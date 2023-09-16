Защитник «Крыльев» Зотов о зарплатах футболистов: «Почему мы не заслужили? Я с 6 лет вставал в 5 утра, детства не было. Почему про хоккеистов так не говорят?»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия КХЛ Георгий Зотов деньги Футбол

Георгий Зотов не считает зарплаты футболистов завышенными.

– Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают. Можете с этим согласиться?

– Нет. Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию.

К тому же такие зарплаты только в РПЛ. Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в «Пятерочке». Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку футболистов 500 на всю лигу. А представьте, сколько всего игроков по всей России.

Почему, например, про хоккеистов не говорят то же самое? Там зарплаты больше. Они очень приличные.

– Но вряд ли же есть хоккеисты в КХЛ, которые заработали больше условного Кокорина.

– Не знаком с хоккеистами КХЛ. Но, возможно, есть такие, которые заработали. Причем хоккей тоже очень популярен в России. Когда я играл в «Рубине», в Казани он был намного популярнее футбола. Вместимость ледовой арены там около восьми тысяч, и трибуны на хоккее всегда были битком.

Поэтому не понимаю разговоров о зарплате. Мне платят столько. Мне отказаться от этой зарплаты, что ли? Условному гендиректору фирмы говорят: «Ты будешь получать столько-то». А он отвечает: «Нет, я столько не заслуживаю, платите меньше». Такого не бывает же, – сказал защитник «Крыльев Советов».

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69 комментариев

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An Kr
а куда детство девается? вроде тоже ходил на тренировки, но нормальное детство было. Бред все спорсмены про детство несут. Или бухать по подворотням это то детство, о котором все спорсмены жалеют что у них его не было?
+88
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+77
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Ahtiar
Я чуть не заплакал
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-3
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Никита Степанов
Может потому, что все в этом мире создано инженерами, живём благодаря врачам и т.д.. И любой квалифицированный специалист посвятил этому гораздо больше времени не в ущерб школе, воспитанию и пр. И продолжают работать всю жизнь. И встают в 6 утра, и приходят в 7-8 вечера каждый день на протяжении 50 лет
+46
-3
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.ru
одним словом, Пятёрочки не резиновые... некоторые вынуждены идти в футболисты
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Олег Грачёв
Справедливость - штука такая: гораздо чаще говорят о зарплатах футболистов, чем о зарплатах топ-менеджеров гос.корпораций
+23
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Montenegro Serbian
Ответ An Kr
а куда детство девается? вроде тоже ходил на тренировки, но нормальное детство было. Бред все спорсмены про детство несут. Или бухать по подворотням это то детство, о котором все спорсмены жалеют что у них его не было?
Ну справедливости ради нужно отметить, что более-менее скилловые и физически одарённые ребята в юном возрасте довольны быстро "отходят" под опеку клубов и академий. Или просто очень плотно заняты играми за местные фут.секции.
У меня даже щас перед глазами пример племянника. 9 лет и постоянные тренировки, матчи + выезды в регионы на матчи. У него реально нет времени бегать во дворе и крапиву палкой фигачить и по гаражам прыгать. В этом плане у более-менее одарённых ребят действительно маловато "классического" детства.

