«Литвинов был готов сыграть 90 минут, от «Спартака» рекомендаций и просьб не было. Комментарий тренера удивил, мягко говоря». Врач сборной России о словах Абаскаля

В сборной России опровергли слова Гильермо Абаскаля о травме Руслана Литвинова.

В интервью перед матчем 8-го тура Мир против «Сочи» главный тренер «Спартака» заявил, что не сможет принять участие в игре из-за повреждения, полученного еще до перерыва на матчи сборных: «90 минут в матче за сборную – не совсем нужное решение».

«Комментарий главного тренера «Спартака» по Руслану Литвинову, мягко говоря, вызвал удивление. На примере Сергея Пиняева можно понять позицию тренерского и медицинского штабов сборной России – всегда и однозначно не рисковать здоровьем игроков при малейшем подозрении на риск усугубить травму.

На первом же собрании на сборе, накануне и в день игры тренерский и медицинский штабы традиционно опрашивают игроков, у которых, возможно, появились медицинские, психологические или иные причины пропустить матч. То же самое Валерий Георгиевич спрашивал у футболистов в перерыве игры с Катаром. И ни тогда, ни ранее Руслан не выразил желание пропустить игру или запросить замену во время матча.

Добавлю, что перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах. То есть эта проблема возникла не перед минувшим сбором национальной команды. В расположении сборной он не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. Во время всего сбора Руслан получал необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур. И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак». Как и сказал выше, никаких рекомендаций и просьб от « » мы сами не получали», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

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