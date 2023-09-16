Защитник «Крыльев» Зотов о зарплатах футболистов: «Почему мы не заслужили? Я с 6 лет вставал в 5 утра, детства не было. Почему про хоккеистов так не говорят?»

Георгий Зотов не считает зарплаты футболистов завышенными.

– Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают. Можете с этим согласиться?

– Нет. Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию.

К тому же такие зарплаты только в . Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в «Пятерочке». Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку футболистов 500 на всю лигу. А представьте, сколько всего игроков по всей России.

Почему, например, про хоккеистов не говорят то же самое? Там зарплаты больше. Они очень приличные.

– Но вряд ли же есть хоккеисты в КХЛ, которые заработали больше условного Кокорина.

– Не знаком с хоккеистами КХЛ. Но, возможно, есть такие, которые заработали. Причем хоккей тоже очень популярен в России. Когда я играл в «Рубине», в Казани он был намного популярнее футбола. Вместимость ледовой арены там около восьми тысяч, и трибуны на хоккее всегда были битком.

Поэтому не понимаю разговоров о зарплате. Мне платят столько. Мне отказаться от этой зарплаты, что ли? Условному гендиректору фирмы говорят: «Ты будешь получать столько-то». А он отвечает: «Нет, я столько не заслуживаю, платите меньше». Такого не бывает же, – сказал защитник « ».

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