С другой стороны: без желания ты так долго не протянешь. Если пацану нравится так проводить свободное время, то не вижу причин ныть про упущенное детство, т.к это их выбор и им по кайфу так плотно заниматься спортом. Жаловаться ПОТОМ на отсутствие детства - это отговорки в пользу бедных (p.s в данном случае богатых))
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Stanislav Lyalin
Ответ An Kr
Комментарий удален модератором
при том, что по разному можно тренироваться. можно не напрягаться, а можно отказывать себе во всем. Может быть именно поэтому ты и не футболист, а просто "ходил на тренировки"
+16
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An Kr
Ответ Олег Грачёв
Справедливость - штука такая: гораздо чаще говорят о зарплатах футболистов, чем о зарплатах топ-менеджеров гос.корпораций
ну ты сравнил. У одних в подчинении тыс человек, другие только за себя отвечают. хотя конечно уровень зп и у тех и у других в рф завышен.
+18
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pit4er
Всё детство мячики пинал, а разговоров как будто шил их на фабрике. Если бы в росфутбол не вливали кучу бюджетных денег, или хотя бы приличный результат от этого был, то и претензий бы не было
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
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Всё может и так (с шести лет, в пять утра, или наоборот,-неважно), но меня интересует один вопрос,- что же вас за такую зарплату, не научили бить по воротам,-то по воробьям, то градусов на 40 в сторону от ворот. Для меня загадка 🤔
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fbd
Ответ Ahtiar
Я чуть не заплакал
Плакала половина маршрутки. Боже дай футболистам детство!!
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Равиль
Ответ An Kr
а куда детство девается? вроде тоже ходил на тренировки, но нормальное детство было. Бред все спорсмены про детство несут. Или бухать по подворотням это то детство, о котором все спорсмены жалеют что у них его не было?
Чтобы дорости до профи, нужно вкалывать каждый день и соблюдать режим. Ты ходил на тренировки, но профессионалом в этом деле не стал. А он так же ходил и теперь играет на профессиональном уровне. Значит его уровень позволяет ему получать столько сколько ему согласен платить его работодатель. Врачи тоже бывают разные. Есть те кто на докладе в поликлинике сидит, а есть те, кто зарабатывают в год больше, чем многие футболисты, проводя сложные операции. Не понимаю таких людей , кто не видит разницу в уровне которого достиг человек в своей профессии.
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FinishedBreakfast
Ответ Олег Грачёв
Справедливость - штука такая: гораздо чаще говорят о зарплатах футболистов, чем о зарплатах топ-менеджеров гос.корпораций
От топ-менеджмента госкорпораций зависят поступления в бюджет, энергетическая безопасность, социальная поддержка регионов, люди в конце концов. Чтобы компания была конкурентноспособна, она должна приглашать сильных исполнителей, а для этого нужно конкурировать и с международными организациями.
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andyon
Футбол - это ИГРА, а не работа. Ты всё детство ИГРАЛ. И щас продолжаешь
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мать Зетмира
Ответ Ahtiar
Я чуть не заплакал
Он тоже.
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Всех не забаните
Ответ An Kr
ну ты сравнил. У одних в подчинении тыс человек, другие только за себя отвечают. хотя конечно уровень зп и у тех и у других в рф завышен.
Ага, причем я заметил часто такое сравнение делают люди, кто не руководил и группой из 3-х человек
+4
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FEZ10
Ответ An Kr
а куда детство девается? вроде тоже ходил на тренировки, но нормальное детство было. Бред все спорсмены про детство несут. Или бухать по подворотням это то детство, о котором все спорсмены жалеют что у них его не было?
Я ходил в детстве на тренировку , а когда ее не было в 5 утра ездили играть на поле когда снег еле лежал .Так что бред про тренировки и детство .Сейчас еще может это не нравится , а в детстве только дай мяч и выпусти Меня
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a2wai
Пусть еще сказочку расскажет, что зарплаты игроков не завышены, от этих зарплат страдают федеральные бюджеты регионов, которые бы могли эти деньги перенаправить на другие сферы. А направляют на зарплаты кривоногих)
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Alestern
Какие то дурацкие отговорки..
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burefan
Так если бы вы ещё играли нормально, а то ведь поленья поленьями. ЗП у вас не соответствует качеству. С 5 лет играешь, а играть не научился
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личные рекорды это не хоккей
Ответ prus_3
Вставать рано — ерунда. Все дело в баулах. Часто наблюдал, как хоккеисты свою амуницию таскают. Это можно сравнить с ежедневным переездом. Футболисты надорвались бы уже на полпути.
с 6 по 10 класс , в 5:30 подъем, в 7:00 тренировка кроме воскресенья, а к баулу еще и школьный портфель прилагался, дома после 20:00 , поспал и все сначала, никуда не попал и денег за это ни у кого не требую
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Александр Каретников
дело не в том что заслужили или нет , а в том что вы не играете на эти зарплаты и до уровня Европы ох как далеко.
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Мукунку хороший
Ответ An Kr
а куда детство девается? вроде тоже ходил на тренировки, но нормальное детство было. Бред все спорсмены про детство несут. Или бухать по подворотням это то детство, о котором все спорсмены жалеют что у них его не было?
Так спортсмены потом наверстывают “ушедшее детство“.. правда бухают не в подворотне а в дорогих ресторанах)) поэтому и результаты в основном такие.. просто никакие)
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Restart Serdobsk
про хоккеистов так не говорят , потому что у нашего хоккея при больших затратах есть и результаты на международной арене (ладно, были) и наши спортсмены высоко котируются в лучшей хоккейной лиге мира нхл ( вхл, прости )
а наш футбол при ещё больших затратах за столько лет смог выдать только бронзу евро 15 лет назад и 2 два второсортных еврокубка теже 15 лет назад. что говорить , если у нас даже 1/4 чм вызвала столько радости в стране. а про востребованность наших спортсменов футболистов в топ-лигах европы я тактично умолчу.
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Andrusha_1
А Вася Пупкин кайлом в шахте машет. И не видит десятой доли от зряплат футболистов. Это очень справедливо?
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