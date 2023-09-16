Защитник «Крыльев» Зотов о зарплатах футболистов: «Почему мы не заслужили? Я с 6 лет вставал в 5 утра, детства не было. Почему про хоккеистов так не говорят?»
Георгий Зотов не считает зарплаты футболистов завышенными.
– Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают. Можете с этим согласиться?
– Нет. Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию.
К тому же такие зарплаты только в РПЛ. Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в «Пятерочке». Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку футболистов 500 на всю лигу. А представьте, сколько всего игроков по всей России.
Почему, например, про хоккеистов не говорят то же самое? Там зарплаты больше. Они очень приличные.
– Но вряд ли же есть хоккеисты в КХЛ, которые заработали больше условного Кокорина.
– Не знаком с хоккеистами КХЛ. Но, возможно, есть такие, которые заработали. Причем хоккей тоже очень популярен в России. Когда я играл в «Рубине», в Казани он был намного популярнее футбола. Вместимость ледовой арены там около восьми тысяч, и трибуны на хоккее всегда были битком.
Поэтому не понимаю разговоров о зарплате. Мне платят столько. Мне отказаться от этой зарплаты, что ли? Условному гендиректору фирмы говорят: «Ты будешь получать столько-то». А он отвечает: «Нет, я столько не заслуживаю, платите меньше». Такого не бывает же, – сказал защитник «Крыльев Советов».
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У меня даже щас перед глазами пример племянника. 9 лет и постоянные тренировки, матчи + выезды в регионы на матчи. У него реально нет времени бегать во дворе и крапиву палкой фигачить и по гаражам прыгать. В этом плане у более-менее одарённых ребят действительно маловато "классического" детства.
С другой стороны: без желания ты так долго не протянешь. Если пацану нравится так проводить свободное время, то не вижу причин ныть про упущенное детство, т.к это их выбор и им по кайфу так плотно заниматься спортом. Жаловаться ПОТОМ на отсутствие детства - это отговорки в пользу бедных (p.s в данном случае богатых))
а наш футбол при ещё больших затратах за столько лет смог выдать только бронзу евро 15 лет назад и 2 два второсортных еврокубка теже 15 лет назад. что говорить , если у нас даже 1/4 чм вызвала столько радости в стране. а про востребованность наших спортсменов футболистов в топ-лигах европы я тактично умолчу.