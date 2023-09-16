«Интер» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Интер» примет «Милан» в матче 4-го тура Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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