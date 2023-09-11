Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница представят короткие программы
16 сентября пары выйдут на лед с короткими программами на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Пары
Короткая программа
Начало – 16:55 по московскому времени (16 сентября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Карина Акопова – Никита Рахманин
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Алена Косторная – Георгий Куница
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Таисия Собинина – Денис Ходыкин
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
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