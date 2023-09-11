Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница представят короткие программы

16 сентября пары выйдут на лед с короткими программами на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 16:55 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

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– Алексей Брюханов

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Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Алена Косторная – Георгий Куница

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Таисия Собинина – Денис Ходыкин

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал