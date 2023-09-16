Литвинов не сыграет с «Сочи»: «90 минут в матче за сборную – не совсем нужное решение. Небольшое повреждение было еще до перерыва»

Руслан Литвинов не сыграет против «Сочи».

Об этом сообщил главный тренер « » на предматчевом интервью.

«К сожалению, мы не можем рассчитывать на , который сегодня мог бы выйти в стартовом составе.

Еще до национальной паузы у него было небольшое повреждение. Мы об этом говорили, но он провел 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», – сказал Абаскаль.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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