблемы" имеют особенность обострятся в следствии каких-либо обстоятельств.
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Алексей Ларёв
Ответ Forrest Gamp
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Можешь более развернуто объяснить что за чушь ты написал чувак?
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Ильдар Фарукшин
Валера хочет в Спартак. Клоун
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alex sirchenko
А может быть есть более глубокие причины. Мы не знаем. Не зря же Абаскаль не ставит Руслана в основу. Не пробежала ли между ними "черная кошка"?
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6tspey7tb5
Пиняев был готов в клубе, но не готов а Сборной
Литвинов был не готов в клубе, но был готов в Сборной. Шапито какое то
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Сергей Анохин
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Nastia Sergey
Ответ Франческо Тотти
сам игрок пожаловался на хроническую проблему... То есть, проблема была?
у Акинфеева, например, тоже есть хроническая проблема. о которой он говорил. и это ему мешает играть?
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