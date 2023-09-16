«Интер» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Интер» примет «Милан» в матче 4-го тура Серии А.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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«Интер» против «Милана» в Серии А. Кто победит?
3457 голосов
«Интер»2.15
Будет ничья3.60
«Милан»3.50
Обе команды в отличной форме. Будет топ футбол!
Надеюсь на интересный матч.
Дерби должно быть огненным, обе команды хороши