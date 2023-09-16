Литвинов не сыграет с «Сочи»: «90 минут в матче за сборную – не совсем нужное решение. Небольшое повреждение было еще до перерыва»
Руслан Литвинов не сыграет против «Сочи».
Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на предматчевом интервью.
«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе.
Еще до национальной паузы у него было небольшое повреждение. Мы об этом говорили, но он провел 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», – сказал Абаскаль.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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