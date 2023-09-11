Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница представят короткие программы

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Георгий Куница Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Денис Ходыкин контрольные прокаты Алена Косторная Никита Рахманин Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Карина Акопова Таисия Собинина Елизавета Осокина Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Фигурное катание

16 сентября пары выйдут на лед с короткими программами на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 16:55 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Карина АкоповаНикита Рахманин

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Александра БойковаДмитрий Козловский

Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Алена Косторная – Георгий Куница

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Таисия Собинина – Денис Ходыкин

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Старт сезона в нашей фигурке: c Валиевой, которая ждет суда, и Косторной в паре с мужем, но без Трусовой и Щербаковой

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Для меня наибольший интерес вызывает пара Бойкова/Козловский.
В прошлом сезоне они были чудо как хороши, сейчас смена ТШ, правда программы оставили от предыдущего штаба, но ожидание от их проката большие...
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Всем удачи на ОП. БК хочется посмотреть, что наработали с ТШТ
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Очень жду все пары. Всем удачных выступлений!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
umma
Очень интересный сезон будет у парников.. Жаль что не будет пары Слюсаренко ЧЯ ((( надеюсь увидим ребят на этапах
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
По Косторной и Кунице все более-менее понятно, а вот Бойкову и Козловского очень жду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Желаю гладкого льда всем парам и удачных выступлений! Очень жду!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Интересно посмотреть на " новых " БК.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Люблю все наши пары. Наша гордость и радость! Из молодых особенно интересны Хабибуллина-Княжук.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Olga
Интересно посмотреть на всех, но больше всего жду Алёну и Гошу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Порядка.нет
Очень жду сезон в спортивных парах, серьезная борьба будет и сюрпризы, надеюсь то же будут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сфинкс
Интересно посмотреть на новые программы. Всем удачи и гладкого льда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Всем парам удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Ответ Татьяна Вересова
По Косторной и Кунице все более-менее понятно, а вот Бойкову и Козловского очень жду
Я тоже. Но они кажется оставили программы из предыдущего штаба...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий