Литвинов не сыграет с «Сочи»: «90 минут в матче за сборную – не совсем нужное решение. Небольшое повреждение было еще до перерыва»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Сочи Руслан Литвинов Здоровье Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Литвинов не сыграет против «Сочи».

Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на предматчевом интервью.

«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе.

Еще до национальной паузы у него было небольшое повреждение. Мы об этом говорили, но он провел 90 минут в матче за сборную. На наш взгляд, это было не совсем нужное решение», – сказал Абаскаль.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Ответ Никита Самарин
Зато Пиняеву дали спокойно восстановится, а Черников и Кривцов вообще в сборную не поехали.
Сволочи, сплошной заговор! Вот если бы не травма Литвинова, которого местные здесь после матча с Уралом говном поливали, то все было бы совсем иначе!
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yarondosnik
«90 минут Литвинова за сборную, сломали нам игру» - сказал еще до матча, Абаскаль.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Зиновьев
Ответ Bartez1986
если это правда, то в чем нытье? сам Валера говорил, что зачем держать на поле людей с риском травмы. нехорошая ситуация получается
А зачем на товарищеские матчи игрока в сборную с травмой отпускали?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Зато Пиняеву дали спокойно восстановится, а Черников и Кривцов вообще в сборную не поехали.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
utsh44psmr
Ответ rugbyfan
А есть интервью где рыжий не ноет?
А есть комментарий где вы не ноете?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мой Спартак
Плохо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1футбол1
Соломку стал стелить👍👍👍
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
velosipedin
чемодан-вокзал-севилья
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Да, Литвинов играл в сборной весь матч без замены. Поэтому, Валера лукавит. Кого-то бережёт, а кого-то пофиг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
А сам Литвинов сказал, что матчи за сборную - не при чем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Ответ rugbyfan
А есть интервью где рыжий не ноет?
если это правда, то в чем нытье? сам Валера говорил, что зачем держать на поле людей с риском травмы. нехорошая ситуация получается
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беременный малыш
Ответ rugbyfan
А есть интервью где рыжий не ноет?
А есть новость, где нет умников с берегов Невы? Это не нытье, а констатация факта.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
velosipedin
Ответ Алексей Зиновьев
А зачем на товарищеские матчи игрока в сборную с травмой отпускали?
да врет рыжий клоун. литвинов вне состава из-за личных терок с этим недогвардиолой
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий