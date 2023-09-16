«Интер» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Интер Милан серия А Италия онлайны Футбол

«Интер» примет «Милан» в матче 4-го тура Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». 

Интер – Милан
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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«Интер»
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Будет ничья
3.60 серия А Италия
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«Милан»
3.50 Милан
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4 комментария

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Mykytka
Ах какое огненное дерби нас ждет!
Обе команды в отличной форме. Будет топ футбол!
+2
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Greg Khan
Интер хорошо начал сезон. Но интрига всё же есть.
Надеюсь на интересный матч.
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Splin
Блин, не успеваю поглядеть онлайн, придется в записи
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Блуждающий странник
Всем интересного футбола!
Дерби должно быть огненным, обе команды хороши
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